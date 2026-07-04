Paraguay vuelve a encontrarse frente a una noche que puede marcar a toda una generación. La Albirroja se enfrentará este sábado 4 de julio a Francia por los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, una eliminatoria que pondrá a prueba el momento más ilusionante del fútbol paraguayo en los últimos años.

El equipo dirigido por Gustavo Alfaro llega fortalecido después de eliminar a Alemania en una dramática tanda de penaltis, un resultado que devolvió la confianza a una selección que ha construido su campaña desde el orden, la disciplina y la convicción colectiva. Ahora, el desafío será aún mayor frente a una de las principales candidatas al título.

Del otro lado estará una Francia liderada por Kylian Mbappé, respaldada por una plantilla repleta de talento y experiencia internacional. El encuentro se disputará en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y comenzará a las 18:00 horas de Asunción, con la expectativa de millones de aficionados que sueñan con ver a Paraguay entre los ocho mejores equipos del mundo.

Si estás buscando dónde ver el partido por televisión abierta o vía streaming, la transmisión oficial estará disponible mediante Trece (Canal 13), además de otras señales habilitadas para seguir todas las incidencias desde celulares, computadoras, tablets y Smart TV.

¿Dónde ver Trece (Canal 13) EN VIVO, Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026?

Los aficionados paraguayos podrán seguir el encuentro mediante la señal abierta de Trece (Canal 13), uno de los canales con mayor cobertura nacional durante la Copa Mundial FIFA 2026.

Opciones de transmisión

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¿Cómo ver Canal 13 Online EN VIVO?

Además de la televisión abierta, los usuarios podrán acceder a la programación de Trece mediante sus plataformas digitales compatibles con:

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También puedes hacerlo ingresando a la señal en vivo disponible a través de los servicios digitales habilitados por el canal.

Una nueva oportunidad para la Albirroja

El triunfo frente a Alemania modificó el panorama de Paraguay dentro del Mundial. Más allá del resultado, la selección encontró una certeza importante: puede competir de igual a igual frente a equipos acostumbrados a pelear por los títulos internacionales. Esa confianza será puesta a prueba nuevamente ante Francia, una potencia que llega con credenciales de favorita, pero que también sabe que enfrentará a un rival incómodo y difícil de superar.

La clasificación a cuartos de final aparece ahora como un objetivo tangible para una generación que ha recuperado la ilusión de todo un país y que busca seguir construyendo una campaña que ya ocupa un lugar especial en la memoria de los aficionados paraguayos.

Horario, TV y dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Francia por el Mundial 2026

Los aficionados paraguayos podrán seguir el encuentro mediante televisión abierta, cable y plataformas digitales autorizadas.

Dato Información Partido Paraguay vs. Francia Competición Copa Mundial FIFA 2026 Fase Octavos de final Fecha Sábado 4 de julio de 2026 Hora 18:00 horas de Asunción TV Trece (Canal 13), GEN, Unicanal y POPU TV Streaming Plataforma digital de Trece Estadio Lincoln Financial Field Ciudad Filadelfia, Pensilvania (Estados Unidos)

Lectura de Noé Yactayo

“La principal virtud de Paraguay en este Mundial ha sido su capacidad para interpretar distintos escenarios de partido. Frente a Francia necesitará algo más que resistencia: deberá aprovechar cada transición ofensiva y minimizar errores ante uno de los ataques más peligrosos del torneo. Sobre el papel, el favoritismo pertenece a los europeos, pero la Albirroja ya demostró frente a Alemania que las eliminatorias mundialistas no siempre respetan los pronósticos”.

Paraguay y Francia se enfrentan este sábado 4 de julio por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania. Sigue la transmisión EN VIVO, ONLINE y GRATIS en los canales de TRECE (Canal 13), GEN (Canal 12), Popu TV, Unicanal (Canal 8), RTVE Play, La 1 HD, GOL Caracol, Canal RCN, TV Azteca, Canal 5, TUDN, DAZN Mundial, DIRECTV Sports, DGO, Telemundo Deportes, Peacock TV, Paramount Plus, ViX Premium, Win Sports, TiGo Sports y FS1. (VIDEO DE SUDANALYTICS EN X DE @sudanalytics_)