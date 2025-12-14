La Gran Final de Vuelta del Apertura 2025 de la Liga MX entre Toluca y Tigres UANL se define este domingo 14 de diciembre a partir de las 7:00 p.m. (Tiempo del Centro de México) en el Estadio Nemesio Diez, y podrás ver el vibrante encuentro GRATIS en señal abierta. El equipo regiomontano llega con una mínima ventaja de 1-0 tras el partido de Ida, gracias al gol del argentino Ángel Correa.
Los Diablos Rojos de Toluca, que fueron superlíderes de la fase regular y son el campeón defensor, están obligados a remontar ante su afición para lograr el bicampeonato, apelando al talento de Paulinho y Helinho. Por su parte, Tigres busca sostener su ventaja para alzar su novena corona de Liga MX, confiando en figuras como Diego Lainez y Juan Brunetta para mantener la jerarquía en los Playoffs.
¿Quieres ver el juego en tu televisor Smart TV, teléfono celular, PC o Tablet? La transmisión oficial del cotejo para los hinchas del fútbol mexicano se podrá ver en vivo y gratis por el Canal 7 de Azteca Siete en señal abierta, cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV y SKY y el sitio web de TV Azteca Deportes Network.
¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, Tigres UANL vs. Toluca por la Liguilla MX 2025?
TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre Tigres UANL y Toluca por la vuelta de la Gran Final de la Liguilla MX 2025. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.
- Canales 107 SD y 607 HD de Dish
- Canales 107 SD y 1107 HD de SKY
- Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable
- Canales 107 SD y 807 HD de Izzi
¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, Tigres UANL vs. Toluca por la Liguilla MX 2025?
Para ver el partido entre Tigres UANL y Toluca por la vuelta de la Gran Final de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025 debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.
- PC
- Móviles
- Smart TV
- Tablets
Horario, TV y cómo ver en vivo Tigres UANL vs. Toluca por la Liguilla MX
- Fecha: Domingo, 17 de diciembre de 2025
- Partido: Tigres UANL vs. Toluca, por la vuelta de la Gran Final de la Liguilla MX del Torneo Apertura 2025
- TV: Azteca Siete (Canal 7)
- STREAMING: Azteca Deportes Network
- Horario: 19:00 del Tiempo de Centro de México
- Lugar: Estadio Nemesio Diez de Toluca de Lerdo (México)