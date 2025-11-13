Las selecciones de Costa Rica e Haití se juegan este jueves 13 de noviembre algo más que tres puntos: su continuidad en la lucha por un boleto directo al Mundial de 2026. El duelo, que se disputará a las 20:00 horas de San José (9 p.m. ET / 6 p.m. PT) en el estadio Ergilio Sato de Curazao, será una verdadera final para ambos equipos, conscientes de que una derrota puede significar el adiós a sus aspiraciones mundialistas. Haití actúa como local en terreno neutral debido a la crisis social en su país, una circunstancia que añade un componente emocional a un encuentro cargado de tensión y matices.

El panorama del grupo C es apretado: Honduras lidera con 8 puntos, seguida por Costa Rica (6) y Haití (5), mientras Nicaragua (1) ya está fuera de carrera. Miguel Herrera apuesta por la experiencia de figuras como Keylor Navas, Joel Campbell y Celso Borges para guiar a la nueva generación costarricense ante un rival que brilla con su dupla ofensiva Duckens Nazon–Frantzy Pierrot, respaldada por el mediocampista Jean Ricner Bellegarde. Un triunfo tico pondría fin al sueño haitiano; uno caribeño, dejaría a Costa Rica al borde del abismo. Curazao será, por una noche, el epicentro de la esperanza y la despedida.

¿Quieres ver el juego en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? El público costarricense podrá disfrutar de la transmisión oficial del partido a través del Canal 7 de Teletica Deportes por señal abierta y cableoperadores.

¿Cómo ver Teletica Deportes EN VIVO, Costa Rica vs. Haití por las Eliminatorias Concacaf 2025?

La señal de Teletica se puede ver en vivo y en directo en los canales de Claro TV, Cabletica, Sky, TiGo Star, Telecable y Kölbi. Revisa la guía TV para ver las acciones del partido entre Costa Rica y Haití por las Eliminatorias Concacaf 2026.

Canal 7 de UHF (Zona Norte y Zona Sur)

Canal 7.1 ( Teletica HD ), Canal 7.2 ( Teletica Radio ) y Canal 10.1 ( Xpertv HD ) de TDT

), Canal 7.2 ( ) y Canal 10.1 ( ) de TDT Canal 7 HD de Cabletica PlusTV

Canal 138 HD de Claro TV

Canal 187 HD de Sky

Canal 7 HD de TiGo Star

Canales 7 SD, 700 HD, 17 Dif. de Cabletica

Canales 7 SD y 707 HD de TiGo

Canales 7 SD y 707 HD de Telecable

Canales 7 A, 7 TVA y 40 D de Kölbi

¿Cómo escuchar Teletica Radio EN VIVO, Costa Rica vs. Haití?

Escucha el partido entre Costa Rica y Haití por las Eliminatorias Concacaf 2026 en Teletica Radio, disponible en la emisora 91.5 FM, o síguelo también desde la página web oficial: www.teletica.com.

¿Cómo ver Teletica Deportes EN VIVO por Internet?

Si no te encuentras en casa y deseas ver la programación de Teletica. desde tu teléfono celular o la tabla, descargar las aplicaciones disponibles en Google Play Store y App Store.

¿Dónde ver TDMAX EN VIVO, Costa Rica vs. Haití por las Eliminatorias Concacaf 2025?

El contenido Teletica, TD+, TD+ 2 y Teletica Radio lo puedes ver con la app de TDMAX (www.tdmax.com) por el precio de 5.99 dólares, en el plan mensual, y 69.9, plan anual. De esta manera, podrás disfrutar del contenido de lo mejor de la televisión de Costa Rica desde dispositivos móviles, tablets y Smart TV (AppleTV, FireTV y AndroidT).

Horario, TV y dónde ver en vivo Costa Rica vs. Haití por las Eliminatorias Concacaf 2025

Fecha : Jueves 13 de noviembre del 2025

: Jueves 13 de noviembre del 2025 Partido: Costa Rica vs. Haití, por la fecha 5 del Grupo C de las Eliminatorias Concacaf 2026

Horario : 20:00 (San José); 9 p.m. ET / 6 p.m. PT

: 20:00 (San José); 9 p.m. ET / 6 p.m. PT TV : Teletica (Canal 7) | Streaming : TD+ (TDMas)

: Teletica (Canal 7) | : TD+ (TDMas) Estadio: Estadio Ergilio Hato de la Willemstad, Curazao