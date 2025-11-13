Un partido clave para la clasificación al Mundial 2026. Este jueves 13 de noviembre, Haití recibirá a Costa Rica en la Jornada 5 de las Eliminatorias Concacaf, donde ambas naciones aún cuentan con chances latentes de clasificar de forma directa a la cita mundialista o de asistir al repechaje. Aquí te cuento a qué hora juega y qué canal transmite el partido para seguir todas las incidencias minuto a minuto.

Por ahora, Costa Rica marcha en el segundo lugar del Grupo C con 6 unidades y viene de golear 4-1 en casa a Nicaragua; por su parte, Haití está una posición por debajo, con 5 unidades, y deberá recuperarse de la goleada 3-0 sufrida ante Honduras en el mes de octubre.

¿A qué hora ver Haití vs. Costa Rica EN VIVO en Estados Unidos?

Sigue la transmisión del partido de Haití vs. Costa Rica desde Estados Unidos a partir de las 9:00 p.m. Tiempo del Este, en lo que será la Jornada 5 de las Eliminatorias Concacaf 2026. Revisa aquí todos los horarios en los diferentes estados de USA.

Horarios Ciudades en Estados Unidos 9:00 p.m. ET (UTC-5) - Hora del Este Virginia Occidental, Velmont, Tennessee (EST), Carolina del Sur, Rhode Island, Pensilvania, Ohio, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey, Nuevo Hampshire, Michigan (EST), Massachusetts, Maryland, Maine, Kentucky (EST), Indiana (EST), Georgia, Florida (EST), Distrito de Columbia, Delaware y Connecticut. 8:00 p.m. CT (UTC-6) - Hora del Centro Wisconsin, Texas (Mayoría de estados), Tennessee (CST), Dakota del Sur (CST), Oklahoma, Dakota del Norte (CST), Nebraska (CST), Minnesota, Mississippi, Misuri, Michigan (CST), Kentucky (CST), Kansas (CST), Iowa, Indiana (CST), Illinois, Florida (CST), Arkansas y Alabama. 7:00 p.m. MT (UTC-7) - Hora de la Montaña Wyoming, Utah, Texas (El Paso y Hudspeth), Dakota del Sur (MST), Oregón (MST), Dakota del Norte (MST), Nuevo México, Nevada (MST), Nebraska (MST), Montana, Kansas (MST), Idaho (MST), Colorado y Arizona. 6:00 p.m. PT (UTC-8) - Hora del Pacífico Washington, Oregón (PST), Nuevo Hampshire, Nevada (PST), Idaho (PST) y California.

¿Qué canal transmite Haití vs. Costa Rica EN VIVO desde Estados Unidos?

En Estados Unidos contarás con diversas opciones para seguir la transmisión de Haití vs. Costa Rica EN VIVO y serán: Universo, Peacock, CBSSN, Paramount+ y Fubo Sports. Contarás con opciones tanto en TV como en streaming para ver el minuto a minuto desde USA de este imperdible encuentro por las Eliminatorias Concacaf 2026.

Haití vs. Costa Rica EN VIVO: hora, TV y dónde ver

Fecha: jueves 13 de noviembre 2025

jueves 13 de noviembre 2025 Lugar: Estadio Ergilio Hato

Estadio Ergilio Hato Horario: 9:00 p.m. Tiempo del Este

9:00 p.m. Tiempo del Este Canal TV: Universo, Peacock, CBSSN, Paramount+ y Fubo Sports.