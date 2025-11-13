El partido Haití vs. Costa Rica EN VIVO por la fecha 5 de las Eliminatorias Concacaf al Mundial 2026 se jugará este jueves 13 de noviembre en el Estadio Ergilio Hato. Ambos equipos llegan con la obligación de sumar y mantenerse en competencia dentro del Grupo C.

Haití llega al duelo con la urgencia de ganar para mantener vivas sus aspiraciones mundialistas. Con 5 puntos en el Grupo C, el combinado caribeño aún tiene opciones matemáticas y buscará aprovechar su velocidad y agresividad ofensiva para sorprender a Costa Rica.

El conjunto dirigido por Gabriel Michel ha mostrado un fútbol intenso y vertical, con atacantes rápidos que generan peligro en los contragolpes. No obstante, su principal debilidad ha sido la defensa, ya que ha recibido seis goles en cuatro partidos, un aspecto que deberán corregir si quieren aspirar a dar el golpe frente a los ticos.

Costa Rica, por su parte, llega fortalecida tras recuperar terreno en la tabla y con la moral en alto de cara a una fecha que puede definir su futuro rumbo al Mundial 2026. El técnico Miguel “Piojo” Herrera cuenta con un plantel de jerarquía, liderado por veteranos como Keylor Navas, Celso Borges, Kendall Waston y Joel Campbell, quienes buscan guiar a una nueva generación de futbolistas.

Con una defensa sólida y una delantera experimentada, la Tricolor espera imponer su jerarquía desde el inicio y sumar una victoria clave que los acerque a la clasificación directa.

Último entrenamiento antes del viaje de la Selección de Costa Rica a Curazao (Foto: @fedefutbolcrc)

¿A qué hora juegan Haití vs. Costa Rica por Eliminatorias 2026?

País / Región Hora Argentina y Chile (Santiago) 11:00 p.m. Colombia y Perú 9:00 p.m. Honduras, El Salvador, México (CDMX) y Nicaragua 8:00 p.m. Venezuela 10:00 p.m. Estados Unidos (ET) 10:00 p.m.

¿Qué canales transmiten Haití vs. Costa Rica EN VIVO?

País / Región Canal / Plataforma Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá Azteca Deportes En Vivo El Salvador Canal 4 Panamá Bluu Puerto Rico CBS Sports Network, NAICOM, UNIVERSO Surinam SCCN, STVS, QN-Sports Estados Unidos Paramount+, fuboTV, CBS Sports Network, UNIVERSO