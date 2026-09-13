Este domingo 13 de septiembre se llevará a cabo el GP de España 2026, carrera que será transmitida por la señal abierta de Canal 5 y TUDN en el territorio mexicano . Después de su regreso a la categoría ‘reina’ del automovilismo, Sergio ‘Checo’ Pérez competirá por primera vez en el circuito MADRING a bordo de su monoplaza de Cadillac, lo que será un aliciente para los fanáticos aztecas al ver a su representante intentar llegar a lo más alto del podio en uno de los circuitos más novedosos de la Formula 1. Por el momento, la tabla del Mundial de Pilotos la lidera el italiano Kimi Antonelli de Mercedes con 267 puntos, seguido de su compañero de equipo George Russell con 201 unidades. En el tercer lugar de la clasificación figura el legendario Lewis Hamilton de Ferrari, con 191 puntos.

La carrera del GP de España 2026 se realizará en el Circuito Madring. (Foto: MAIRO CINQUETTI / NURPHOTO / NURPHOTO / AFP)

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, GP de España 2026?

La carrera de la Formula 1 del GP de España 2026 se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa, disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Dónde ver Canal 5 en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, GP de España 2026?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, GP de España 2026 en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el GP de España 2026 desde el circuito de MADRING de Madrid.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

La carrera del GP de España 2026 de Fórmula 1 se disputa este domingo 13 de septiembre en el circuito Madring de Madrid. La salida está programada para las 15:00 en España, 7:00 en Ciudad de México, 9:00 en la costa Este de Estados Unidos y 10:00 en Argentina. (Foto: @PAUL CROCK)

GP de España 2026: hora, TV y dónde ver

Fecha: Domingo, 13 de septiembre de 2026

Domingo, 13 de septiembre de 2026 Lugar: MADRING de Madrid, España

MADRING de Madrid, España Horario: 7:00 a.m. Centro de México

7:00 a.m. Centro de México Canal TV: Canal 5 y TUDN

Canal 5 y TUDN Streaming: ViX Premium