La Fórmula 1 llega a España para realizar uno de los grandes premios más esperados de la temporada. El GP de Madrid se desarrollará este domingo 13 de septiembre en el nuevo circuito de Madring, en Madrid, a las 8:00 a.m. (en Colombia, Ecuador y Perú) y 10:00 a.m. (Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil). Una carrera importante y que marcará el estreno del autódromo madrileño en la F1, donde hay expectativas por ver a los pilotos en la curva llamada La Monumental.

Un desafío para los equipos y pilotos. Carlos Sainz y Fernando Alonso serán locales. Ambos buscarán celebrar en su país. En la disputa por el título mundial, Andrea Kimi Antonelli sigue en lo más alto de la clasificación con 267 puntos. Su compañero en Mercedes, George Russell lo sigue con 201 puntos. Lewis Hamilton es tercero con 191 puntos.

El de Ferrari no pudo subir a podio en el Gran Premio de Italia, por lo que está en la obligación de ganar en España para recortar distancia con Antonelli. Max Verstappen empezó a recuperar y, por las características del circuito de Madring, puede marcar diferencias en la carrera.

Señal de ESPN EN VIVO para ver la transmisión de la carrera del GP de España 2026 en directo, este domingo 13 de septiembre. (Foto: @mercedesamgf1 / Composición MAG)

¿Dónde ver ESPN EN VIVO, carrera del GP de España 2026 por Fórmula Uno?

ESPN Latinoamérica se encuentra disponible en los países de Argentina, Colombia, Perú, Chile, México, Ecuador, Venezuela, Uruguay, Paraguay, Bolivia, República Dominicana, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Panamá y Nicaragua. Aquí podrás disfrutar EN DIRECTO de la carrera del Gran Premio de España 2026 por el Campeonato Mundial de Fórmula 1.

Si en caso tu opción es seguirlo por streaming, debes suscribirte a la plataforma online de Disney+.

Países ESPN Latinoamérica Streaming Argentina DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Telecentro, 105 SD - 1011 HD; Flow, 103 HD Disney Plus Colombia DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 540 HD - 1510 HD Disney Plus Perú DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 200 HD - 483 SD - 884 HD; Claro TV, 510 SD - 540 HD - 1510 HD - 1511 HD Disney Plus Chile DirecTV, 610 SD - 1621 HD; Movistar TV, 480 SD - 884 HD; Claro TV, 174 SD - 474 HD; VTR, 49 Disney Plus México SKY, 548 - 1548; Izzi, 895; Dish, 338; Total Play, 558 Disney Plus Ecuador DirecTV, 621 SD - 1621 HD; CNT, 302 SD - 703 HD; Grupo TV Cable, 200 SD - 730 HD Disney Plus Venezuela DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Movistar TV, 483 SD; Netuno, 30; TV Zamora, 40 SD - 154 HD Disney Plus Uruguay DirecTV, 621 SD - 1621 HD; Cablevisión Flow, 103 SD - 101 HD - 716 HD Disney Plus Paraguay Personal Flow, 101 HD; Copaco, 51 SD - 503 HD; Claro TV, 93 SD - 124 HD Disney Plus Bolivia Entel, 40 HD; Tigo, 510 SD - 702 HD; Cotas, 54 SD/HD Disney Plus

¿Dónde ver ESPN 2 EN VIVO, GP de España 2026 por la Fórmula Uno?

ESPN 2 se encuentra disponible en distintos países de Latinoamérica y también forma parte del servicio streaming de Disney Plus. La señal puede variar según el operador y el paquete contratado en cada territorio.

Países ESPN 2 Streaming Argentina Antina (25 SD y 155 HD), DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Telecentro (104 D y 1009 HD), Flow (102 HD), Claro TV (107 HD) y Movistar TV (482 SD y 934 HD) Disney Plus Chile DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (482 SD y 886 HD), Entel (214 HD), VTR (48), Claro TV (175 SD y 475 HD) Disney Plus Colombia DirecTV (622 SD/HD), Movistar TV (202 HD, 486 SD y 886 HD), Claro TV (510 SD, 540 HD, 1510 HD y 1511 HD), Tigo (29 SD y 246 HD) Disney Plus Perú DirecTV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (486 SD, 506 SD, 741 HD y 886 HD), Claro TV (54 SD y 521 HD) Disney Plus México Sky (551), Dish (338 SD y 838 HD), Megacable (304 SD y 1304 HD), Izzi (508 SD y 895 HD) y Totalplay (558 HD) Disney Plus Venezuela Simple TV (622 SD/HD y 1622 HD), Movistar TV (485 SD), Intercable (51 SD y 56 SD), Netuno (28) y TV Zamora (39) Disney Plus

¿Dónde ver Disney+ EN VIVO, carrera del GP de España 2026? Precios por país

Estos son los precios referenciales del Plan Premium de Disney+, servicio que incluye la cobertura deportiva de ESPN en gran parte de Latinoamérica.

País Disney+ Premium (Mensual) Disney+ Premium (Anual) Argentina $18.399 ARS $154.499 ARS Chile $14.190 CLP $119.190 CLP Colombia COP $49.900 COP $418.900 Ecuador USD $11.99 USD $125.99 Perú PEN 34.90 PEN 577.90 México $319 MXN $2679 MXN Uruguay USD $26.99 USD $249.99 Venezuela USD $16.99 USD $141.99 Paraguay USD $16.99 USD $141.99 Bolivia USD $16.99 USD $141.99

¿Cuáles son los planes que ofrece Disney+ en Estándar y Premium?

Disney+, plataforma que reemplazó a Star+ en Latinoamérica, cuenta con dos modalidades principales para los usuarios interesados en seguir los eventos deportivos de ESPN.

Plan Disney+ Estándar

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Películas y series de Star sin anuncios

Acceso a ESPN y ESPN 3 con anuncios

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Reproducción simultánea en dos dispositivos

Descargas hasta en diez dispositivos

Plan Disney+ Premium

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Películas y series de Star sin anuncios

Catálogo completo de deportes de ESPN

Todos los canales lineales y eventos exclusivos

Video hasta 4K Ultra HD

Compatibilidad con HDR10, Dolby Vision e IMAX Enhanced

Audio Dolby Atmos

Reproducción simultánea en cuatro dispositivos

El circuito de Madring: características

El Madring es el nuevo circuito urbano de Madrid diseñado para albergar el Gran Premio de España de Fórmula 1. Su trazado combina sectores urbanos con zonas de alta velocidad, creando un recorrido exigente para pilotos y monoplazas. La pista tendrá una longitud aproximada de 5,4 kilómetros y contará con 22 curvas, con una combinación de rectas, frenadas fuertes y cambios de dirección.

Uno de los puntos más llamativos será La Monumental, una sección especialmente diseñada para ofrecer un espectáculo visual y deportivo. El circuito también incluirá zonas técnicas que exigirán precisión al volante y una buena gestión de neumáticos, mientras que las rectas permitirán aprovechar el DRS y buscar oportunidades de adelantamiento.

Ficha del circuito de Madring

Ubicación: Madrid, España

Zona: IFEMA Madrid–Valdebebas

Longitud: 5,416 km aprox.

Curvas: 22

Curvas a la izquierda: 10

Curvas a la derecha: 12

Vueltas del GP: 57

Distancia de carrera: 308,524 km

Recta principal: 589 m

Recta más larga: 837 m

Velocidad máxima: Más de 320 km/h

Punto más destacado: Curva 12 – La Monumental