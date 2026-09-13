Todo listo para continuar con el Mundial de la Fórmula 1. Este domingo 13 de septiembre, no te pierdas el GP de España 2026 desde el Circuito de MADRING Sur, carrera de 57 vueltas que se vivirá en México por la señal de SKY Sports HD desde las 7:00 a.m. CDMX . Esta será la primera vez en la historia en el que el GP de España se dispute en dicha localidad, sumándose así a la lista de los circuitos que se disputan a lo largo de la temporada.

La carrera del GP de España 2026 se realizará en el Circuito Madring. (Foto: MAIRO CINQUETTI / NURPHOTO / NURPHOTO / AFP)

¿Cómo ver el GP de España 2026 EN VIVO vía SKY Sports en México?

Para acceder a la transmisión oficial del Gran Premio de España 2026, es necesario contar con una suscripción activa a SKY México. El canal SKY Sports está incluido en los paquetes SKY HD o SKY Platinum, que permiten ver la carrera en calidad Full HD y con señal en vivo.

¿Cómo ver el GP de España 2026 EN VIVO vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible seguir el GP de España 2026 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes SKY Go). Solo debes descargarla en tu teléfono (para iOS y Android), tablet o Smart TV, iniciar sesión con tu cuenta de Sky y seleccionar el canal de SKY Sports F1 el día del evento. De esta manera, podrás disfrutar de la carrera de manera online, en vivo y sin interrupciones.

¿Cómo ver el GP de España 2026 EN VIVO vía Izzi TV?

También es importante que sepas que Sky Sports está incluido en Izzi TV, pero es necesario contratar el servicio de TV de paga o un paquete específico para poder acceder a él. Una vez contratado, puedes ver todos los canales de SKY Sports en tu televisión o a través de la aplicación Izzi Go. Esta es otra alternativa para mirar el GP de Italia 2026 EN VIVO y de manera online.

Horario, TV y dónde ver el GP de España 2026 EN VIVO desde México

Fecha: Domingo 13 de septiembre 2026

Domingo 13 de septiembre 2026 Lugar: MADRING Sur

MADRING Sur Horario: 7:00 a.m. CDMX

7:00 a.m. CDMX Canal TV: Sky Sports HD

Sky Sports HD Streaming: Sky Plus+