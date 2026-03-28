La Selección de México recibirá a Portugal el sábado 28 de marzo de 2026 en el Estadio Azteca, en un amistoso internacional de preparación para la Copa Mundial de la FIFA 2026 que también significará la reinauguración oficial del histórico recinto tras su remodelación. El duelo está programado para las 19:00 (hora del centro de México) en Ciudad de México . ¿Quieres verlo en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono móvil? La transmisión oficial para el público mexicano será GRATIS a través del Canal 5 de Televisa en señal abierta y, también, cableoperadores. Asimismo, TUDN también ofrecerá las imágenes del juego para sus clientes.

Conoce cómo ver por TV y streaming online el partido amistoso entre México vs. Portugal EN VIVO este sábado 28 de marzo desde el Estadio Azteca. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver Canal 5 EN VIVO, México vs. Portugal GRATIS por fecha FIFA?

El cotejo entre México vs. Portugal se transmite en vivo y gratis por Canal 5 de Televisa , disponible en señal abierta y a través de los servicios de cable Dish, SKY, Megacable, Izzi y Totalplay. Consulta aquí los números de canal para ver el partido desde tu proveedor de televisión.

Canales 105 SD y 605 HD de Dish

Canales 105 SD y 1105 HD de SKY

Canales 205 SD y 1205 HD de Megacable

Canales 105 SD y 805 HD de Izzi

Canales 5 SD y 105 de Total Play

¿Cómo puedo ver Canal 5 de Televisa en ViX Plus y TUDN?

Te tenemos una excelente noticia: ahora es posible ver el Canal 5 a través de plataformas de streaming como ViX+ y TUDN, donde puedes disfrutar este y otros canales en vivo desde tu celular, tablet o smart TV. Para acceder a esta función exclusiva, es necesario contratar el servicio Premium.

¿Dónde ver TUDN EN VIVO, México vs. Portugal por amistoso fecha FIFA?

TUDN se encuentra disponible en los cableoperadores Total Play, Sky e Izzi. Estos son los respectivos canales que debes sintonizar:

Canal 503 de Total Play

Canales 547 y 1547 de SKY

Canales 501 y 890 de Izzi

¿Cómo ver TUDN USA EN VIVO, México vs. Portugal en los Estados Unidos?

Para ver TUDN en Estados Unidos necesitas ser cliente de los cableoperadores de Dish Latino, Spectrum y DIRECTV. Solo de esta forma podrás acceder a todo el contenido deportivo en idioma español e inglés. Aquí te dejamos los canales disponibles para ver el duelo amistoo entre México vs. Portugal como preparación para el Mundial 2026.

Canal 856 de Dish Latino

Canal 444 de Spectrum

Canal 464 de DirecTV

Horarios, TV y dónde ver en vivo México vs. Portugal por fecha FIFA

Partido : México vs. Portugal

: México vs. Portugal Fecha : Sábado 28 de marzo de 2026

: Sábado 28 de marzo de 2026 Horario : 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX)

: 19:00 del Tiempo de Centro de México (CDMX) Televisión : Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming)

: Canal 5 (Televisa en señal abierta) y TUDN (Cable y streaming) Streaming : TUDN y ViX Premium

: TUDN y ViX Premium Lugar : Estadio Azteca, Ciudad de México