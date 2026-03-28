México y Portugal disputarán un amistoso internacional el sábado 28 de marzo de 2026 en el renovado Estadio Azteca (Estadio Banorte), en Ciudad de México , duelo elegido como partido oficial de reapertura rumbo al Mundial 2026. El encuentro, confirmado por la Federación Mexicana de Futbol (FMF) y la Federación Portuguesa de Futbol (FPF), se jugará a las 19:00 horas del centro de México y está llamado a convertirse en una cita de alto impacto simbólico y deportivo, al presentar ante el mundo la nueva cara del primer estadio que albergará tres Copas del Mundo.

El Tri llega a este choque con la mirada puesta en el Mundial 2026, decidido a fortalecer su proyecto y a reafirmar su condición de anfitrión en un Estadio Azteca que será sede del partido inaugural del torneo y de varios duelos de alto voltaje. Más allá del contexto, México carga con un registro incómodo ante Portugal en categoría absoluta: nunca ha conseguido vencer a los lusos, con un historial que recoge tres derrotas y un empate, lo que añade un componente extra de presión y motivación competitiva para el equipo local.

Enfrente estará una Portugal de máximo nivel, pero con una ausencia que marca la narrativa del encuentro: Cristiano Ronaldo no fue convocado para este amistoso por una molestia muscular en el isquiotibial sufrida a finales de febrero, aunque los reportes médicos apuntan a que se trata de una lesión leve que no compromete su participación en el Mundial 2026.

Conoce cuáles son los canales para ver la transmisión del juego México vs. Portugal, este sábado 28 de marzo, desde el Estadio Azteca, por amistoso al Mundial 2026. (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG)

Cómo ver México vs. Portugal EN VIVO por televisión y stremaing online

Conoce los canales de TV y streaming online disponibles para ver el partido amistoso Fecha FIFA para ver el partido entre México vs. Portugal este sábado 28 de marzo de 2026 desde México y Estados Unidos .

Zona en México TV / Online Noroeste (Baja California) TUDN - ViX Premium - Canal 5 - Azteca 7 - Layvtime Youtube Pacífico (Chihuahua, Sonora) TUDN - ViX Premium - Canal 5 - Azteca 7 - Layvtime Youtube Centro (CDMX, Guadalajara, Monterrey) TUDN - ViX Premium - Canal 5 - Azteca 7 - Layvtime Youtube

Canales TV y Online en Estados Unidos

Zona en EE. UU. TV / Online Este (Nueva York, Miami) TUDN - ViX Premium - FOX Deportes - Univisión Central (Chicago, Dallas) TUDN - ViX Premium - FOX Deportes - Univisión Montaña (Denver, Phoenix) TUDN - ViX Premium - FOX Deportes - Univisión Pacífico (Los Ángeles, Seattle) TUDN - ViX Premium - FOX Deportes - Univisión

A qué hora juega México vs. Portugal por amistoso FIFA

Conoce los horarios por país para ver el partido amistoso fecha FIFA entre México vs. Portugal EN VIVO este sábado 28 de marzo como preparación a la Copa Mundial 2026.

País Hora local Argentina 22:00 Bolivia 21:00 Paraguay 22:00 Perú 20:00 Colombia 20:00 Ecuador 20:00 Uruguay 22:00 Venezuela 21:00 Chile 22:00