Por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026, las selecciones de México y Portugal se enfrentarán este sábado 28 de marzo en el Estadio Azteca. El partido es imperdible. Por lo tanto, descubre aquí a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
¿A qué hora ver EN VIVO el México vs. Portugal en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego México vs. Portugal por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 este sábado 28 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 9:00 pm
- Estados Unidos (CT): 8:00 pm
- Estados Unidos (MT): 7:00 pm
- Estados Unidos (PT): 6:00 pm
- México (CDMX): 7:00 pm
- Puerto Rico: 9:00 pm
- Panamá: 8:00 pm
- Costa Rica: 7:00 pm
- República Dominicana: 9:00 pm
- El Salvador: 7:00 pm
- Guatemala: 7:00 pm
- Honduras: 7:00 pm
- Nicaragua: 7:00 pm
- Argentina: 10:00 pm
- Brasil (Brasilia): 10:00 pm
- Uruguay: 10:00 pm
- Chile (Santiago): 10:00 pm
- Paraguay: 10:00 pm
- Bolivia: 9:00 pm
- Venezuela: 9:00 pm
- Ecuador: 8:00 pm
- Perú: 8:00 pm
- Colombia: 8:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el México vs. Portugal?
Este sábado 28 de marzo se podrá ver el México vs. Portugal por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, FOX Deportes, FOX Sports App, FOX One, Foxsports.com, fuboTV, Univision, Univision NOW, ViX
- México: Canal 5 Televisa, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, TUDN, TUDN En Vivo, ViX
- Puerto Rico: FOX Deportes, ViX, NAICOM
- Panamá: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX
- Costa Rica: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX
- República Dominicana: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX
- El Salvador: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX
- Guatemala: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX
- Honduras: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX
- Nicaragua: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX