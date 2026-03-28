Por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026, las selecciones de México y Portugal se enfrentarán este sábado 28 de marzo en el Estadio Azteca. El partido es imperdible. Por lo tanto, descubre aquí a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.

El México vs. Portugal por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 promete ser intenso de principio a fin. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO el México vs. Portugal en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego México vs. Portugal por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 este sábado 28 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Estados Unidos (ET): 9:00 pm

Estados Unidos (CT): 8:00 pm

Estados Unidos (MT): 7:00 pm

Estados Unidos (PT): 6:00 pm

México (CDMX): 7:00 pm

Puerto Rico: 9:00 pm

Panamá: 8:00 pm

Costa Rica: 7:00 pm

República Dominicana: 9:00 pm

El Salvador: 7:00 pm

Guatemala: 7:00 pm

Honduras: 7:00 pm

Nicaragua: 7:00 pm

Argentina: 10:00 pm

Brasil (Brasilia): 10:00 pm

Uruguay: 10:00 pm

Chile (Santiago): 10:00 pm

Paraguay: 10:00 pm

Bolivia: 9:00 pm

Venezuela: 9:00 pm

Ecuador: 8:00 pm

Perú: 8:00 pm

Colombia: 8:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO el México vs. Portugal?

Este sábado 28 de marzo se podrá ver el México vs. Portugal por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Estados Unidos: TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, FOX Deportes, FOX Sports App, FOX One, Foxsports.com, fuboTV, Univision, Univision NOW, ViX

México: Canal 5 Televisa, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, TUDN, TUDN En Vivo, ViX

Puerto Rico: FOX Deportes, ViX, NAICOM

Panamá: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX

Costa Rica: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX

República Dominicana: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX

El Salvador: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX

Guatemala: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX

Honduras: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX

Nicaragua: TUDN, Azteca Deportes En Vivo, ViX