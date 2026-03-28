El Estadio Azteca se vestirá de mundial este sábado 28 de marzo, cuando México reciba a la poderosa Portugal a las 19:00 horas del Tiempo del Centro . Más que un simple amistoso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el Tri afronta una prueba que pondrá bajo la lupa su carácter, su valentía y su identidad futbolística, en un escenario donde la selección anfitriona está obligada a encender la ilusión de todo un país. ¿Quieres ver el juego en tu Smart TV, teléfono celular, computadora o tableta? La transmisión oficial del partido para el público mexicano se podrá seguir en vivo y gratis por Canal 7 de Azteca Siete en señal abierta, por cableoperadores como Izzi, Megacable, Totalplay, Star TV y Sky, así como a través del sitio web de TV Azteca Deportes Network.

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO, México vs. Portugal por la Copa Mundial FIFA 2026?

TV Azteca ofrecerá la cobertura oficial del partido entre México y Portugal por la Copa Mundial de la FIFA 2026. Solo debes sintonizar el Canal 7 en señal abierta o ubicar la transmisión en los canales correspondientes a los cableoperadores Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

¿Cómo ver TV Azteca Deportes EN VIVO, México vs. Portugal por la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Para ver el partido entre México y Portugal por amistoso internacional a la Copa del Mundo 2026 debes ingresar al sitio web oficial de TV Azteca Deportes. También tienes la opción de disfrutar el encuentro descargando la app de TV Azteca, disponible en Google Play Store para dispositivos Android y en la App Store para dispositivos iOS.

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Horario, TV y cómo ver en vivo México vs. Portugal: partido amistoso rumbo al Mundial 2026

Fecha : sábado 28 de marzo de 2026

: sábado 28 de marzo de 2026 Partido : México vs. Portugal, por amistoso a la Copa Mundial FIFA 2026

: México vs. Portugal, por amistoso a la Copa Mundial FIFA 2026 TV : Azteca Siete (Canal 7)

: Azteca Siete (Canal 7) STREAMING : Azteca Deportes Network

: Azteca Deportes Network Horario : 19:00 del Tiempo de Centro de México

: 19:00 del Tiempo de Centro de México Lugar: Estadio Azteca de la Ciudad de México (México)