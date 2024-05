Una noche histórica se vivirá en Nevada, Las Vegas. La pelea de boxeo entre Canelo vs. Munguía EN VIVO será la contienda perfecta para una exitosa noche del sábado 4 de mayo en el T-Mobile Arena . El actual campeón indiscutido de peso súper mediano defenderá sus cuatro cinturones contra el invicto Jaime Munguía en una pelea exclusivamente mexicana el día antes de uno de los días de celebración más importantes del país. Si quieres ser parte de este espectáculo desde cualquier parte del mundo, te comparto la guía TV, cartelera oficial y señal streaming online para seguir la cobertura desde cualquier plataforma absolutamente gratis.

La cuarta defensa de Canelo Álvarez de su corona mundial indiscutible de peso súper mediano es posiblemente la más intrigante hasta el momento. El mexicano peleará contra un compatriota por primera vez desde mayo de 2017, cuando venció a Julio César Chávez Jr. y, aunque esta no es la pelea contra el actual campeón regular de la AMB, David Benavidez, que el mundo quiere ver, representa una mirada diferente. para el hombre de 33 años.

Jaime Munguía es un ex campeón mundial invicto de peso mediano ligero cuyo ascenso en las divisiones ha sido relativamente sereno. En enero, el joven de 27 años detuvo al peleador británico John Ryder en el noveno asalto para anunciarse definitivamente en las 168 libras y ponerse como la siguiente mejor opción para enfrentar a Canelo, luego de que una pelea con Jermall Charlo cayera en desgracia y no llegara a un acuerdo. por terminar con Benavidez, en su tradicional cita del Cinco de Mayo.

Transmisión para ver el boxeo EN VIVO, Canelo vs. Munguía

DATOS BOXEO EN VIVO, CANELO VS. MUNGUÍA Fecha sábado 4 de mayo de 2024 Lugar T-Mobile Arena, Las Vegas, Nevada Tarjeta principal 8 p. m. ET / 5 a. m. PT / 1 a. m. BST (5 de mayo) / 10 a. m. AEST (5 de mayo) Canelo vs Munguia (aprox.) 11:15 pm ET / 8:15 pm PT / 4:15 am BST (5 de mayo) / 1:15 pm AEST (5 de marzo) TRANSMISIÓN EN VIVO GRATIS Azteca 7 (México) ¿Cómo ver desde EE. UU? DAZN PPV / Amazon Prime Video PPV ¿Cómo ver desde Reino Unido / RoW? DAZN PPV Mire en cualquier lugar pruebe NordVPN 100% libre de riesgos

¿A qué hora ver Canelo - Munguía EN VIVO por TV y streaming online?

La pelea de boxeo en vivo, Canelo vs. Munguía está programado para el 4 de mayo en Las Vegas. La cartelera principal del PPV comienza a las 8 p.m., hora del Este. Canelo y Munguía deberían llegar al ring alrededor de las 11:15 pm ET, dependiendo de cuánto duren las peleas preliminares.

Región Fecha Hora de inicio de la tarjeta principal Paseos por el ring del evento principal (aprox.) Estados Unidos y Canadá (ET) sábado 4 de mayo 8 p.m. hora del este 11:15 p.m. hora del Este Estados Unidos y Canadá (PT) sábado 4 de mayo 5 p.m. hora del Pacífico 8:15 p.m. hora del Pacífico Reino Unido e Irlanda domingo 5 de mayo 1 a.m. hora del Pacífico 4:15 am hora del Pacífico Australia domingo 5 de mayo 10 a. m. AEST 1:15 p. m. AEST

Cómo ver boxeo EN VIVO y GRATIS, Canelo vs. Munguía desde México

Grandes noticias para los fanáticos de las grandes peleas en México: el sábado 4 de mayo podrán disfrutar GRATIS la pelea de boxeo entre Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs. Jaime Munguía EN VIVO en todos los canales de TV Azteca: Azteca 7, La Casa del Boxeo, Azteca UNO, ADN40 y más. Además, la pelea estará disponible en las plataformas digitales de TV Azteca Deportes: sitio web oficial y app.

Si eres un mexicano atrapado en el extranjero y quieres sintonizar la transmisión en vivo gratuita de Canelo vs Munguia, necesitarás conseguir una VPN de boxeo nocaut, como NordVPN. Y si, por cualquier motivo, no consigues que funcione, recuerda que tienes la comodidad de una garantía de devolución de dinero de 30 días con NordVPN.

Cómo y dónde mirar boxeo EN VIVO, Canelo vs. Munguía desde Estados Unidos

Los estadounidenses pueden ver las transmisiones en vivo de Canelo vs Munguía con un PPV de DAZN . Eso te costará $ 89,99, pero la buena noticia es que obtendrás una suscripción de un mes completo al servicio de transmisión de EE. UU. después de ver toda la acción en vivo y sin interrupciones.

Después de ese primer mes, una suscripción al servicio de streaming de EE. UU. te costará $19,99 con un contrato de 12 meses, $24,99 si pagas mes a mes o $224,99 si pagas por adelantado por un año de acceso. La pelea Canelo vs Munguía también está disponible en Amazon Prime Video PPV por $89.95.

DAZN está disponible en los mejores dispositivos de transmisión , incluidas las plataformas líderes como Amazon Fire TV, Roku, Apple tvOS, Chromecast y muchos de los principales televisores inteligentes. Si eres un estadounidense atrapado en el extranjero y quieres sintonizar la transmisión en vivo de Canelo vs Munguia, necesitarás conseguir una VPN de boxeo espectacular, como NordVPN.

Ver boxeo EN VIVO, Canelo vs. Munguía desde Reino Unido

Es una situación similar en el Reino Unido, donde DAZN tiene los derechos exclusivos para mostrar la gran noche de pelea Canelo vs Munguía en PPV . La buena noticia es que el costo en Blighty es un poco más económico.

En el Reino Unido, pagará solo £ 19,99 por el PPV, con un mes de acceso al servicio de transmisión gratuito con el pase mensual flexible (£ 19,99 por mes) o el paquete de cuotas repartido en un año (£ 9,99 por mes). mes). También vale la pena señalar que los suscriptores de DAZN en el Reino Unido que tienen una caja Sky habilitada para HD pueden registrarse para ver la pelea en DAZN 1 HD en el canal 429 de Sky.

Como se señaló anteriormente, la cartelera principal comienza a la 1 am BST en las primeras horas de la mañana del domingo 5 de mayo, y se espera que la pelea principal comience alrededor de las 4:15 am. Haga que el café se prepare temprano y agradable. Si viaja fuera del Reino Unido y desea ver Canelo vs Munguia en línea, deberá conseguir una VPN de boxeo eliminatoria, como NordVPN.

Mira boxeo EN VIVO, Canelo vs. Munguía desde Canadá

Es una imagen similar para nuestros amigos en el gran norte blanco, donde DAZN está transmitiendo la pelea Canelo vs Munguía en Canadá por una tarifa PPV de $89.99 . Nuevamente, por ese precio, obtienes una suscripción de un mes al servicio de transmisión incluida.

Después de ese mes, DAZN cuesta CAD 29,99 por mes, o CAD 199,99 si compras con un año de anticipación. DAZN en Canadá también tiene los derechos de muchos otros deportes, incluida la Liga de Campeones , la Liga Europa y la Bundesliga de fútbol, entre muchos más. ¿No estás en Canadá ahora mismo? Necesitarás conseguir una VPN de boxeo espectacular, como NordVPN.

¿Cómo ver boxeo EN VIVO, Canelo vs. Munguía ONLINE desde Australia?

No nos olvidemos también de los fanáticos del boxeo en Australia. La transmisión en vivo de Canelo vs Munguía sigue el ejemplo de otros países del mundo en el sentido de que también se transmite a través de DAZN. En Australia, la tarifa PPV es de AU$69,99, nuevamente con un mes completo de acceso incluido para que los no suscriptores puedan ver toda la acción.

Dónde ver boxeo EN VIVO, Canelo vs. Munguía desde cualquier lugar

Es natural que quieras ver la transmisión en vivo de Canelo vs Munguía en tu país de origen y con tus expertos y comentaristas favoritos, pero ¿Qué pasa si no estás allí cuando comienza la pelea?

Aún puedes ver Saúl ‘Canelo’ Álvarez vs Jaime Munguía en vivo gracias a las maravillas de una VPN (Red Privada Virtual) . El software permite que sus dispositivos parezcan estar en su país de origen, independientemente del lugar del mundo en el que se encuentre. Ideal para los fanáticos del boxeo que están de vacaciones o por negocios. Nuestro favorito es NordVPN. Es el mejor del mercado:

Hay una buena razón por la que has oído hablar de NordVPN. Nos especializamos en probar y revisar servicios VPN y NordVPN es el que mejor calificamos. Es excelente para desbloquear servicios de transmisión, es rápido y también tiene funciones de seguridad de primer nivel. Con más de 5000 servidores en 60 países y a un excelente precio, es fácil de recomendar. Es realmente fácil configurar y utilizar una VPN en sólo tres pasos.

Elige e instala tu VPN. Lo mejor que puedes conseguir ahora mismo es NordVPN. Elija la ubicación del servidor. Entonces, si estás en los EE. UU. y quieres ver una transmisión desde México, elige un servidor en México. Siéntate y disfruta Canelo vs. Munguía. Dirígete al servicio de transmisión que muestra la acción y mira sin estar bloqueado geográficamente.

Registro y ficha de Canelo Álvarez y Jaime Munguía

DATOS CANELO ÁLVAREZ JAIME MUNGUÍA Nacionalidad Mexicana Mexicana Fecha de nacimiento 18 de julio de 1990 6 de octubre de 1996 Altura 5′ 8′ 6′0″ Alcance





Registro y biografía de Saúl “Canelo” Álvarez

Nacionalidad: Mexicana

Fecha de nacimiento: 18 de julio de 1990

Altura: 5′ 8″

Alcance: 70,5″

Peleas totales: 64

Récord: 60-2-2 (39 KO)



Registro y biografía de Jaime Munguia

Nacionalidad: Mexicana



Fecha de nacimiento: 6 de octubre de 1996



Altura: 6′ 0″



Alcance: N/A



Peleas totales: 43



Récord: 43-0 (34 KO)



