La superestrella del boxeo, Canelo Álvarez, mantendrá lo que se ha convertido en una tradición del fin de semana del Cinco de Mayo cuando defienda su título unificado de peso súper mediano contra el campeón interino Jaime Munguía. La velada será este sábado en un evento principal de 12 asaltos. Su enfrentamiento e ncabeza la cartelera principal de PPV (8 pm ET) desde el T-Mobile Arena en Las Vegas , y a continuación te doy a conocer las apuestas de esta noche histórica, donde dos mexicanos se medirán dentro del cuadrilátero.

Esta será la décima vez que Álvarez pelee en o cerca del fin de semana del Cinco de Mayo desde 2010. Tiene marca de 8-1 en las nueve salidas anteriores, y la única derrota se produjo hace dos años contra Dimitry Bivol por el título de peso semipesado de la AMB. El año pasado, Álvarez derrotó al contendiente oficial John Ryder por decisión en México para retener su campeonato unificado de peso súper mediano. Munguía es un ex campeón de peso mediano ligero de la OMB y actual poseedor del título interino de peso súper mediano del CMB. Sin embargo, Álvarez posee los cuatro títulos principales de la división.

Canelo vs. Munguía: cuándo es la pelea, horarios y canales para ver boxeo (Foto: Agencias)

Cuota de apuestas entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía

Álvarez es el favorito -600 (arriesga $600 para ganar $100), mientras que Munguía figura en +425 en las últimas probabilidades de Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía. El over/under para el total de rondas completadas es 10,5, con el over favored en -280 y el under alcanzando un precio de +200.

¿Cuál es la apuesta si Canelo logra noquear a Munguía?

Las casas de apuestas ofrecen diferentes líneas en rondas específicas en las que se considera más probable un nocaut. Las rondas 7 a 10 ofrecen los pagos más bajos con +1600, seguidas de la ronda 11 (+1800) y la ronda 12 (+2000).

Muchos apostadores predicen que Canelo Álvarez acabará con nocaut a su rival de turno, Jaime Munguía. De acertar la predicción, en las primeras tres rondas obtendrán recompensas sustanciales, con ganancias potenciales que se dispararán hasta +6600.

Lo que está en juego se dispara si Munguía logra la improbable hazaña de ser el primero en derrotar rápidamente a “Canelo” . De la ronda 4 a la 11, las probabilidades aumentan a +6600.

¡El último cara a cara! 🤜🤛



El momento entre Canelo Álvarez y Jaime Munguía tras la Ceremonia de Pesaje.#AlPuroEstiloMexicano #BoxAzteca 🥊



🔴 EN VIVO: https://t.co/R3NJ6d1y9W pic.twitter.com/pdQqrihHXW — Box Azteca (@BoxAzteca7) May 3, 2024

Pronóstico de Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía

Jaime Munguía está a un nivel completamente nuevo la última vez; sin embargo es difícil discutir la postura de Canelo Álvarez, ya que pelear contra él es simplemente diferente. Muchos han entrado al ring contra él sólo para ser disciplinados fuera de su plan de juego ofensivo temprano por el poder y la puntería de Álvarez como un contragolpeador de élite.

Agregue el hecho de que Álvarez nunca ha estado deprimido como profesional y solo resultó gravemente herido (a nivel visual) solo una vez contra José Miguel Cotto en 2010 y se puede ver la batalla cuesta arriba que Munguía tiene frente a él a pesar de estar el mayor de los dos.

Munguía tendrá que estar encima de Álvarez desde el salto, entrando e intentando arrinconar a su oponente con una persecución implacable. Ha mostrado voluntad de soportar grandes castigos en el pasado y tiende a seguir siendo peligroso incluso cuando está herido. Pero la actividad sigue siendo su mayor amenaza para la supervivencia.

Una vez que Álvarez es capaz de reducir el ritmo de una pelea convirtiéndola en una partida de ajedrez de precisión, el final suele estar cerca para su oponente. Munguía tendrá que actuar como el peleador más grande e intentar usar su tamaño para apoyarse y desgastar al tapatío si espera obtener el visto bueno de los mismos jueces de Las Vegas, que históricamente han favorecido la alta eficiencia de los golpes individuales más limpios y duros de Canelo.

Toda la carrera de Munguía ha culminado en este momento y se mantiene la expectativa de que estará dispuesto a arriesgarse a una derrota por nocaut para tener la mejor oportunidad de dar la sorpresa. Pero el hecho de que se deje tan abierto a ser contrarrestado limpiamente simplemente no es sostenible contra un boxeador de la habilidad de Álvarez.

Que Álvarez pueda o no terminar el trabajo con un final espectacular probablemente depende de cuánto castigo pueda soportar Munguía.