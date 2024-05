Será una fiesta en Las Vegas cuando Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía celebren el fin de semana del Cinco de Mayo con un enfrentamiento exclusivamente mexicano. La velada será el sábado 4 de mayo desde las 19:00 hora del Este , donde Saúl Canelo Álvaez defenderá su estatus como campeón indiscutible de peso súper mediano. Te comparto los canales que transmiten la velada para poder seguir la cobertura en exclusiva por televisión y señal streaming online.

Canelo es un gran libra por libra que solo necesitó 11 meses para consolidar todos los cinturones en las 168 libras. El boxeador y golpeador de 33 años ha competido varias veces el Cinco de Mayo y esta será la primera aparición de Munguía en el popular fin de semana festivo.

¿En qué canales TV ver la pelea Canelo vs. Munguía EN VIVO y GRATIS?

Desde México, podrás ver la pelea Canelo vs. Munguía EN VIVO por señal abierta (gratis) este sábado 4 de mayo desde el T-Mobile Arena , Las Vegas. A continuación, te comparto los medios televisivos que puedes sintonizar para seguir al cobertura completa.

CANALES TV SEÑAL ABIERTA Azteca 7 Canal 5 Azteca UNO ADN 40 A+

¿Cómo ver Canelo vs. Munguía EN VIVO por cable?

Revisa qué señal puedes sintonizar para ver la pelea Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía EN VIVO y EN DIRECTO desde cualquier plataforma digital.

CANAL TV DE PAGA ESPN (Sky 1548, Izzi 895 y TotalPlay 558)

¿Cómo mirar, Canelo vs. Munguía EN VIVO y EN DIRECTO vía streaming online?

Desde Estados Unidos y México, podrás seguir la pelea entre Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE este sábado 4 de mayo desde cualquier plataforma digital que esté a tu alcance. Aquí, las señales streaming online para seguir la cobertura este sábado 4 de mayo desde el T-Mobile Arena, Las Vegas.

SERVICIO STREAMING PARA VER CANELO VS. MUNGUÍA Star+ y ViX+ (México) DAZN y Amazon Prime Video en PPV (Estados Unidos)

Ver Canelo vs. Munguía EN VIVO por TV y Online desde Estados Unidos

Los fanáticos del boxeo estadounidense pueden elegir dónde ver Canelo vs Munguía en línea, ya sea en DAZN PPV o Amazon Prime PPV . Pero no es barato. El precio para comprar el PPV de DAZN es de $89,99 . Y también debes tener una suscripción regular a DAZN. Eso cuesta $19,99 por mes con su plan anual, o $29,99 con un contrato mensual renovable. Para aliviar un poco la ventaja, al menos puedes obtener tu primer mes de DAZN gratis .

No necesitas una membresía Prime para ver la pelea en Amazon, pero el PPV cuesta lo mismo: $89,99. La cobertura de la cartelera comienza a las 8 p. m. ET / 5 p. m. PT el sábado 4 de mayo, y se esperan recorridos por el ring para el evento principal alrededor de las 11 p. m. ET / 8 p. m. PT.

Ver Canelo vs. Munguía EN VIVO en todo el mundo

DAZN tiene los derechos exclusivos para mostrar Canelo vs Munguía EN VIVO y EN DIRECTO en la mayoría de los territorios importantes del mundo (aparte de México, como se explicó anteriormente). La noche de la pelea estará disponible a través de DAZN PPV, pero también necesitarás una suscripción regular a DAZN.

Los costos del PPV y las suscripciones (con tu primer mes gratis) son los siguientes:

Reino Unido: PPV – £19,99; suscripción: desde £ 14,99 al mes

PPV – £19,99; suscripción: desde £ 14,99 al mes Canadá: PPV – $89,99; suscripción – desde $19,99 al mes

PPV – $89,99; suscripción – desde $19,99 al mes Australia: PPV – $19,99; suscripción – desde $13,99 al mes

PPV – $19,99; suscripción – desde $13,99 al mes Nueva Zelanda: PPV – $19,99; suscripción – desde $14,99 al mes

Puedes ver DAZN en multitud de dispositivos y plataformas. Además de su computadora portátil o teléfono inteligente, existen aplicaciones de DAZN para Apple TV, Chromecast, Amazon Fire TV, Amazon Fire Stick, Android TV, Roku, SmartCast, Smart TV seleccionados, Xbox y PlayStations.