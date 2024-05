Cuenta regresiva en Los Ángeles. Canelo Álvarez ultima detalles para pelear contra Jaime Munguía el 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Nevada por el campeonato indiscutible de peso súper mediano. Según Dan Rafael , Canelo ganará hasta $35 millones en un acuerdo de una pelea con Premier Boxing Champions.

Canelo Álvarez (60-2-2, 39 KOs) se convirtió en el primer mexicano en reclamar el título indiscutible de peso súper mediano cuando derrotó a Caleb Plant en noviembre de 2021. La victoria unificó los cinturones de la división de peso súper mediano de las cuatro entidades del boxeo (CMB, AMB, OMB). y FIB).

Más recientemente, Álvarez se enfrentó al campeón indiscutido de peso súper welter Jermell Charlo en septiembre. Dominó a Charlo durante la mayor parte de los 12 rounds, reteniendo todos sus cinturones por decisión unánime en el T-Mobile Arena de Las Vegas.

Jaime Munguia (43-0, 34 KOs) logró una importante victoria por nocaut técnico en el noveno asalto sobre el peleador británico John Ryder en enero, un punto culminante en la carrera del joven de 27 años después de que Álvarez peleó contra Ryder por decisión en mayo pasado. También será el primer oponente mexicano de Álvarez desde Julio César Chávez Jr. en 2017.

Bolsa de pelea Canelo Álvarez vs. Jaime Munguía: ¿Cuánto ganarán Saúl Álvarez?

Después de la pelea del sábado, ambos peleadores regresarán a casa con los bolsillos llenos de dinero. El nativo de Jalisco ganará hasta $35 millones en un contrato de una pelea con Premier Boxing Champions. El peleador de 33 años peleará contra Munguía como parte de un acuerdo de una sola pelea con PBC, aunque hay esperanzas de que continúe trabajando con la compañía promotora.

En cuanto a Munguía, no se ha revelado cuánto ganará este fin de semana, pero se espera que gane más dinero que en todas sus peleas anteriores. “Obviamente, sin duda, es el mejor bolso , pero gracias a Dios lo he hecho muy bien y no me sorprende, no me impresiona”, afirmó.