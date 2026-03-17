Con el LoanDepot Park de Miami como escenario de lujo, Venezuela vs. Estados Unidos se citan en una final inédita del Clásico Mundial de Béisbol 2026, con la gloria y el título planetario en juego. El partido se realiza hoy, martes 17 de marzo, a partir de las 8:00 p.m. ET en el loanDepot Park de Miami, Florida . ¿Quieres ver el choque EN VIVO y ONLINE desde América Latina? Aquí te explicamos cómo seguir todas las emociones a través de la plataforma de streaming Béisbol Play.

Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido Venezuela vs. Estados Unidos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026 vía Televen y Béisbol Play. (Foto: Composición Gestión Mix)

¿Dónde ver Béisbol Play EN VIVO, Venezuela vs. Estados Unidos por la final del Clásico Mundial de Béisbol 2026?

La transmisión por streaming del Venezuela vs. Estados Unidos, por las semifinales del Clásico Mundial de Béisbol 2026, estará a cargo de Béisbol Play, servicio especializado en contenidos de béisbol profesional para la región.

Béisbol Play es una plataforma que:

Cuenta con derechos digitales para emitir juegos de la LVBP y otras competencias de pelota.

Está disponible a nivel internacional, con suscripción que se puede contratar desde distintos países con tarjeta de crédito, débito internacional, PayPal, Zelle y otros métodos (según el territorio).

Permite disfrutar los encuentros en múltiples dispositivos: navegador web, aplicaciones móviles y apps para TV como Fire TV, Android TV, Google TV y Roku.

Durante el Clásico Mundial de Béisbol 2026, ofrece partidos en video en vivo mediante la señal de 1Baseball Network para usuarios del continente americano, con algunas restricciones geográficas por derechos locales.

¿Cómo suscribirse a Béisbol Play para ver el juego?

Para seguir el choque por Béisbol Play, debes crear una cuenta y activar un plan:

Entra a la web de suscripción oficial y elige el paquete disponible para la competencia (pase mensual, de torneo u oferta vigente).

Regístrate con tu correo electrónico y configura una contraseña.

Completa el pago con uno de los métodos aceptados (tarjeta, PayPal u opciones indicadas en la página).

Una vez confirmada la compra, tendrás acceso al contenido en vivo desde el sitio o las apps oficiales.

Con la membresía activa, además del duelo ante Japón podrás disfrutar otros encuentros y materiales especiales relacionados con el campeonato.

¿En qué dispositivos se puede ver el Venezuela vs. Estados Unidos?

El encuentro puede verse en Béisbol Play desde:

Computadoras y laptops, utilizando un navegador compatible.

Teléfonos y tablets, mediante las aplicaciones móviles.

Smart TVs y dispositivos de streaming, con la app “BeisbolPlay TV” disponible en Fire TV, Android TV, Google TV y Roku.

Así podrás seguir el Clásico Mundial de Béisbol 2026 tanto en pantalla grande como desde el móvil, dependiendo de tus preferencias.

Horario del Venezuela vs. EE.UU.

8 p.m. de Miami.

6 p.m. de Ciudad de México.

7 p.m. de Bogotá.

9 p.m. de Buenos Aires.

1 a.m. (ya miércoles) de Madrid.