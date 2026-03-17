En Miami, el béisbol dejó de ser solo un juego y se volvió promesa de redención. La selección de Venezuela, que anoche rompió el techo de cristal de su historia al meterse por primera vez en una final del Clásico Mundial de Béisbol 2026, vuelve a salir al diamante del LoanDepot Park sabiendo que ya nada será igual. Del otro lado, Estados Unidos, anfitrión, campeón curtido, llega a su tercera definición consecutiva con el orgullo herido por aquella caída ante Japón en 2023. Se miran a la distancia durante la práctica de bateo, pero el verdadero cruce será este martes 17 de marzo cuando el reloj marque las 20:00 horas en Caracas (8 p.m. ET / 5 p.m. PT) y el primer lanzamiento corte el aire.

¿Quieres ver la transmisión del juego en tu teléfono celular, televisor Smart TV, Tablet o PC? La señal del cotejo para el público venezolano estará a cargo de Venevisión. Aquí te contamos los canales que debes sintonizar.

El camino hasta aquí explica por qué esta final se siente diferente. Venezuela viene de un torneo en el que aprendió a sufrir y a golpear cuando parecía contra las cuerdas: dominó a Países Bajos e Israel, tropezó con República Dominicana, eliminó al Japón de Shohei Ohtani con autoridad y remontó a la Italia revelación con un rally inolvidable en la séptima entrada. El jonrón de Eugenio Suárez abrió la puerta, y luego, uno a uno, Ronald Acuña Jr., Jackson Chourio y Andrés Giménez convirtieron el estadio en una sucursal de Caracas. El 4-2 definitivo no solo liquidó una semifinal: firmó una cita con la historia.

Estados Unidos llegó por una ruta menos vistosa, pero igual de contundente. Acostumbrado a que todos lo miren como favorito, sobrevivió a un duelo de nervios ante República Dominicana gracias a los batazos de poder de Gunnar Henderson y Roman Anthony, ambos en la cuarta entrada, y al temple de un cuerpo de lanzadores que supo apagar la artillería de Fernando Tatis Jr., Vladimir Guerrero Jr. y Juan Soto. La última jugada, un strike cantado de Mason Miller a Geraldo Perdomo, todavía se discute en la isla, pero en la libreta del mánager Mark DeRosa quedó lo único que importa: victoria y boleto a otra final.

Esta noche, el LoanDepot Park será un cruce de acentos, banderas y sueños. De un lado, el país que inventó este espectáculo, respaldado por nombres como Aaron Judge y Bryce Harper, decidido a demostrar que su trono no está en discusión. Del otro, un equipo venezolano que ya derribó a gigantes y que juega con el corazón de millones que, desde las calles de Caracas hasta cualquier rincón del mundo donde haya un vinotinto, harán una pausa para creer. Cuando la voz del umpire marque el “play ball”, no solo empezará un juego; comenzará la batalla por escribir el capítulo más grande del béisbol en 2026.

¿Dónde ver Venevisión EN VIVO, Venezuela vs. Estados Unidos por el Clásico Mundial de Béisbol 2026?

En territorio venezolano, el partido Venezuela vs. Team USA por la gran final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se verá EN VIVO y EN DIRECTO a través de Venevisión, canal de señal abierta con cobertura nacional. Desde allí podrás seguir cada lanzamiento, turno al bate y jugada clave de la Vinotinto ante el combinado neerlandés.

Venevisión está disponible en:

Canal 4 de señal abierta en buena parte de Venezuela.

Canal 6 en Cabel Visión.

Canal 21 en Intercable.

Canal 273 de Simple TV (antiguo DIRECTV).

Sintonizando cualquiera de estas frecuencias, podrás disfrutar del juego completo sin costo adicional, con relato y ambiente pensados para el hincha venezolano.

¿Cómo ver Venezuela vs. Team USA ONLINE por Venevisión Play?

Si prefieres seguir el partido por streaming, también tendrás la opción de verlo a través de Venevisión Play, la plataforma digital del canal. Allí podrás mirar la señal EN VIVO en tu dispositivo favorito, sin necesidad de estar frente al televisor tradicional.

Para verlo online:

Ingresa al sitio web o app de Venevisión Play desde tu móvil, PC, tablet o Smart TV.

Accede a la señal EN VIVO de Venevisión en el horario del partido.

Disfruta el juego con la misma transmisión que se emite por TV abierta.

Es una alternativa ideal si estás fuera de casa, en el trabajo o compartiendo con amigos y quieres llevar el juego contigo.

¿En qué dispositivos se puede ver Venezuela vs. Estados Unidos?

La transmisión de Venevisión y Venevisión Play se adapta a distintos tipos de pantallas, para que el juego te encuentre donde estés:

Televisor tradicional: mediante el Canal 4 de señal abierta o los canales de los cableoperadores.

mediante el Canal 4 de señal abierta o los canales de los cableoperadores. Smart TV: entrando al sitio web de Venevisión Play o a la app (si está disponible en tu modelo).

entrando al sitio web de Venevisión Play o a la app (si está disponible en tu modelo). Computadora o laptop: desde el navegador, accediendo a la plataforma online.

desde el navegador, accediendo a la plataforma online. Teléfono celular y tablet: usando la versión móvil o la aplicación de Venevisión Play.

Solo necesitas conexión estable a internet en el caso del streaming, y en televisión abierta basta con una buena antena o servicio de cable.

Ficha previa del partido Venezuela vs. Estados Unidos EN VIVO por el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Competencia: Clásico Mundial de Béisbol 2026

Clásico Mundial de Béisbol 2026 Instancia: Gran Final

Gran Final Partido: Venezuela vs. Estados Unidos (Team USA)

Venezuela vs. Estados Unidos (Team USA) Fecha: Martes 17 de marzo de 2026

Martes 17 de marzo de 2026 Estadio: LoanDepot Park

LoanDepot Park Ciudad: Miami, Florida (Estados Unidos)

Miami, Florida (Estados Unidos) Hora en Miami (ET): 9:00 p.m.

9:00 p.m. Hora en Caracas: 21:00

21:00 TV en Venezuela: Venevisión (Canal 4 señal abierta; 6 Cabel Visión; 21 Intercable; 273 Simple TV)

Venevisión (Canal 4 señal abierta; 6 Cabel Visión; 21 Intercable; 273 Simple TV) Streaming: Venevisión Play (online y gratis con señal en vivo de Venevisión)