Si disfrutas de las comedias romaticas, Netflix tiene el título perfecto para este fin de semana. Los protagonistas de esta película son dos adictos al trabajo que no han tenido suerte en el amor y que empiezan un apasionado romance a pesar de que tienen algunas cosas en contra. Mantienen su relación en secreto, pero un rival de negocios descubre su secreto e intenta chantajearlos.
Desde su estreno, el 5 de junio de 2026, el largometraje dirigido por Ol Parker (“Mamma Mia! Here We Go Again”) a partir del guion de Brett Goldstein y Joe Kelly lidera el Top 10 de las películas más populares de Netflix en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo. Aunque no se trata de una historia nueva y repite los mismos clichés, no deja de ser una opción entretenida.
Protagonizada por Jennifer Lopez, “Turbulencia en la oficina” (“Office Romance” en idioma original) cuenta con un elenco que incluye a Brett Goldstein, Betty Gilpin, Amy Sedaris, Tony Hale, Bradley Whitford, Edward James Olmos, Rick Hoffman, Jodie Whittaker, Scott Seiss, Will Sasso, Mary Wiseman, Tony Plana, Roger Bart, Natalie Ortega, Jackie Sandler, Michelle Hurd y Mo Welch.
¿CUÁL ES LA TRAMA DE “TURBULENCIA EN LA OFICINA”?
De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Turbulencia en la oficina”, “Jackie Cruz (Lopez), presidenta y directora ejecutiva de Air Cruz, dirige su empresa con mano firme, incluyendo una estricta política antifraternización para todos sus empleados. Cuando un nuevo y atractivo empleado llamado Daniel Blanchflower (Goldstein) comienza a trabajar para ella, esa política se pone a prueba.”
La película producida por Aaron Ryder, Andrew Swett, Jennifer Lopez, Elaine Goldsmith-Thomas, Benny Medina, Brett Goldstein y Joe Kelly se centra en el apasionado romance de Jackie y Daniel, quienes deciden romper las reglas de la oficina y empezar una relación sentimental.
Un pequeño secreto arruina la armonía y obliga a los involucrado a pensar en las consecuencias de sus decisiones. Además, alguien descubre su secreto e intenta sacar provecho de la situación.
¿CÓMO VER “TURBULENCIA EN LA OFICINA”?
“Turbulencia en la oficina” está disponible en Netflix desde el 5 de junio de 2026, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.
ACTORES Y PERSONAJES DE “TURBULENCIA EN LA OFICINA”
- Jennifer Lopez como Jackie Cruz
- Brett Goldstein como Daniel Blanchflower
- Betty Gilpin como Sydney
- Amy Sedaris como Julie Schatz
- Tony Hale como George Zein
- Bradley Whitford como Peter Vance
- Edward James Olmos como el capitán Jack Cruz
- Rick Hoffman como Carl Gunderson
- Jodie Whittaker como Lizzy
- Scott Seiss como Dave
- Will Sasso como Larry
- Mary Wiseman como Clair
- Tony Plana como Francisco Alberto
- Roger Bart como William Butten
- Natalie Ortega como Heather
- Jackie Sandler como Caroline
- Michelle Hurd como Rachel Goldberg
- Mo Welch como Debbie
- Donald Elise Watkins como Henry
- Brian Gallivan como Fredrick
- Ali Stroker como Maggie
- Lisa Gilroy como Tanya
- Zuhdi Boueri como Dylan
- Grady Eldridge como Max
- Jessica Keenan Wynn as Emily
- Amanda Aday como Bernadette
- Juan Carlos Hernández como Mike el mecánico