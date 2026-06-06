Si disfrutas de las comedias romaticas, Netflix tiene el título perfecto para este fin de semana. Los protagonistas de esta película son dos adictos al trabajo que no han tenido suerte en el amor y que empiezan un apasionado romance a pesar de que tienen algunas cosas en contra. Mantienen su relación en secreto, pero un rival de negocios descubre su secreto e intenta chantajearlos.

Desde su estreno, el 5 de junio de 2026, el largometraje dirigido por Ol Parker (“Mamma Mia! Here We Go Again”) a partir del guion de Brett Goldstein y Joe Kelly lidera el Top 10 de las películas más populares de Netflix en Estados Unidos, Latinoamérica y otras partes del mundo. Aunque no se trata de una historia nueva y repite los mismos clichés, no deja de ser una opción entretenida.

Protagonizada por Jennifer Lopez, “Turbulencia en la oficina” (“Office Romance” en idioma original) cuenta con un elenco que incluye a Brett Goldstein, Betty Gilpin, Amy Sedaris, Tony Hale, Bradley Whitford, Edward James Olmos, Rick Hoffman, Jodie Whittaker, Scott Seiss, Will Sasso, Mary Wiseman, Tony Plana, Roger Bart, Natalie Ortega, Jackie Sandler, Michelle Hurd y Mo Welch.

Jackie (Jennifer Lopez) tiene miedo de repertir los errores del pasado y Daiel (Brett Goldstein) esconde un pequeño secreto en la comedia romántica "Turbulencia en la oficina" (Foto: Netflix)

¿CUÁL ES LA TRAMA DE “TURBULENCIA EN LA OFICINA”?

De acuerdo con la sinopsis oficial de Netflix, en “Turbulencia en la oficina”, “Jackie Cruz (Lopez), presidenta y directora ejecutiva de Air Cruz, dirige su empresa con mano firme, incluyendo una estricta política antifraternización para todos sus empleados. Cuando un nuevo y atractivo empleado llamado Daniel Blanchflower (Goldstein) comienza a trabajar para ella, esa política se pone a prueba.”

La película producida por Aaron Ryder, Andrew Swett, Jennifer Lopez, Elaine Goldsmith-Thomas, Benny Medina, Brett Goldstein y Joe Kelly se centra en el apasionado romance de Jackie y Daniel, quienes deciden romper las reglas de la oficina y empezar una relación sentimental.

Un pequeño secreto arruina la armonía y obliga a los involucrado a pensar en las consecuencias de sus decisiones. Además, alguien descubre su secreto e intenta sacar provecho de la situación.

¿CÓMO VER “TURBULENCIA EN LA OFICINA”?

“Turbulencia en la oficina” está disponible en Netflix desde el 5 de junio de 2026, por lo tanto, para ver la nueva comedia romántica solo necesitas una suscripción a la plataforma de streaming de la N roja.

ACTORES Y PERSONAJES DE “TURBULENCIA EN LA OFICINA”

Jennifer Lopez como Jackie Cruz

Brett Goldstein como Daniel Blanchflower

Betty Gilpin como Sydney

Amy Sedaris como Julie Schatz

Tony Hale como George Zein

Bradley Whitford como Peter Vance

Edward James Olmos como el capitán Jack Cruz

Rick Hoffman como Carl Gunderson

Jodie Whittaker como Lizzy

Scott Seiss como Dave

Will Sasso como Larry

Mary Wiseman como Clair

Tony Plana como Francisco Alberto

Roger Bart como William Butten

Natalie Ortega como Heather

Jackie Sandler como Caroline

Michelle Hurd como Rachel Goldberg

Mo Welch como Debbie

Donald Elise Watkins como Henry

Brian Gallivan como Fredrick

Ali Stroker como Maggie

Lisa Gilroy como Tanya

Zuhdi Boueri como Dylan

Grady Eldridge como Max

Jessica Keenan Wynn as Emily

Amanda Aday como Bernadette

Juan Carlos Hernández como Mike el mecánico