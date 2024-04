Todos los caminos conducen a WrestleMania. Nunca nos cansaremos de decir esa magnifica frase que tiene su verdadero origen en la Antigua Roma (20 a.C), la cuna de las luchas de gladiadores, y que hoy nos sirve para describir la emoción de todos los fanáticos para recibir la edición número 40 del mejor evento de la WWE. El mundial del wrestling se celebrará los días 6 y 7 de abril desde el Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania y en este artículo te dejaremos las cuotas y las predicciones de las peleas de la velada que tendrá protagonistas a superestrellas de la talla de The Rock, Roman Reigns, Cody Rhodes, Seth Rollins, Logan Paul, Randy Orton, Kevin Owens, Aj Styles, entre otros.

Cuotas de la cartelera del WWE WrestleMania 40

A continuación, te presentamos las cuotas actuales sobre las peleas que nos esperan en WWE WrestleMania 40.

PELEA FAVORITO NO FAVORITO Universal Championship Cody Rhodes (-425) Roman Reigns (+265) World Heavyweight Championship Drew McIntyre (-650) Seth Rollins (+375) Women’s Championship Bayley (-700) Iyo Sky (+400) Women’s World Championship Rhea Ripley (-500) Becky Lynch (+300) Tag team match Roman Reigns y The Rock (-700) Seth Rollins y Cody Rhodes (+400) United States Championship Logan Paul (-450) Randy Orton (+425) y Kevin Owens (+400) Singles match Jey Uso (-250) Jimmy Uso (+170) Intercontinental Championship Gunther (-300) Sami Zayn (+200) Singles match LA Knight (-600) AJ Styles (+350) 6-Woman tag team match Bianca Belair, Jade Cargill y Naomi (-2,000) Dakota Kai, Asuka y Kairi Sane (+700) Tag team match Dominik Mysterio y Santos Escobar (-250) Rey Mysterio y Dragon Lee (+170) 6-Man Philadelphia Street Fight Bobby Lashley y Street Profits (-200) The Final Testament (+150)

Rey Mysterio & Dragon Lee vs. Santos Escobar & Dominik Mysterio

Una lucha casi ‘Made in México’. Escobar y Dominik trabajan mejor en equipo al momento de sus combates y han demostrado que tiene todas las luces para hacer caer al experimentado Rey Mysterio. Mucho dependerá del accionar de Dragon Lee. Aunque también hay aires de traición con una posible intervención de Carlito.

¿Cuál es mi predicción de la pelea?

Favoritos para Noé: Santos Escobar y Dominik Mysterio

The Rock y Roman Reigns vs. Cody Rhodes y Seth Rollins

¿Tendremos una verdadera sociedad entre The Rock y Roman Reigns? ¿Es lo que quieren los fans? Tal vez las cosas no salgan como se espera en el dúo Bloodline. Por el contrario, Cody Rhodes y Seth Rollins tienen muy claro sus roles de heel. Si se produce una caída de los samoanos puede que haya alguna sorpresa en la Noche 2 con la lucha que tendrá Reigns en la estelar. Pero si hablamos de negocios para la WWE, será difícil que venda la imagen de The Rock como un heel. No lo hace en más de una década. ¿Y si funciona?

¿Cuál es mi predicción de la pelea?

Favoritos para Noé: The Rock y Roman Reigns

Logan Paul vs. Randy Orton vs. Kevin Owens (lucha de triple amenaza por el título de los Estados Unidos)

Aquí tenemos 100% de acción golpes bajos, sillas, mesas, escaleras y, como no podía faltar uno -o dos- RKO. El papel de los tres combatientes dentro del ring y el micrófono está al mismo nivel. Pero vamos a jugar nuestras fichas por Logan Paul. No es el mejor boxeador pero producen atención de todos debido a sus polémicos combates de boxeo y en la WWE no viene mal apostar por un heel de esas características.

¿Cuál es mi predicción de la pelea?

Favorito para Noé: Logan Paul

Cartelera WrestleMania Night 1 (Primera noche) - lunes 6 de abril

The Rock y Roman Reigns vs. Cody Rhodes y Seth Rollins

Campeonato Mundial Femenino de WWE: Rhea Ripley (c) vs. Becky Lynch

Campeonato Intercontinental: GUNTHER (c) vs. Sami Zayn

Jey Uso vs. Jimmy Uso

‘Ladder Match’ – Campeonato por Parejas Indiscutido de WWE: The Judgment Day (Finn Bálor y Damian Priest) vs. DIY (Johnny Gargano y Tommaso Ciampa) vs. Awesome Truth (The Miz y R-Truth) vs. The New Day (Kofi Kingston y Xavier Woods) vs. New Catch Republic (Pete Dunne y Tyler Bate) vs. Austin Theory y Grayson Waller

Jade Cargill, Bianca Belair y Naomi vs. Damage CTRL (Asuka, Kairi Sane y Dakota Kai)

Rey Mysterio y Dragon Lee vs. Santos Escobar y Dominik Mysterio

Cartelera WrestleMania Night 2 (Segunda noche) - domingo 7 de abril

Campeonato Universal Indiscutido de WWE: Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes

Campeonato Mundial Peso Pesado de WWE: Seth Rollins (c) vs. Drew McIntyre

Campeonato Femenino de WWE: IYO SKY (c) vs. Bayley

Campeonato de Estados Unidos: Logan Paul (c) vs. Randy Orton vs. Kevin Owens

LA Knight vs. AJ Styles

‘Philadelphia Street Fight’: Bobby Lashley y Street Profits vs. The Final Testament (Karrion Kross y Authors of Pain)

¿Cómo ver WrestleMania 40 por streaming?

Para ver el evento en Latinoamérica necesitas contratar el servicio streaming de WWE Network. Si te encuentras en México deberás hacerlo vía FOX Sports Premium (disponible en Izzi, Totalplay, Megacable, Star TV, Sky, Amazon Prime Video, Claro VIDEO y FOX Sports México App), mientras que en Estados Unidos verás las imágenes de WreslteMania desde la plataforma Peacock. Recuerda que Netflix tendrá los derechos de transmisión de los mejores shows de la WWE a partir del 2025.

Horarios para ver WrestleMania 40 (Noche 1 y Noche 2)

17:00 – Ciudad de México (México), Ciudad de Guatemala (Guatemala), Managua (Nicaragua), San José (Costa Rica), San Salvador (El Salvador), Tegucigalpa (Honduras)

18:00 Bogotá (Colombia), Lima (Perú), Panamá, Quito (Ecuador)

19:00 – Nueva York (Estados Unidos), Caracas (Venezuela), La Paz (Bolivia), Puerto Rico, República Dominicana, Asunción (Paraguay)

20:00 – Buenos Aires (Argentina), Montevideo (Uruguay), Santiago (Chile)

00:00 – Islas Canarias (España)

01:00 – España

Dos horas antes del inicio de WrestleMania 40, podrás disfrutar de las peleas del Kickoff de forma gratuita desde WWE.com, la app de WWE, YouTube, Twitter y Facebook.