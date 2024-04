Los fanáticos de la lucha libre profesional se preparan para celebrar el fin de semana más grande de la industria. WrestleMania 40, el evento premium en vivo estrella de WWE, se perfila como uno de los mayores acontecimientos de la historia de la denominada ‘Vitrina de los Inmortales‘. Si bien podrá verse en Estados Unidos a través de Peacock, WWE Network es la plataforma de streaming a la que acudirá el resto del mundo para presenciar cada minuto de la acción al ras de la lona.

Hasta el momento, se han anunciado 13 combates, siete de los cuales son por campeonatos. Encabezando la cartelera del evento del sábado 6 y domingo 7 de abril de 2024 a partir de las 19:00 hrs ET / 16:00 hrs PT desde el Lincoln Financial Field de Filadelfia, se encuentran el esperado regreso de The Rock a los cuadriláteros, que participará en un combate por primera vez en ocho años, y la revancha de Cody Rhodes contra Roman Reigns por el Campeonato Universal Indiscutible de la WWE con la que busca “terminar su historia”.

¿Cómo ver WrestleMania 40 en vivo por WWE Network?

A nivel internacional, WrestleMania XL estará disponible en WWE Network por un precio de suscripción de $9,99 al mes. El evento premium en vivo estrella de WWE será transmitido en Estados Unidos exclusivamente por Peacock, pero debe tener su suscripción premium o premium-plus para poder verlo.

¿A qué hora comienza WrestleMania 40 en vivo desde Filadelfia?

A continuación, revisa las diferentes zonas horarias a nivel mundial para ver WrestleMania 40:

Región Pre-show Evento principal Estados Unidos y Canadá (ET) 18:00 horas del 6 y 7 de abril 19:00 horas del 6 y 7 de abril Estados Unidos y Canadá (PT) 15:00 horas del 6 y 7 de abril 16:00 horas del 6 y 7 de abril Reino Unido e Irlanda 23:00 horas del 6 y 7 de abril 00:00 horas del 7 y 8 de abril Australia 09:00 horas del 6 y 7 de abril 10:00 horas del 7 y 8 de abril

Horario de WrestleMania 40 en otras partes del mundo

México: 17:00 horas

Guatemala: 17:00 horas

Nicaragua: 17:00 horas

El Salvador: 17:00 horas

Honduras: 17:00 horas

Panamá: 18:00 horas

Colombia: 18:00 horas

Ecuador: 18:00 horas

Perú: 18:00 horas

Paraguay: 19:00 horas

Venezuela: 19:00 horas

Bolivia: 19:00 horas

Cuba: 19:00 horas

Chile: 20:00 horas

Argentina: 20:00 horas

Brasil: 20:00 horas

Uruguay: 20:00 horas

España: 1:00 horas del día siguiente

¿Dónde ver WrestleMania 40 por WWE Network en vivo?

WWE Network es un servicio de transmisión de video online donde puedes ver todos los eventos premium en vivo de WWE, además de miles de horas de video a pedido, por un costo de $9.99 al mes. Toda la programación se puede ver en cualquier lugar, incluidos Smart TV, consolas de juegos, teléfonos, tabletas y computadoras.

TV: Amazon Fire TV, Xiaomi TV Box, Apple TV, Google Chromecast, Roku, Philips Hue Sync, Nvidia Shield TV, LG, Samsung y algunas otras marcas de TV

Computadoras: Chrome OS, MacOS, Windows PC o cualquiera con algún navegador conocido como Chrome o Firefox

Celulares y Tablets con sistema operativo Android o iOS en versiones recientes para la nueva aplicación.

Consolas: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S

A partir de enero de 2025, Netflix será el nuevo hogar exclusivo de Raw en EE.UU., Canadá, Reino Unido y Latinoamérica, entre otros territorios, a los que se añadirán otros países y regiones con el tiempo. Del mismo modo, como parte del acuerdo entre con WWE, el gigante del streaming también se convertirá en el hogar de todos los programas y especiales de la empresa de lucha libre fuera de los EE.UU., incluyendo Raw y otros programas semanales de la WWE - SmackDown y NXT -, así como los eventos premium en vivo de la compañía, incluyendo WrestleMania, SummerSlam, Survivor Series y Royal Rumble. Los galardonados documentales, series originales y próximos proyectos de WWE también estarán disponibles en Netflix a nivel internacional a partir del próxmo año.