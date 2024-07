Durante casi un mes, Major League Soccer y la Liga MX darán pausa a sus temporadas regulares y los 47 clubes profesionales de primera división en los Estados Unidos, México y Canadá competirán en el torneo oficial de la Concacaf, al mismo estilo de una Copa Mundial. Los tres finalistas clasificarán a la Copa de Campeones de la Concacaf. Los partidos serán transmitidos por Azteca 7 y vía Streaming por ViX Premium en México; consulta la guía completa en las siguientes líneas.

TV Azteca transmitirá EN VIVO los partidos de la Leagues Cup. Los primeros encuentros que pasará serán los duelos de Austin vs Pumas (Viernes 26 de julio), New England vs Mazatlán (Sábado 27 de julio), Tigres vs Puebla (Miércoles 31de julio) y Real Salt Lake vs Atlas (Jueves 1 de agosto).

Para 2024, la Leagues Cup se jugará en dos regiones, este y oeste, con siete grupos en el este y ocho grupos en el oeste. Al igual que el formato de 2023, los actuales campeones de la LIGA MX y la Copa MLS recibirán un pase automático a los dieciseisavos de final.

¿Dónde ver TV Azteca 7 EN VIVO GRATIS, Leagues Cup 2024?

TV Azteca se encargará de llevar la transmisión oficial de los partidos de la Leagues Cup 2024 de forma gratuita. Solo necesitas sintonizar el Canal 7 para hacerlo en señal abierta o también desde los cableoperadores de Dish, Sky, Megacable e Izzi.

Canales 107 SD y 607 HD de Dish

Canales 107 SD y 1107 HD de SKY

Canales 107 SD y 1207 HD de Megacable

Canales 107 SD y 807 HD de Izzi

Asimismo, también podrás seguir el torneo de la Concacaf ingresando al sitio web oficial www.aztecadeportes.com. También, cuentas con la opción de hacerlo descargando la app de TV Azteca en Google Play Store (Android) o desde la App Store de Apple (iOS).

Links para ver Leagues Cup 2024 por TV Azteca Online y Streaming

Si deseas ver la Leagues Cup 2024 GRATIS por streaming, debes ingresar a la página web oficial de Azteca Deportes. De esta forma, podrás ver la señal tanto desde tu smartphone, PC / laptop, Smart TV, tablets o el dispositivo móvil de tu elección como por la app de TV Azteca.