La segunda edición de la Leagues Cup, que reúne a los 47 clubes de la Major League Soccer (MLS), Liga MX y Canadá divididos en 15 grupos de tres y que se llevará a cabo del 26 de julio al 25 de agosto de 2024, promete ser una verdadera fiesta del fútbol, donde los equipos de Norteamérica se enfrentarán no solo en busca de la gloria sino clasificar a competencias internacionales de gran relevancia como la Copa de Campeones de la Concacaf 2025 para los tres primeros lugares y la Copa Mundial de Clubes de la FIFA para el equipo que se corone campeón. Si quieres ser testigo de estos grandes enfrentamientos y ver en acción a estrellas del calibre de Lionel Messi, Luis Suárez, Jordi Alba, Sergio Busquets, entre otros, aquí te digo cómo hacerlo a través del MLS Season Pass de Apple TV de forma segura y legal.

¿Cómo ver Leagues Cup 2024 en vivo por streaming vía MLS Season Pass y Apple TV?

¿Dónde ver Leagues Cup 2024 en vivo y online?

La transmisión oficial de los 77 partidos de la Leagues Cup se podrá ver por las apps de MLSoccer.com (en inglés), MLSes.com (en español) y el MLS Season Pass de Apple TV, servicio de transmisión disponible en Estados Unidos y el resto de los países de Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica, Asia y Europa. Cabe indicar que para verlo desde Apple TV debes estar suscrito y esta tiene un costo mensual de 12.99 dólares o 39 dólaes por toda la temporada. Si no eres suscriptor, te costará 14.99 dólares al mes o 49 por toda la temporada.

Además de todos los partidos del torneo que enfrenta a equipos de la MLS y la Liga MX, el MLS Season Pass también transmitirá el MLS All-Star Game 2024 y los ‘playoffs’ de la MLS.

Si no tienes Apple TV, no te preocupes, ya que TelevisaUnivision, FOX Sports (FS1), The Sports Network (TSN) y Réseau des sports (RDS) también tienen los derechos de transmisión en vivo de algunos de los partidos más destacados de la fase de grupos del certamen en México, Estados Unidos y Canadá.