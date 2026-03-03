En 2026 entran en vigor varios cambios en el Seguro Social que pueden alterar el monto real que los beneficiarios reciben cada mes en su cuenta bancaria. Además del ajuste por costo de vida, la Administración del Seguro Social (SSA) aplicará un COLA de 2.8%, elevará la base salarial imponible a US$184,500, actualizará los límites de ingresos para quienes siguen trabajando antes de la edad plena de jubilación, modificará los beneficios de SSI y SSDI y aumentará de forma importante la prima estándar de Medicare Parte B, que sube a US$202.90 mensuales. Para millones de hispanos en Estados Unidos —que suelen combinar el Seguro Social con trabajos part‑time, apoyo económico a familiares y gastos crecientes de vivienda y salud— estas modificaciones pueden marcar una diferencia clave en el presupuesto mensual.

1. AUMENTO DE LA BASE SALARIAL IMPONIBLE

Si sigues trabajando —como empleado o por cuenta propia— este punto te toca directamente. Aunque la tasa del impuesto se mantiene en 6.2% para empleados (12.4% para trabajadores autónomos), la base salarial imponible sube de US$176,100 a US$184,500. Esto significa que quienes ganen esa cantidad o más pagarán más al fondo OASDI, es decir, más impuesto de Seguro Social sobre un tramo adicional de US$8,400.

Así quedan las cifras:

Concepto 2025 2026 Base salarial imponible US$176,100 US$184,500 Máximo impuesto (empleado 6.2%) US$10,918 US$11,439 Máximo impuesto (autónomo 12.4%) US$21,836 US$22,878

Si tú o tu cónyuge aún trabajan, vale la pena revisar las retenciones en el cheque de pago o en los pagos estimados si eres “self‑employed”, para evitar sorpresas en la temporada de impuestos.

2. NUEVOS LÍMITES EN LA PRUEBA DE GANANCIAS

Para quienes reciben beneficios antes de alcanzar la edad de jubilación completa (FRA) y continúan trabajando, los límites de ingresos cambian en 2026. Esto es clave para quienes combinan el cheque del Seguro Social con empleos en limpieza, construcción, delivery, cuidado de personas u otros trabajos de medio tiempo.

Límites actualizados:

Situación 2025 2026 No alcanzas la FRA en todo el año US$23,400 US$24,480 Alcanzas la FRA durante el año US$62,160 US$65,160

La regla de retención se mantiene:

Se retiene US$1 por cada US$2 que superes el límite si aún no alcanzas la FRA.

El año en que alcanzas la FRA, se retiene US$1 por cada US$3 hasta el mes en que cumples la edad completa.

No cambia la fórmula, pero sí las cantidades, y eso puede impactar a quienes dependen del ingreso adicional de un trabajo para cubrir renta, comida y medicinas.

3. EL COLA DEL 2.8% Y EL GOLPE DE MEDICARE

El ajuste por costo de vida (COLA) de 2.8% incrementa el beneficio bruto del Seguro Social. Sin embargo, el efecto real en el bolsillo depende de cuánto se descuente por Medicare.

La prima estándar de Medicare Parte B sube de US$185 a US$02,90 mensuales, un incremento cercano al 9.7%.

En términos simples:

El cheque aumenta, pero el depósito neto puede subir mucho menos porque la prima se descuenta directamente.

Muchos beneficiarios verán que el aumento prácticamente se lo “come” Medicare.

Quienes superan los umbrales de ingresos enfrentan recargos adicionales (IRMAA).

Si hubo un cambio importante de vida —jubilación, divorcio, fallecimiento del cónyuge— es posible solicitar a la SSA una revisión del ingreso considerado para estos recargos.

4. AUMENTO EN BENEFICIOS POR DISCAPACIDAD (SSDI)

Los trabajadores que reciben Seguro por Incapacidad (SSDI) también verán ajustes.

Concepto 2025 2026 Beneficio promedio mensual SSDI US$1,586 US$1,630 Límite SGA (no ciegos, mensual) — US$1,690 Límite SGA (ciegos, mensual) — US$2,830 Período de prueba de trabajo TWP (mes) — US$1,210

Quienes están tratando de regresar al trabajo deben llevar un control muy cuidadoso de ingresos, porque solo se permiten 9 meses dentro de un período de 60 meses que superen el límite TWP. Excederse sin darse cuenta puede derivar en sobrepagos y reclamaciones posteriores.

5. INCREMENTO EN EL SSI

El Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI), crucial para adultos mayores y personas con discapacidad de bajos recursos, también aumenta en 2026.

Beneficiario 2025 2026 Individual US$967 US$994 Pareja US$1,450 US$1,491 Persona esencial US$484 US$498

Los límites de recursos se mantienen muy estrictos:

US$2,000 en activos para individuos.

US$3,000 para parejas.

Un pequeño aumento en ahorros o dinero en la cuenta compartida del hogar puede afectar la elegibilidad, algo especialmente sensible en familias hispanas donde varias personas aportan a los mismos gastos.

6. MÁS DIFÍCIL OBTENER CRÉDITOS LABORALES

En 2026 se necesitarán US$1,890 en ingresos para obtener un crédito laboral (antes US$1,810). Solo se pueden obtener cuatro créditos por año.

Concepto 2025 2026 Ingreso necesario por crédito US$1,810 US$1,890 Créditos máximos posibles por año 4 4 Créditos requeridos para jubilación 40 40

Para alcanzar los beneficios de jubilación se requieren 40 créditos (alrededor de 10 años de trabajo con ingresos suficientes). Esto es especialmente importante para personas que llegaron a Estados Unidos de adultas o han trabajado muchos años “en cash”, sin cotizar al sistema.

7. AUMENTO DEL BENEFICIO MÁXIMO DE JUBILACIÓN

Para quienes alcancen la edad de jubilación completa en 2026, el beneficio máximo mensual sube de US$4,018 a US$4,152.

Como referencia:

Concepto 2025 2026 (proyectado) Beneficio máximo a edad de jubilación US$4,018 US$4,152 Beneficio promedio mensual de jubilación US$2,015 US$2,071

Se trata de un máximo teórico que exige 35 años de ingresos muy altos sujetos al tope máximo. La mayoría de los beneficiarios recibe montos mucho menores, dependiendo por completo del historial salarial real.

REESTRUCTURACIÓN INTERNA EN LA SSA

A estos cambios se suma la presión interna en la Administración del Seguro Social por recortes de personal y redistribución de cargas de trabajo. Las oficinas locales atienden cada vez más trámites con recursos limitados, algo que se refleja en:

Retrasos en la tramitación de solicitudes y apelaciones.

Mayor riesgo de errores en cálculos y notificaciones.

Dificultades para comunicarse por teléfono con un representante, especialmente en español.

Por ello es clave revisar con frecuencia la cuenta en línea “Mi Seguro Social”, verificar el historial de ingresos y guardar registro de cualquier comunicación con la agencia.