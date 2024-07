La Leagues Cup 2024 está lista para encender las emociones con la participación de los mejores equipos de la Liga MX y Major League Soccer (MLS). Tras el éxito rotundo de la edición 2023, donde Inter Miami CF de Lionel Messi se coronó campeón, este torneo oficial de la CONCACAF regresa con un formato vibrante y lleno de estrellas. A continuación, te presento cuáles serán los horarios y dónde podrás ver los partidos de la fase de grupos de la competición.

Del 26 de julio al 25 de agosto de 2024, los aficionados podrán disfrutar de 77 partidos en los que se espera una media de 3.26 goles por partido, garantizando un espectáculo futbolístico de alto nivel. Además, la Leagues Cup 2024 otorgará tres cupos para la Copa de Campeones de Concacaf, y el campeón tendrá el privilegio de clasificar directamente a los octavos de final.

En 2023, la Leagues Cup cautivó a más de 1.3 millones de aficionados en todo el mundo. Para este año, se espera que el alcance sea aún mayor, con transmisiones en más de 100 países y regiones. Los fanáticos del fútbol podrán seguir toda la acción a través de MLS Season Pass en Apple TV, mientras que TelevisaUnivision, TV Azteca, FOX Sports, TSN y RDS transmitirán partidos seleccionados en Canadá, México y Estados Unidos.

Calendario de la Leagues Cup 2024: fase de grupos

El puntapié inicial de la fase de grupos de Leagues Cup 2024 será el viernes 26 de julio (8:00 p.m. ET) cuando Atlanta United y D.C. United se enfrenten en el Mercedes-Benz Stadium en Atlanta, Georgia, seguido del encuentro Pumas vs Austin FC (9 p.m. ET) en el Q2 Stadium en Austin, Texas. La jornada inaugural se completa con los duelos LAFC vs Tijuana en el BMO Stadium de Los Ángeles, California (11:00 p.m. ET) y Seattle Sounders vs Minnesota United en el Lumen Field de Seattle, Washington (10:00 p.m. ET).

El actual campeón, Inter Miami CF, defenderá su título el sábado 27 de julio ante Puebla en el Chase Stadium de Ft. Lauderdale, Florida (08:00 p.m. ET). La fase de grupos continuará hasta el 6 de agosto con 15 partidos emocionantes como Tigres vs. Inter Miami por el Grupo Este 3 el sábado 3 en el NRG Stadium de Houston, Texas (8:00 p.m. ET) y el Monterrey vs. Pumas en el Q2 Stadium (10 p.m. ET), así como Chivas vs. LA Galaxy en el Dignity Health Sports Park en Carson, California (10:30 p.m. ET) del domingo 4.

Tras la fase de grupos, los equipos que avancen se adentrarán en las rondas eliminatorias de un solo partido. A partir del 7 al 9 de agosto, se disputarán los 16 encuentros de dieciseisavos de final, seguido de los 8 juegos de octavos de final del 12 al 13 de agosto y los cuatro duelos de cuartos de final (16 y 17 de agosto), culminando con los dos emparejamientos de semifinales (20 o 21 de agosto). El domingo 25 de agosto se jugará el partido por el Tercer Lugar y la Gran Final, los mismos que determinarán a los tres clubes que clasificarán a la Copa de Campeones de la Concacaf 2025. Los horarios de los partidos y los detalles de la transmisión de las rondas eliminatorias y las finales se anunciarán una vez que se conozcan los enfrentamientos.

El calendario completo de la fase de grupos de la Leagues Cup 2024 se pueden encontrar en la página oficial del torneo.

Este es el fixture completo de los partidos que se jugarán por la edición 2024 de la Leagues Cup, el torneo que enfrenta a equipos de la MLS y la Liga MX. | Crédito: es.leaguescup.com

Leagues Cup 2024: bracket oficial y privilegios de equipos locales

Para esta edición, la Leagues Cup ha introducido un sistema de clasificación que garantiza un equilibrio competitivo entre los equipos y privilegios de local para los clubes mejor clasificados de la Liga MX. Los equipos se han dividido en tres niveles y 15 grupos, priorizando la cercanía geográfica y la rivalidad histórica. Además, los campeones de la MLS Cup y la Liga MX, Columbus Crew y Club América, respectivamente, han obtenido un pase directo a los dieciseisavos de final.

Los aficionados podrán disfrutar de partidos emocionantes en diferentes estadios de Estados Unidos. El Club América, como campeón de la Liga MX, tendrá privilegios de local hasta las semifinales en California, mientras que equipos como C.F. Monterrey (No. 2 del ranking), Chivas de Guadalajara (clasificado No. 5) y Tigres (N° 8 del ranking) también gozarán de ventajas en sus respectivas regiones en determinadas instancias de la competencia.

La venta de boletos ya está en marcha. Los fanáticos pueden adquirir sus entradas a través de LeaguesCup.com para asegurar su lugar en los partidos más esperados del torneo.

¿Dónde ver los partidos de la Leagues Cup 2024?

La Leagues Cup 2024 será transmitida en más de 100 países y regiones. Los aficionados podrán disfrutar de todos los 77 partidos a través de MLS Season Pass en la aplicación Apple TV, el servicio de suscripción de Apple y la Major League Soccer disponible en televisores Smart TV, dispositivos de transmisión, dispositivos Apple, decodificadores, consolas de juegos y la web tv.apple.com. Además, TelevisaUnivision, FOX Sports (FS1), TSN y RDS transmitirán en vivo algunos de los partidos más destacados de la fase de grupos en México, Estados Unidos y Canadá.