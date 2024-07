Se acabó la espera. Este viernes 26 de julio se inauguran los Juegos Olímpicos de París 2024 y aquí te comparto el calendario completo de las pruebas de las 32 disciplinas deportivas que se llevarán a cabo en varios escenarios especialmente acondicionados a lo largo de la conocida como “Ciudad de la Luz” en los horarios para Estados Unidos, México y España.

Calendario completo de los Juegos Olímpicos París 2024

Ceremonia inaugural de los JJOO: Viernes, 26 de julio de 2024

Viernes, 26 de julio de 2024 Atletismo : Del 1 al 11 de agosto

: Del 1 al 11 de agosto Badminton : Del 27 de julio al 5 de agosto

: Del 27 de julio al 5 de agosto Baloncesto : Del 27 de julio al 4 de agosto y del 6 al 11 de agosto

: Del 27 de julio al 4 de agosto y del 6 al 11 de agosto Baloncesto 3x3 : Del 30 de julio al 5 de agosto

: Del 30 de julio al 5 de agosto Balonmano : 25 y 27 de julio hasta el 4 de agosto y del 6 al 12 de agosto

: 25 y 27 de julio hasta el 4 de agosto y del 6 al 12 de agosto Boxeo : Del 27 de julio al 4 de agosto y del 6 al 10 de agosto

: Del 27 de julio al 4 de agosto y del 6 al 10 de agosto Breaking : Del 9 al 10 de agosto

: Del 9 al 10 de agosto Ciclismo BMX freestyle : Del 30 al 31 de julio

: Del 30 al 31 de julio Ciclismo BMX racing : Del 1 al 2 de agosto

: Del 1 al 2 de agosto Ciclismo de montaña : Del 28 al 29 de julio

: Del 28 al 29 de julio Ciclismo en pista : Del 5 al 11 de agosto

: Del 5 al 11 de agosto Ciclismo en ruta : 27 de julio y del 3 al 4 de agosto

: 27 de julio y del 3 al 4 de agosto Escalada deportiva : Del 5 al 10 de agosto

: Del 5 al 10 de agosto Esgrima : Del 27 de julio al 4 de agosto

: Del 27 de julio al 4 de agosto Fútbol : 25 de julio, 27-28 de julio, 30-31 de julio, 2-3 de agosto, 5-6 de agosto y del 8 al 10 de agosto

: 25 de julio, 27-28 de julio, 30-31 de julio, 2-3 de agosto, 5-6 de agosto y del 8 al 10 de agosto Gimnasia artística : Del 27 de julio al 1 de agosto y del 3 al 5 de agosto

: Del 27 de julio al 1 de agosto y del 3 al 5 de agosto Gimnasia en trampolín : 2 de agosto

: 2 de agosto Gimnasia rítmica : Del 8 al 10 de agosto

: Del 8 al 10 de agosto Golf : Del 1 al 4 de agosto y del 7 al 10 de agosto

: Del 1 al 4 de agosto y del 7 al 10 de agosto Halterofilia : Del 7 al 11 de agosto

: Del 7 al 11 de agosto Hípica : Del 27 de julio al 6 de agosto

: Del 27 de julio al 6 de agosto Hockey sobre césped : Del 27 de julio al 9 de agosto

: Del 27 de julio al 9 de agosto Judo : Del 27 de julio al 3 de agosto

: Del 27 de julio al 3 de agosto Lucha : Del 5 al 11 de agosto

: Del 5 al 11 de agosto Natación : Del 27 de julio al 4 de agosto

: Del 27 de julio al 4 de agosto Natación artística : Del 5 al 7 de agosto y del 9 al 10 de agosto

: Del 5 al 7 de agosto y del 9 al 10 de agosto Natación en aguas abiertas : Del 8 al 9 de agosto

: Del 8 al 9 de agosto Pentatlón moderno : Del 8 al 11 de agosto

: Del 8 al 11 de agosto Piragüismo eslalon : Del 27 de julio al 5 de agosto

: Del 27 de julio al 5 de agosto Piragüismo esprint : Del 6 al 10 de agosto

: Del 6 al 10 de agosto Remo : Del 27 de julio al 3 de agosto

: Del 27 de julio al 3 de agosto Rugby 7 : 25 de julio y del 27 al 30 de julio

: 25 de julio y del 27 al 30 de julio Saltos : 27-29-31 de julio y 2 de agosto

: 27-29-31 de julio y 2 de agosto Skateboarding : Del 27 al 28 de julio

: Del 27 al 28 de julio Surf : Del 27 de julio al 5 de agosto

: Del 27 de julio al 5 de agosto Taekwondo : Del 7 al 10 de agosto

: Del 7 al 10 de agosto Tenis : Del 27 de julio al 4 de agosto

: Del 27 de julio al 4 de agosto Tenis de mesa : Del 27 de julio al 10 de agosto

: Del 27 de julio al 10 de agosto Tiro : Del 26 de julio al 5 de agosto

: Del 26 de julio al 5 de agosto Tiro con arco : 25-28 de julio al 4 de agosto

: 25-28 de julio al 4 de agosto Triatlón : Del 30 al 31 de julio y 5 de agosto

: Del 30 al 31 de julio y 5 de agosto Vela : Del 28 de julio al 8 de agosto

: Del 28 de julio al 8 de agosto Voleibol : Del 27 de julio al 11 de agosto

: Del 27 de julio al 11 de agosto Voleibol de playa : Del 27 de julio al 10 de agosto

: Del 27 de julio al 10 de agosto Waterpolo : Del 27 de julio al 11 de agosto

: Del 27 de julio al 11 de agosto Ceremonia de clausura de los JJOO: Domingo, 11 de agosto de 2024

¿A qué hora empiezan los Juegos Olímpicos París 2024 en USA, México y España?

Aunque dependerá de cada jornada, los Juegos Olímpicos de París 2024 tendrán la misma hora para España (por ejemplo, las pruebas de baloncesto empiezan el 27 de julio a las 7:30 am horario peninsular), pero para Estados Unidos, el inicio será desde muy temprano a partir de la 5:00 am ET / 2:00 am PT; y para México, 3:00 am (Tiempo del Centro), extendiéndose durante todo el día según se determine en cada disciplina deportiva.