Los aficionados a la lucha libre profesional se preparan para un fin de semana lleno de emociones con WrestleMania 40, uno de los cuatro principales eventos premium en vivo de WWE del año. Este espectáculo promete grandes emociones en el cuadrilátero en el cuadrilátero donde habrá combates por el campeonato de alto riesgo, venganzas personales y una historia en particular que amantes de la acción al ras de la lona no pueden esperar a ver terminada este sábado 6 y domingo 7 de abril de 2024 en el Lincoln Financial Field de Filadelfia a partir de las 19:00 hrs ET / 16:00 hrs PT.

En esta edición de la ‘Vitrina de los Inmortales‘, The Rock volverá a la acción en la primera noche del evento haciendo equipo con Roman Reigns para combatir contra Cody Rhodes y Seth ‘Freakin’ Rollins para definir las estipulaciones del mano a mano del día siguiente entre el Tribal Chief y The American Nightmare por el Campeonato Universal Indiscutible de WWE. Asimismo, Rollins defenderá su Campeonato Mundial de Peso Pesado contra Drew McIntyre con CM Punk fungiendo de comentarista (o posiblemente como árbitro invitado).

Otras luchas que captan la atención de los fanáticos del wrestling serán los combates de IYO SKY vs. Bayley por el Campeonato Femenino de WWE, Rhea Ripley vs. Becky Lynch por el Campeonato Mundial Femenino, Gunther vs. Sami Zain por el Campeonato Intercontinental, Logan Paul vs. Randy Orton vs. Kevin Owens por el Campeonato de Estados Unidos y la Lucha de Escaleras Six-Pack por el Campeonato Indiscutible en Parejas. Para conocer todos los detalles del evento como los horarios, los luchadores, el resto de la cartelera y otros detalles, sigue leyendo este artículo hasta el final.

Datos de WWE WrestleMania 40

Fecha: Sábado, 6 de abril del 2024 / Domingo, 7 de abril del 2024

Lugar: Lincoln Financial Field de Filadelfia, Pensilvania

Horario: 7:00 p.m. ET

Canales de transmisión: Fox Sports Premium I WWE Network

¿Qué canal transmitirá WWE WrestleMania 40?

Para ver WWE WrestleMania 40 desde países de Latinoamérica, tendrás que acceder a la plataforma de streaming WWE Network, el mismo que tiene un costo de 9 dólares mensuales.

Loa aficionados de Estados Unidos podrán seguir el evento a través de Peacock. Esta plataforma de transmisión cuenta con contenido exclusivo de la WWE en USA.

Si estás en México, podrás seguir la transmisión de WWE WrestleMania 40 será EN VIVO a través de FOX Sports Premium.

¿Cuánto cuesta ver WWE WrestleMania 40 por Peacock?

Para disfrutar del evento premium en vivo estrella de WWE debes tener la suscripción premium o premium plus de Peacock. El precio por mes cuesta $5.99 (con anuncios) o $11.99 al mes (sin anuncios), brindando un acceso completo a la lucha libre.

¿Cuándo será WWE WrestleMania 40?

WWE WrestleMania 40 se llevará a cabo en el Lincoln Financial Field de Filadelfia, recinto con capacidad para más de 67 mil espectadores, este sábado 6 y domingo 7 de abril de 2024 a partir de las 7:00 p.m. ET / 5:00 p.m. centro de México.

¿A qué hora será WWE WrestleMania 40?

El evento Premium en vivo de WWE arrancará a las 7:00 p. m. (hora del este de Estados Unidos) en ambas noches. Dependiendo de tu zona geográfica, estos son los horarios para ver lo mejor de la lucha libre profesional:

Estados Unidos: 7:00 p. m. ET / 6:00 p. m. CT / 5:00 p. m. MT / 4:00 p. m. PT

México: 5:00 p. m.

Guatemala: 5:00 p. m.

Nicaragua: 5:00 p. m.

El Salvador: 5:00 p. m.

Honduras: 5:00 p. m.

Panamá: 6:00 p. m.

Colombia: 6:00 p. m.

Ecuador: 6:00 p. m.

Perú: 6:00 p. m.

Paraguay: 7:00 p. m.

Venezuela: 7:00 p. m.

Bolivia: 7:00 p. m.

Chile: 8:00 p. m.

Argentina: 8:00 p. m.

Brasil: 8:00 p. m.

Uruguay: 8:00 p. m.

España: 1:00 a.m. del día siguiente

Cartelera completa de WWE WrestleMania 40

Roman Reigns (c) vs. Cody Rhodes por el Campeonato Universal Indiscutible de la WWE

Dwayne “The Rock” Johnson y Roman Reigns vs. Cody Rhodes y Seth “Freakin” Rollins

Seth “Freakin” Rollins (c) vs. Drew McIntyre por el Campeonato Mundial de Peso Pesado

IYO SKY (c) vs. Bayley por el Campeonato Femenino de WWE

Rhea Ripley (c) vs. Becky Lynch por el Campeonato Mundial Femenino

Logan Paul (c) vs. Randy Orton vs. Kevin Owens en Triple Amenaza por el Campeonato de Estados Unidos

Gunther (c) vs. Sami Zayn por el Campeonato Intercontinental

Jey Uso vs. Jimmy Uso

The Judgment Day (c) vs. #DIY vs. Awesome Truth vs. The New Day vs. Grayson Waller y Austin Theory vs. New Catch Republic en Lucha de escaleras Six-Pack por el Campeonato Indiscutible en Parejas de WWE

LA Knight vs. AJ Styles

Rey Mysterio y Dragon Lee vs. Santos Escobar y Dominik Mysterio

Bobby Lashley y The Street Profits vs. Final Testament en Lucha callejera en Filadelfia por equipos de seis hombres

Bianca Belair, Jade Cargill y Naomi vs. Damage CTRL (Dakota Kai, Asuka y Kairi Sane)