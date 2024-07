El fútbol masculino de los JJOO París 2024 no se detiene. Esta vez, por la segunda fecha del Grupo C, estarán frente a frente España y República Dominicana. Estas dos selecciones se verán las caras en el Parque de los Príncipes este sábado 27 de julio a las 15:00 en España, 09:00 en Washington D. C. (Estados Unidos), 07:00 en Ciudad de México y 08:00 en Perú. Eurosport Player se encargará de transmitir el partido EN VIVO y EN DIRECTO. Lee este artículo hasta el final para que sepas cómo ver el encuentro que ya fue catalogado como imperdible.

¿Cómo seguir el España - República Dominicana vía Eurosport Player en directo?

Eurosport Player, también llamado simplemente Eurosport en estos días, es una plataforma de televisión por suscripción y de video bajo demanda accesible únicamente a través de Internet. Es por ello que si deseas ver el España - República Dominicana por los Juegos Olímpicos París 2024, vas a tener que ingresar a la página oficial de Eurosport para luego suscribirte y poder disfrutar del contenido que brinda. Otra alternativa es que entres a las aplicaciones disponibles de Eurosport tanto para Android como para IOS.

Links para ver España - República Dominicana por los Juegos Olímpicos París 2024