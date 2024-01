¡El Camino a WrestleMania ya empezó y la primera parada es el Royal Rumble! Los fanáticos de la lucha libre profesional se están preparando para presenciar este sábado 27 de enero a partir de las 8 pm ET / 5 pm PT desde el Tropicana Field de San Petersburgo, Florida. Si bien podrá verse en Estados Unidos a través de Peacock, WWE Network es la plataforma de streaming a la que acudirá el resto del mundo para presenciar a los ganadores de los combates.

Este es el primer Premium Live Event del año de WWE y es considerado también como uno de los “Cuatro Grandes” de la empresa (cinco si contamos el Money In The Bank), en el que su principal atractivo son las batallas reales donde 60 superestrellas (30 hombres y 30 mujeres) lucharán por una oportunidad de convertirse en el único contendiente en pie y ganar una oportunidad titular por uno de los máximos campeonatos a su elección en WrestleMania 40.

Y no solo eso, ya que la cartelera del evento está llena de acción con dos defensas titulares: Logan Paul (c) contra Kevin Owens por el Campeonato de los Estados Unidos de WWE y una lucha fatal de cuatro esquinas entre Roman Reigns (c), AJ Styles, Randy Orton y LA Knight por el Campeonato Universal Indiscutible de WWE. ¿Podrán ambos campeones retener sus títulos o el cinturón cambiará de manos?

¿Cómo ver Royal Rumble 2024 en vivo por WWE Network?

A nivel internacional, estará disponible en WWE Network por un precio de suscripción de $9,99 al mes. El evento de lucha libre profesional será transmitido por Peacock, pero debe tener su suscripción premium o premium-plus para poder verlo.

¿A qué hora comienza el Royal Rumble 2024 en vivo desde Florida?

A continuación, revisa las diferentes zonas horarias a nivel mundial del Royal Rumble 2024:

Región Pre-show Evento principal Estados Unidos y Canadá (ET) 19:00 horas del 27 de enero 20:00 hora del 27 de enero Estados Unidos y Canadá (PT) 16:00 hora del 27 de enero 17:00 horas del 27 de enero Reino Unido e Irlanda 00:00 GMT del 28 de enero 01:00 GMT del 28 de enero Australia 11:00 AEDT del 28 de enero 12:00 AEST del 28 de enero

¿Dónde ver Royal Rumble 2024 por WWE Network en vivo?

WWE Network es un servicio de transmisión de video online donde puedes ver todos los eventos premium en vivo de WWE, además de miles de horas de video a pedido, por un costo de $9.99 al mes. Toda la programación se puede ver en cualquier lugar, incluidos televisores inteligentes, consolas de juegos, teléfonos, tabletas y computadoras.

Xbox One

WWE.com

Roku

PlayStation 4

Amazon Fire TV

Sony TV

Samsung Smart TV (2017 y posteriores)

LG Smart TV

WWE APP (iOs y Android)

Apple TV

Lista de participantes del Royal Rumble Match masculino y femenino

Estas son las superestrellas de WWE que han sido anunciadas hasta el momento para participar en el Royal Rumble tanto masculino como femenino. Cabe precisar que algunos lugares son sorpresa y se revelan el mismo día del evento:

Batalla Real de 30 Hombres Batalla Real de 30 Mujeres Cody Rhodes Becky Lynch CM Punk Nia Jax Shinsuke Nakamura Bayley Bobby Lashley Bianca Belair Drew McIntyre Ivy Nile Gunther Maxxine Dupri Damian Priest Kofi Kingston Chad Gable Otis Akira Tozawa