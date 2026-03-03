No hay marcador que detenga al mito cuando el fútbol decide ponerlo a prueba. El FC Barcelona llega herido, pero no rendido, a una cita que roza lo imposible: revertir el 4‑0 que el Atlético de Madrid plantó en la ida para encaminarse a su vigésima final de Copa del Rey. Este martes 3 de marzo (3:00 p.m. hora peruana) , el Camp Nou será el escenario de una batalla más espiritual que táctica, donde los de Hansi Flick se medirán no solo a un rival implacable, sino a su propia historia. Solo una vez el club blaugrana logró escapar de una condena igual: en 2017, ante el PSG, cuando una noche de locura devolvió la fe a lo improbable. Ocho años después, el eco de aquel 6‑1 vuelve a resonar, como si la historia pidiera otra vez comprobar hasta dónde puede llegar la creencia en lo imposible.

¿Quieres ver el partido entre azulgranas y colchoneros en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular? La transmisión oficial para el público peruano estará disponible en señal abierta por América Televisión (Canal 4) y la previa la podrás ver GRATIS en América tvGO. Aquí te contamos todos los detalles para que no te pierdas ni un minuto de este gran encuentro.

¿Dónde ver América TV EN VIVO, FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la semifinal de la Copa del Rey 2026?

América Televisión se encuentra disponible en todo el territorio nacional por señal abierta desde el Canal 4. Asimismo, puedes disfrutar de los programas con los cableoperadores de Claro TV, Movistar TV y DirecTV. De esta manera, podrá ver el partido entre FC Barcelona y Atlético de Madrid por la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey 2026.

Señal abierta de América TV

Canal 4.1 (TDT): señal abierta en Lima y Callao

Canal 4 (analógico): señal abierta en Lima y Callao

América TVGO: canal de televisión por cable y streaming

Cableoperadores con América TV

Canal 194 (SD/HD) y Canal 1194 (HD) en DirecTV

Canal 104 (SD) y Canal 804 (HD) en Movistar TV

Canal 4 (SD) y Canal 1004 (HD) en Claro TV

¿Cómo ver América TV GO EN VIVO, FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por Internet?

El Canal 4 de América Televisión cuenta con una opción gratuita para seguir los partidos de la Copa del Rey 2026 y el resto de su programación habitual con América TVGo. De esta manera, podrás mirar el juego de FC Barcelona vs. Atlético de Madrid EN VIVO, ONLINE y EN DIRECTO desde el sitio web oficial de TVGO.PE o descargando las aplicaciones móviles de Google Play Store (Android) o App Store (Apple).

Cabe mencionar que la cobertura de América tvGo solo está disponible en territorio peruano. Sin embargo, ¡no te preocupes! Te diremos la forma de ver la señal de América Televisión en el extranjero.

¿Quién narra el partido FC Barcelona vs. Atlético de Madrid en América Televisión?

La narración del partido FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por la vuelta de la semifinal de la Copa del Rey 2026 estará cargo de Toño Vargas con los comentarios de Erick Osores.

¿Cómo ver América TV EN VIVO desde USA, México y España?

Si deseas ver el Canal 4 de América Televisión o la app de América tvGo en los Estados Unidos, España, México o cualquier país del extranjero, déjame decirte que sí es posible. Solo necesitas conseguir una VPN legal para verlo de forma segura: NordVPN, Surfshark VPN, PrivateVPN, entre otras opciones. Sigue los siguientes pasos para adquirirlo.

1) Necesitas contratar una VPN (segura y confiable) que tenga servidores en Perú.

2) Descarga la VPN de tu preferencia e instálalo en tu dispositivo Smart TV, Tablet, PC o Móvil.

3) Conéctate a un servidor en Perú , país donde se transmite la señal de América TV.

4) Ya dentro de Perú, accede al sitio web de América tvGO o ubica el canal 4 de América Televisión para disfrutar de la señal en tu televisor Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular.

