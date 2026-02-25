El Santiago Bernabéu se prepara para una nueva noche de jerarquía continental, donde el Real Madrid buscará ratificar su hegemonía frente a un histórico Benfica en un duelo de alta tensión competitiva. El partido es este miércoles 25 de febrero a partir de las 3:00 p.m. ET. Si estás en Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo, conoce a qué hora comienza, qué canales de TV y dónde ver streaming online el enfrentamiento desde cualquier dispositivo móvil.
Aunque la narrativa está marcada por el retorno de José Mourinho a Chamartín, el técnico luso deberá ejercer su liderazgo desde la grada, delegando la ejecución de su plan reactivo tras la sanción recibida en el choque de ida. En el tablero estratégico, Álvaro Arbeloa parte con la ventaja competitiva del 0-1 obtenido en Lisboa —fruto de la letal verticalidad de Vinicius Jr.—, un escenario que obliga al conjunto encarnado a abandonar la cautela y proponer un bloque alto de riesgo.
La resolución de esta eliminatoria de élite no solo dependerá del rigor táctico, sino de la gestión emocional y la contundencia en las áreas, factores determinantes para sellar el pasaporte a la siguiente ronda de la máxima competición.
A qué hora juega Real Madrid - Benfica por UEFA Champions League
Conoce los horarios por país para ver el partido Real Madrid - Benfica en vivo por el pase de octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026 en el Santiago Bernabéu.
|País
|Horario
|Zona Horaria
|España
|21:00 horas
|CET (Península)
|España (Canarias)
|20:00 horas
|WET
|México
|14:00 horas
|Tiempo del Centro
|Colombia
|15:00 horas
|COT
|Perú
|15:00 horas
|PET
|Ecuador
|15:00 horas
|ECT
|Honduras
|14:00 horas
|CST
|El Salvador
|14:00 horas
|CST
|Nicaragua
|14:00 horas
|CST
|Venezuela
|16:00 horas
|VET
|Bolivia
|16:00 horas
|BOT
|Argentina
|17:00 horas
|ART
|Chile
|17:00 horas
|CLT
|Brasil
|17:00 horas
|BRT
|Uruguay
|17:00 horas
|UYT
|Paraguay
|17:00 horas
|PYT
|Estados Unidos (Este)
|15:00 horas
|ET
|Portugal
|21:00 horas
|WET
Qué canal transmite Real Madrid - Benfica EN VIVO por TV y señal online
El Real Madrid vs. Benfica (vuelta de playoffs de Champions League) del miércoles 25 de febrero en el Bernabéu tendrá señales bastante unificadas por región: ESPN/Disney+ Premium en Sudamérica, FOX One/HBO Max en México, Movistar Liga de Campeones en España y señales habituales de Champions (CBS/Paramount+ en USA).
|País / Región
|Canal(es) de TV (cable/satélite)
|Plataforma(s) online / app
|España
|Movistar Liga de Campeones (Movistar+)
|Movistar+ (app / web)
|México
|FOX One
|HBO Max (streaming oficial de FOX/TNT Sports)
|Centroamérica (región genérica)*
|TNT Sports (TV paga)
|HBO Max
|Estados Unidos
|CBS (señal lineal donde aplique, según operadora)
|Paramount+ (streaming oficial Champions)
|Sudamérica (Perú, Colombia, etc.)
|ESPN (señal Champions)
|Disney+ Premium
|Argentina
|ESPN
|Disney+ Premium
|Chile
|ESPN
|Disney+ Premium
|Uruguay
|ESPN
|Disney+ Premium
|Paraguay
|ESPN
|Disney+ Premium
|Brasil
|ESPN Brasil (según parrilla local de Champions)
|Disney+ (Star/ESPN Player, según integración local)
|Bolivia
|ESPN
|Disney+ Premium
|Venezuela
|ESPN
|Disney+ Premium
|Ecuador
|ESPN
|Disney+ Premium
|Reino Unido
|— (para este cruce, ida listada en Prime Video)
|Amazon Prime Video (derechos Champions seleccionados)
|Bélgica
|RTL (señal abierta/RTL Play para encuentros selectos)
|RTL Play (streaming con algunos partidos)
|Europa (otros mercados licenciados)
|Operadores locales con derechos Champions (ej. M+ Liga Campeones, Prime Video, etc.)
|Plataformas asociadas (apps de cada operador)
Fecha, TV y Online para ver Real Madrid vs. Benfica
- Día y estadio: miércoles 25 de febrero, Estadio Santiago Bernabéu, vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League 2025-26.
- Horario base: 21:00 horas en España; 14:00 horas en México (centro); 15:00 horas ET en Estados Unidos; 17:00 horas en Argentina.
- Sudamérica: ESPN (TV) y Disney+ Premium (online) para todo el cono sur y andino, tal como se indica para esta eliminatoria.
- México: FOX One en TV y HBO Max en streaming para el choque de vuelta en el Bernabéu.
- España: Movistar Liga de Campeones vía Movistar+.
- USA: cobertura de Champions vía CBS con streaming exclusivo por Paramount+.