Conoce la hora de inicio y qué canales de TV pasan el partido Real Madrid vs. Benfica EN VIVO EN DIRECTO este miércoles 25 de febrero a partir de las 3:00 p.m. ET. (Foto: Thomas COEX / AFP / Composición Gestión Mix)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

El Santiago Bernabéu se prepara para una nueva noche de jerarquía continental, donde el Real Madrid buscará ratificar su hegemonía frente a un histórico Benfica en un duelo de alta tensión competitiva. El partido es este miércoles 25 de febrero a partir de las 3:00 p.m. ET. Si estás en Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo, conoce a qué hora comienza, qué canales de TV y dónde ver streaming online el enfrentamiento desde cualquier dispositivo móvil.

Aunque la narrativa está marcada por el retorno de José Mourinho a Chamartín, el técnico luso deberá ejercer su liderazgo desde la grada, delegando la ejecución de su plan reactivo tras la sanción recibida en el choque de ida. En el tablero estratégico, Álvaro Arbeloa parte con la ventaja competitiva del 0-1 obtenido en Lisboa —fruto de la letal verticalidad de Vinicius Jr.—, un escenario que obliga al conjunto encarnado a abandonar la cautela y proponer un bloque alto de riesgo.

La resolución de esta eliminatoria de élite no solo dependerá del rigor táctico, sino de la gestión emocional y la contundencia en las áreas, factores determinantes para sellar el pasaporte a la siguiente ronda de la máxima competición.

Conoce qué canales de TV y dónde ver online el playoff entre Real Madrid vs. Benfica EN VIVO EN DIRECTO por Champions League. (Foto: Composición Mag)
A qué hora juega Real Madrid - Benfica por UEFA Champions League

Conoce los horarios por país para ver el partido Real Madrid - Benfica en vivo por el pase de octavos de final de la UEFA Champions League 2025-2026 en el Santiago Bernabéu.

PaísHorarioZona Horaria
España21:00 horasCET (Península)
España (Canarias)20:00 horasWET
México14:00 horasTiempo del Centro
Colombia15:00 horasCOT
Perú15:00 horasPET
Ecuador15:00 horasECT
Honduras14:00 horasCST
El Salvador14:00 horasCST
Nicaragua14:00 horasCST
Venezuela16:00 horasVET
Bolivia16:00 horasBOT
Argentina17:00 horasART
Chile17:00 horasCLT
Brasil17:00 horasBRT
Uruguay17:00 horasUYT
Paraguay17:00 horasPYT
Estados Unidos (Este)15:00 horasET
Portugal21:00 horasWET

Qué canal transmite Real Madrid - Benfica EN VIVO por TV y señal online

El Real Madrid vs. Benfica (vuelta de playoffs de Champions League) del miércoles 25 de febrero en el Bernabéu tendrá señales bastante unificadas por región: ESPN/Disney+ Premium en Sudamérica, FOX One/HBO Max en México, Movistar Liga de Campeones en España y señales habituales de Champions (CBS/Paramount+ en USA).

País / RegiónCanal(es) de TV (cable/satélite)Plataforma(s) online / app
EspañaMovistar Liga de Campeones (Movistar+)Movistar+ (app / web)
MéxicoFOX OneHBO Max (streaming oficial de FOX/TNT Sports)
Centroamérica (región genérica)*TNT Sports (TV paga)HBO Max
Estados UnidosCBS (señal lineal donde aplique, según operadora)Paramount+ (streaming oficial Champions)
Sudamérica (Perú, Colombia, etc.)ESPN (señal Champions)Disney+ Premium
ArgentinaESPNDisney+ Premium
ChileESPNDisney+ Premium
UruguayESPNDisney+ Premium
ParaguayESPNDisney+ Premium
BrasilESPN Brasil (según parrilla local de Champions)Disney+ (Star/ESPN Player, según integración local)
BoliviaESPNDisney+ Premium
VenezuelaESPNDisney+ Premium
EcuadorESPNDisney+ Premium
Reino Unido— (para este cruce, ida listada en Prime Video)Amazon Prime Video (derechos Champions seleccionados)
BélgicaRTL (señal abierta/RTL Play para encuentros selectos)RTL Play (streaming con algunos partidos)
Europa (otros mercados licenciados)Operadores locales con derechos Champions (ej. M+ Liga Campeones, Prime Video, etc.)Plataformas asociadas (apps de cada operador)

Fecha, TV y Online para ver Real Madrid vs. Benfica

  • Día y estadio: miércoles 25 de febrero, Estadio Santiago Bernabéu, vuelta de los playoffs de la UEFA Champions League 2025-26.
  • Horario base: 21:00 horas en España; 14:00 horas en México (centro); 15:00 horas ET en Estados Unidos; 17:00 horas en Argentina.
  • Sudamérica: ESPN (TV) y Disney+ Premium (online) para todo el cono sur y andino, tal como se indica para esta eliminatoria.
  • México: FOX One en TV y HBO Max en streaming para el choque de vuelta en el Bernabéu.
  • España: Movistar Liga de Campeones vía Movistar+.
  • USA: cobertura de Champions vía CBS con streaming exclusivo por Paramount+.
