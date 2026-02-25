El Santiago Bernabéu se viste de gala este miércoles 25 de febrero a las 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX / 12:00 p.m. PT para el electrizante duelo entre Real Madrid y Benfica por la vuelta de los play-off de la UEFA Champions League 2026. Tras la victoria merengue por 1-0 en la ida, el equipo blanco busca sellar su pase a octavos y olvidar rápidamente su reciente tropiezo liguero. Este choque promete ser una batalla épica donde el orgullo europeo y el liderato táctico están en juego frente a toda la apasionada afición. Los residentes hispanos en Estados Unidos ya cuentan las horas para ver si los merengues mantienen su hegemonía total en el torneo. ¡No te pierdas ni un segundo de esta definición de infarto que paraliza al mundo del fútbol y decide quién sigue con vida!

José Mourinho regresa a la que fue su casa con la urgencia de revertir el marcador, aunque el historial de las Águilas como visitantes es negativo. Por otro lado, Vinícius Junior buscará responder en el campo tras los recientes incidentes, liderando un ataque que necesita recuperar su puntería y eficacia habitual. El Madrid ha dominado sus encuentros en casa, pero el Benfica llega motivado tras una contundente goleada reciente en su liga local de Portugal. La presión es máxima para ambos conjuntos, ya que solo uno podrá continuar el sueño dorado hacia la gran final de la competición. Sigue de cerca las alineaciones confirmadas y los movimientos estratégicos que definirán este enfrentamiento histórico entre dos gigantes del fútbol.

Conoce la hora de inicio y qué canales de TV pasan el partido Real Madrid vs. Benfica EN VIVO EN DIRECTO este miércoles 25 de febrero a partir de las 3:00 p.m. ET. (Foto: Thomas COEX / AFP / Composición Gestión Mix)

¿A qué hora ver EN VIVO Real Madrid vs. Benfica por Champions League 2026 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Benfica por la Champions League este miércoles 25 de febrero. A continuación, te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

Países Horarios Estados Unidos (ET) 3:00 pm Estados Unidos (CT) 2:00 pm Estados Unidos (MT) 1:00 pm Estados Unidos (PT) 12:00 pm España 9:00 pm México (CDMX) 2:00 pm Puerto Rico 4:00 pm República Dominicana 4:00 pm Panamá 3:00 pm Costa Rica 2:00 pm El Salvador 2:00 pm Guatemala 2:00 pm Honduras 2:00 pm Nicaragua 2:00 pm Argentina 5:00 pm Brasil (Brasilia) 5:00 pm Uruguay 5:00 pm Chile (Santiago) 5:00 pm Paraguay 5:00 pm Bolivia 4:00 pm Venezuela 4:00 pm Ecuador 3:00 pm Perú 3:00 pm Colombia 3:00 pm

¿Qué canal transmite EN VIVO Real Madrid vs. Benfica por Champions League 2026?

Este miércoles 25 de febrero se podrá ver el Real Madrid vs. Benfica por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

Países Canales de TV y servicios de streaming Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX México FOX One España Movistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+ Francia Canal+ Foot, myCANAL y Canal+ Live 2 Alemania DAZN Deutschland Argentina ESPN Argentina y Disney+ Premium Argentina Brasil HBO Max Colombia ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur Uruguay ESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina Perú ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile Ecuador ESPN Colombia y Disney+ Premium Sur Bolivia ESPN Colombia y Disney+ Premium Chile Venezuela ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur e inter Puerto Rico UniMás, ViX y NAICOM Costa Rica ESPN Norte y Disney+ Premium Norte El Salvador ESPN Norte y Disney+ Premium Norte Nicaragua ESPN Norte y Disney+ Premium Norte República Dominicana ESPN Norte y Disney+ Premium Norte