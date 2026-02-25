¿Buscas ver Real Madrid vs. Benfica gratis? No te pierdas la Champions League 2026 en vivo. Consulta canales y horarios para disfrutar del mejor fútbol europeo online desde Estados Unidos. ¡Hala Madrid! | Crédito: uefa.com / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
mailRonie Bautista

El Santiago Bernabéu se viste de gala este miércoles 25 de febrero a las 3:00 p.m. ET / 2:00 p.m. Tiempo del Centro de CDMX / 12:00 p.m. PT para el electrizante duelo entre Real Madrid y Benfica por la vuelta de los play-off de la UEFA Champions League 2026. Tras la victoria merengue por 1-0 en la ida, el equipo blanco busca sellar su pase a octavos y olvidar rápidamente su reciente tropiezo liguero. Este choque promete ser una batalla épica donde el orgullo europeo y el liderato táctico están en juego frente a toda la apasionada afición. Los residentes hispanos en Estados Unidos ya cuentan las horas para ver si los merengues mantienen su hegemonía total en el torneo. ¡No te pierdas ni un segundo de esta definición de infarto que paraliza al mundo del fútbol y decide quién sigue con vida!

José Mourinho regresa a la que fue su casa con la urgencia de revertir el marcador, aunque el historial de las Águilas como visitantes es negativo. Por otro lado, Vinícius Junior buscará responder en el campo tras los recientes incidentes, liderando un ataque que necesita recuperar su puntería y eficacia habitual. El Madrid ha dominado sus encuentros en casa, pero el Benfica llega motivado tras una contundente goleada reciente en su liga local de Portugal. La presión es máxima para ambos conjuntos, ya que solo uno podrá continuar el sueño dorado hacia la gran final de la competición. Sigue de cerca las alineaciones confirmadas y los movimientos estratégicos que definirán este enfrentamiento histórico entre dos gigantes del fútbol.

Conoce la hora de inicio y qué canales de TV pasan el partido Real Madrid vs. Benfica EN VIVO EN DIRECTO este miércoles 25 de febrero a partir de las 3:00 p.m. ET. (Foto: Thomas COEX / AFP / Composición Gestión Mix)
¿A qué hora ver EN VIVO Real Madrid vs. Benfica por Champions League 2026 en distintos países del mundo?

Para que no te pierdas el juego Real Madrid vs. Benfica por la Champions League este miércoles 25 de febrero. A continuación, te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.

PaísesHorarios
Estados Unidos (ET)3:00 pm
Estados Unidos (CT)2:00 pm
Estados Unidos (MT)1:00 pm
Estados Unidos (PT)12:00 pm
España9:00 pm
México (CDMX)2:00 pm
Puerto Rico4:00 pm
República Dominicana4:00 pm
Panamá3:00 pm
Costa Rica2:00 pm
El Salvador2:00 pm
Guatemala2:00 pm
Honduras2:00 pm
Nicaragua2:00 pm
Argentina5:00 pm
Brasil (Brasilia)5:00 pm
Uruguay5:00 pm
Chile (Santiago)5:00 pm
Paraguay5:00 pm
Bolivia4:00 pm
Venezuela4:00 pm
Ecuador3:00 pm
Perú3:00 pm
Colombia3:00 pm
Revisa esta nota para que sepas a qué hora ver el Real Madrid vs. Benfica EN VIVO hoy por la Champions League. (Foto: Composición Mag)
¿Qué canal transmite EN VIVO Real Madrid vs. Benfica por Champions League 2026?

Este miércoles 25 de febrero se podrá ver el Real Madrid vs. Benfica por la Champions League a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.

PaísesCanales de TV y servicios de streaming
Estados UnidosParamount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX
MéxicoFOX One
EspañaMovistar+, Movistar Liga de Campeones y Movistar Plus+
FranciaCanal+ Foot, myCANAL y Canal+ Live 2
AlemaniaDAZN Deutschland
ArgentinaESPN Argentina y Disney+ Premium Argentina
BrasilHBO Max
ColombiaESPN Colombia y Disney+ Premium Sur
UruguayESPN Colombia y Disney+ Premium Argentina
PerúESPN Colombia y Disney+ Premium Chile
EcuadorESPN Colombia y Disney+ Premium Sur
BoliviaESPN Colombia y Disney+ Premium Chile
VenezuelaESPN Colombia, Disney+ Premium Sur e inter
Puerto RicoUniMás, ViX y NAICOM
Costa RicaESPN Norte y Disney+ Premium Norte
El SalvadorESPN Norte y Disney+ Premium Norte
NicaraguaESPN Norte y Disney+ Premium Norte
República DominicanaESPN Norte y Disney+ Premium Norte
