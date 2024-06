Este miércoles 26 de junio, Portugal buscará cerrar con broche de oro la primera fase de la Eurocopa 2024 cuando se enfrente a Georgia en el Veltins-Arena de la ciudad de Gelsenkirchen, Alemania. El partido, correspondiente a la tercera fecha del Grupo F, genera mucha expectativa, así que lee esta nota completa para que te enteres a qué hora iniciará el compromiso y descubras qué canales de televisión lo pasarán EN VIVO y EN DIRECTO.

La selección capitaneada por Cristiano Ronaldo tiene, de momento, puntaje ideal en el Grupo F, pues venció 2-1 a Chequia y 3-0 a Turquía. Es por eso que con una nueva victoria sumaría 9 unidades. A Georgia, en tanto, no le ha ido muy bien, ya que perdió en el debut 3-1 ante Turquía y luego empató 1-1 con Chequia. ¿Cómo quedará el duelo en el Veltins-Arena? Pronto lo sabremos.

¿A qué hora ver el Georgia vs. Portugal EN VIVO en España?

Si te encuentras en España y deseas mirar EN VIVO el partido entre Georgia y Portugal, podrás hacerlo desde las 21:00 horas.

¿A qué hora ver el Georgia vs. Portugal EN VIVO en México?

En México, el partido entre Georgia y Portugal podrás apreciarlo EN VIVO desde las 13:00 en Ciudad de México, 12:00 en La Paz y 12:00 en Tijuana.

¿A qué hora ver el Georgia vs. Portugal EN VIVO en Estados Unidos?

Si quieres ver el Georgia vs. Portugal EN VIVO y te encuentras en Estados Unidos, te informo que el partido iniciará a las 15:00 en Washington D.C., 14:00 en Chicago, 13:00 en Denver, 12:00 en Phoenix y 12:00 en Los Ángeles.

¿A qué hora inicia el Georgia vs. Portugal EN VIVO en distintos países del mundo?

Alemania: 21:00

Suiza: 21:00

Austria: 21:00

Francia: 21:00

Portugal: 20:00

Inglaterra: 20:00

Italia: 21:00

Argentina: 16:00

Brasil (Brasilia): 16:00

Uruguay: 16:00

Chile (Santiago): 15:00

Colombia: 14:00

Ecuador: 14:00

Paraguay: 15:00

Perú: 14:00

Venezuela: 15:00

Bolivia: 15:00

Costa Rica: 13:00

Guatemala: 13:00

El Salvador: 13:00

Nicaragua: 13:00

Honduras: 13:00

Panamá: 14:00

Puerto Rico: 15:00

República Dominicana: 15:00

Canadá: 15:00

Cuba: 15:00

Haití: 15:00

¿Cómo ver el partido Georgia vs. Portugal EN VIVO por TV y streaming desde España?

Si te encuentres en España y deseas mirar el partido Georgia vs. Portugal por la Eurocopa 2024, te informo que el duelo será transmitido EN VIVO en todo el territorio del país de ‘La Roja’ por las señales de RTVE.es, fuboTV España y TVE La 1.

¿Cómo ver el partido Georgia vs. Portugal EN VIVO por TV y streaming desde México?

El partido Georgia vs. Portugal por la Eurocopa 2024 será transmitido EN DIRECTO en México por las señales de Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

¿Cómo ver el partido Georgia vs. Portugal EN VIVO por TV y streaming desde Estados Unidos?

El Georgia vs. Portugal por la Eurocopa 2024 lo podrás ver EN VIVO en Estados Unidos a través de las señales de Foxsports.com, FOX Sports App, FOX Network, fuboTV, Sling, SiriusXM FC y ViX.

¿Cómo ver el Georgia vs. Portugal EN VIVO por TV y streaming en otros países?

Argentina: Star+ Argentina, ESPN Argentina

Australia: Optus Sport

Austria: servustv.com, Servus TV, TRT Spor, RTL, RTL+

Bélgica: RTBF Auvio Direct, Sporza

Bolivia: Star+ Chile, ESPN Colombia

Canadá: TVA+, TSN1, TSN3, TSN4

Chile: Star+ Chile, ESPN Chile

China: iQiyi, Migu

Colombia: Star+ Sur, ESPN Colombia

Costa Rica: Star+ Norte, ESPN Norte

Croacia: HRTi

Cuba: Tele Rebelde

Dinamarca: TV2 Play Denmark, TV2 Sport X

Ecuador: Star+ Sur, ESPN Colombia

El Salvador: Star+ Norte, ESPN Norte

Francia: beIN SPORTS CONNECT, beIN Sports 1, Molotov, Free, 6play, M6, M6.fr

Alemania: MagentaTV

Gran Bretaña: ITVX

Honduras: Star+ Norte, ESPN Norte

Italia: SKY Go Italia, RaiPlay, RAI 1

Países Bajos: NOS Live

Panamá: Star+ Norte, ESPN Norte, Flow Sports App

Paraguay: Star+ Argentina, ESPN Colombia

Perú: Star+ Chile, ESPN Colombia

Portugal: SporTV Multiscreen, Sport TV1, TVI, TVI Player

Uruguay: Star+ Argentina, ESPN Colombia

Venezuela: Star+ Sur, ESPN Colombia