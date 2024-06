Este lunes 17 de junio hay un partido de pronóstico reservado. Estoy hablando del choque entre Francia y Austria, correspondiente a la primera fecha del Grupo D de la Eurocopa 2024. Como Kylian Mbappé apunta a ser titular en este compromiso que se disputará en el ESPRIT arena, el duelo es imperdible. Por suerte para ti, podrás seguirlo EN VIVO y EN DIRECTO, siempre y cuando consultes en esta nota cuáles son los horarios por país y qué canales de TV transmitirán el encuentro. ¡No esperes más para obtener toda esa información!

Algo curioso de las selecciones de Francia y Austria es que ambas debutarán en la Eurocopa 2024 tras no haber ganado en su último partido amistoso. En el caso de ‘Les Bleus’, igualaron 0-0 con Canadá, mientras que los dirigidos por Ralf Rangnick empataron 1-1 con Suiza.

¿A qué hora ver el Francia vs. Austria EN VIVO en México?

En México, el partido entre Francia y Austria podrás apreciarlo EN VIVO desde las 13:00 en Ciudad de México, 12:00 en La Paz y 12:00 en Tijuana.

¿A qué hora ver el Francia vs. Austria EN VIVO en Estados Unidos?

Si quieres ver el Francia vs. Austria EN VIVO y te encuentras en Estados Unidos, te informo que el partido iniciará a las 15:00 en Washington D.C., 14:00 en Chicago, 13:00 en Denver, 12:00 en Phoenix y 12:00 en Los Ángeles.

¿A qué hora inicia el Francia vs. Austria EN VIVO en distintos países del mundo?

España: 21:00

Alemania: 21:00

Austria: 21:00

Francia: 21:00

Portugal: 20:00

Inglaterra: 20:00

Italia: 21:00

Argentina: 16:00

Brasil (Brasilia): 16:00

Uruguay: 16:00

Chile (Santiago): 15:00

Colombia: 14:00

Ecuador: 14:00

Paraguay: 15:00

Perú: 14:00

Venezuela: 15:00

Bolivia: 15:00

Costa Rica: 13:00

Guatemala: 13:00

El Salvador: 13:00

Nicaragua: 13:00

Honduras: 13:00

Panamá: 14:00

Puerto Rico: 15:00

República Dominicana: 15:00

Canadá: 15:00

Cuba: 15:00

Haití: 15:00

¿Cómo ver el partido Francia vs. Austria EN VIVO por TV y streaming desde México?

El partido Francia vs. Austria por la Eurocopa 2024 será transmitido EN DIRECTO en México por las señales de Blue To Go Video Everywhere y Sky HD.

¿Cómo ver el partido Francia vs. Austria EN VIVO por TV y streaming desde Estados Unidos?

El Francia vs. Austria por la Eurocopa 2024 lo podrás ver EN VIVO en Estados Unidos a través de las señales de Foxsports.com, FOX Sports App, FOX Network, SiriusXM FC y ViX.

¿Cómo ver el Francia vs. Austria EN VIVO por TV y streaming en otros países?

Argentina: Star+ Argentina, ESPN Argentina

Australia: Optus Sport

Austria: servustv.com, Servus TV, Das Erste

Bélgica: RTBF Auvio Direct, Tipik, Sporza

Bolivia: Star+ Chile, ESPN Colombia

Brasil: CazéTV

Canadá: TVA+, TVA Sports, TSN1, TSN3, TSN4

Chile: Star+ Chile, ESPN Chile

China: iQiyi, CCTV-5, Migu

Colombia: Star+ Sur, ESPN Colombia

Costa Rica: Star+ Norte, ESPN Norte

Croacia: HRTi, HRT 2

Cuba: Tele Rebelde

Dinamarca: dr.dk, DR 1, NRK1

Ecuador: Star+ Sur, ESPN Colombia

El Salvador: Star+ Norte, ESPN Norte

Francia: beIN SPORTS CONNECT, TF1+, Molotov, Free, TF1, beIN Sports 1

Alemania: MagentaTV, Das Erste, Servus TV

Gran Bretaña: ITVX, STV Player, ITV 1 UK, STV Scotland

Honduras: Star+ Norte, ESPN Norte

Italia: SKY Go Italia, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 251, Sky Sport Uno, NOW TV, RaiPlay, RAI 1

Países Bajos: NOS Live, NPO 1

Panamá: Star+ Norte, ESPN Norte, Flow Sports App

Paraguay: Star+ Argentina, ESPN Colombia

Perú: Star+ Chile, ESPN Colombia

Portugal: Sport TV Multiscreen, RTP Play, Sport TV1, RTP 1

España: RTVE.es, fuboTV España, TVE La 1

Uruguay: Star+ Argentina, ESPN Colombia

Venezuela: Star+ Sur, ESPN Colombia