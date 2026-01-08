¡Derbi Madrileño! Revisa a qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO hoy en USA y México por la Supercopa. Horarios y señales de TV para no perderte este choque de gigantes. | Crédito: laliga.com / Composición Gestión Mix
¡Derbi Madrileño! Revisa a qué hora juega y qué canal transmite Real Madrid vs. Atlético Madrid EN VIVO hoy en USA y México por la Supercopa. Horarios y señales de TV para no perderte este choque de gigantes. | Crédito: laliga.com / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
mailRonie Bautista

El derbi madrileño paraliza el mundo este jueves 8 de enero con una semifinal de infarto en la Supercopa de España 2026 desde Arabia Saudita. El Real Madrid de Xabi Alonso busca revancha tras la dolorosa derrota 5-2 sufrida en septiembre ante el equipo de Diego Simeone. Con el pase a la gran final en juego, este choque promete intensidad táctica y estrellas mundiales en cada rincón del campo. Los merengues llegan tras golear al Betis, mientras que el Atlético busca recuperar su mejor versión tras un cierre de año irregular. Si quieres disfrutar del mejor fútbol español desde la comodidad de tu casa en Estados Unidos o México, esta es tu oportunidad perfecta.

La gran incógnita para Alonso es Kylian Mbappé, quien sigue fuera por un esguince de rodilla, dejando el peso ofensivo en el joven Gonzalo García. Sin embargo, no todas son malas noticias para la Casa Blanca, ya que recuperan a figuras clave como Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold. El técnico español se juega mucho en este torneo, pues su flexibilidad táctica será puesta a prueba por un Atlético que siempre sabe cómo incomodarlos. El Madrid intentará imponer su estilo de posesión, pero deberá cuidarse de los contragolpes letales que históricamente le han costado caro en este tipo de formatos. La profundidad de la plantilla merengue será determinante para evitar otra sorpresa como la ocurrida recientemente en el Metropolitano.

Conoce los horarios por país para ver el derbi entre Atlético Madrid vs. Real Madrid por la semifinal de la Supercopa de España 2026. (Foto: Juanjo Martín / EFE)
Conoce los horarios por país para ver el derbi entre Atlético Madrid vs. Real Madrid por la semifinal de la Supercopa de España 2026. (Foto: Juanjo Martín / EFE)

Por su parte, el Atlético de Madrid confía en la magia de la “Araña” Julián Álvarez para sentenciar este duelo eliminatorio de alto voltaje. El “Cholo” Simeone cuenta con casi toda su plantilla sana y planea un partido inteligente, cediendo el balón para castigar en las transiciones rápidas. Aunque los colchoneros vienen de empatar ante la Real Sociedad, su historial reciente contra el Madrid les da la confianza necesaria para soñar con la final. Los fanáticos esperan un duelo de estrategias donde cada error defensivo podría significar la eliminación directa en este prestigioso torneo invernal. No hay margen de error para ninguno de los dos gigantes de la capital española en esta esperada cita internacional.

El Real Madrid quiere conseguir una nueva victoria para alegrar a su hinchada. (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)
El Real Madrid quiere conseguir una nueva victoria para alegrar a su hinchada. (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Hora de juego y canales TV del Real Madrid vs. Atlético Madrid por Copa del Rey

Repasamos todos los países, los horarios y los canales que televisan en directo y online el partio Real Madrid vs. Atlético Madrid por las semifinales de la Supercopa de España.

PAÍSHORARIOCANAL TV / STREAMING
Argentina4:00 p.m.Flow Sports
Brasil4:00 p.m.ESPN, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+ y Vivo Play
Colombia2:00 p.m.Win+ Fútbol y Win Play
Costa Rica1:00 p.m.Sky Sports Norte
Ecuador2:00 p.m.El Canal del Fútbol
El Salvador1:00 p.m.Sky Sports Norte
España8:00 p.m.Movistar+ y Movistar Liga de Campeones
Estados Unidos2pm ET / 11am PTESPN2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App
Guatemala1:00 p.m.Sky Sports Norte
Honduras1:00 p.m.Sky Sports Norte
México1:00 p.m.Sky Sports y Sky+
Nicaragua1:00 p.m.Sky Sports Norte
Panamá2:00 p.m.Sky Sports Norte
Paraguay4:00 p.m.Flow Sports
Perú2:00 p.m.América Televisión y América TVGO
Puerto Rico3:00 p.m.ESPN2, ESPN Deportes y NAICOM
Reino Unido7:00 p.m.TNT Sports 1, discovery+ y discovery+ App
República Dominicana4:00 p.m.Sky Sports Norte
Uruguay4:00 p.m.Flow TV
Venezuela3:00 p.m.Meridiano Televisión e inter

En Europa se podrá seguir en directo el partido de la Supercopa de España entre Real Madrid C.F. y Club Atlético de Madrid a través de DAZN, L’Équipe Live Foot, Ziggo Sport y más canales de televisión.

SOBRE EL AUTOR

Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad San Martín de Porres y ejerce el periodismo desde hace 10 años en las ediciones web de varios medios nacionales. Actualmente se desempeña como Analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio.

TAGS