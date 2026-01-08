El derbi madrileño paraliza el mundo este jueves 8 de enero con una semifinal de infarto en la Supercopa de España 2026 desde Arabia Saudita. El Real Madrid de Xabi Alonso busca revancha tras la dolorosa derrota 5-2 sufrida en septiembre ante el equipo de Diego Simeone. Con el pase a la gran final en juego, este choque promete intensidad táctica y estrellas mundiales en cada rincón del campo. Los merengues llegan tras golear al Betis, mientras que el Atlético busca recuperar su mejor versión tras un cierre de año irregular. Si quieres disfrutar del mejor fútbol español desde la comodidad de tu casa en Estados Unidos o México, esta es tu oportunidad perfecta.

La gran incógnita para Alonso es Kylian Mbappé, quien sigue fuera por un esguince de rodilla, dejando el peso ofensivo en el joven Gonzalo García. Sin embargo, no todas son malas noticias para la Casa Blanca, ya que recuperan a figuras clave como Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold. El técnico español se juega mucho en este torneo, pues su flexibilidad táctica será puesta a prueba por un Atlético que siempre sabe cómo incomodarlos. El Madrid intentará imponer su estilo de posesión, pero deberá cuidarse de los contragolpes letales que históricamente le han costado caro en este tipo de formatos. La profundidad de la plantilla merengue será determinante para evitar otra sorpresa como la ocurrida recientemente en el Metropolitano.

Conoce los horarios por país para ver el derbi entre Atlético Madrid vs. Real Madrid por la semifinal de la Supercopa de España 2026. (Foto: Juanjo Martín / EFE)

Por su parte, el Atlético de Madrid confía en la magia de la “Araña” Julián Álvarez para sentenciar este duelo eliminatorio de alto voltaje. El “Cholo” Simeone cuenta con casi toda su plantilla sana y planea un partido inteligente, cediendo el balón para castigar en las transiciones rápidas. Aunque los colchoneros vienen de empatar ante la Real Sociedad, su historial reciente contra el Madrid les da la confianza necesaria para soñar con la final. Los fanáticos esperan un duelo de estrategias donde cada error defensivo podría significar la eliminación directa en este prestigioso torneo invernal. No hay margen de error para ninguno de los dos gigantes de la capital española en esta esperada cita internacional.

El Real Madrid quiere conseguir una nueva victoria para alegrar a su hinchada. (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

Hora de juego y canales TV del Real Madrid vs. Atlético Madrid por Copa del Rey

Repasamos todos los países, los horarios y los canales que televisan en directo y online el partio Real Madrid vs. Atlético Madrid por las semifinales de la Supercopa de España.

PAÍS HORARIO CANAL TV / STREAMING Argentina 4:00 p.m. Flow Sports Brasil 4:00 p.m. ESPN, Zapping, Claro TV+, Disney+ Premium, Sky+ y Vivo Play Colombia 2:00 p.m. Win+ Fútbol y Win Play Costa Rica 1:00 p.m. Sky Sports Norte Ecuador 2:00 p.m. El Canal del Fútbol El Salvador 1:00 p.m. Sky Sports Norte España 8:00 p.m. Movistar+ y Movistar Liga de Campeones Estados Unidos 2pm ET / 11am PT ESPN2, ESPN Deportes, fuboTV y ESPN App Guatemala 1:00 p.m. Sky Sports Norte Honduras 1:00 p.m. Sky Sports Norte México 1:00 p.m. Sky Sports y Sky+ Nicaragua 1:00 p.m. Sky Sports Norte Panamá 2:00 p.m. Sky Sports Norte Paraguay 4:00 p.m. Flow Sports Perú 2:00 p.m. América Televisión y América TVGO Puerto Rico 3:00 p.m. ESPN2, ESPN Deportes y NAICOM Reino Unido 7:00 p.m. TNT Sports 1, discovery+ y discovery+ App República Dominicana 4:00 p.m. Sky Sports Norte Uruguay 4:00 p.m. Flow TV Venezuela 3:00 p.m. Meridiano Televisión e inter

En Europa se podrá seguir en directo el partido de la Supercopa de España entre Real Madrid C.F. y Club Atlético de Madrid a través de DAZN, L’Équipe Live Foot, Ziggo Sport y más canales de televisión.