Suiza tiene una cita con la historia este sábado 13 de junio cuando enfrente en su estreno en el Grupo B de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 a Catar en un partido que se llevará a cabo en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. Revisa la hora por país y qué canales de TV transmiten el partido Catar vs. Suiza en vivo y en directo por diferentes plataformas, correspondiente por la fase de grupos del máximo torneo de selecciones.
El combinado suizo parte como favorito sobre el papel gracias a una plantilla veterana y un medio campo consolidado que da equilibrio al equipo, en el que destaca su capitán Granit Xhaka. La selección helvética ha sido consistente en clasificaciones y presencias mundialistas, aunque rara vez ha generado el ruido mediático de las grandes potencias europeas. Con Murat Yakin en el banquillo, Suiza busca convertir esa regularidad en un recorrido más profundo en Norteamérica.
Catar, por su parte, afronta el partido con la expectativa de sorprender usando fútbol ordenado y transiciones rápidas. La propuesta qatarí suele basarse en una defensa compacta y contragolpes atléticos, tácticas que podrían incomodar a un rival acostumbrado a controlar el balón. Para lograr un resultado favorable necesitarán disciplina táctica y aprovechar espacios al contraataque.
¿A qué hora ver EN VIVO Catar vs. Suiza por la Fecha 1 del Grupo B del Mundial 2026 en el mundo?
Para que no te pierdas el partido Catar vs. Suiza por la Fecha 1 del Grupo B de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 este sábado 13 de junio, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 3:00 pm
- Estados Unidos (CT): 2:00 pm
- Estados Unidos (MT): 1:00 pm
- Estados Unidos (PT): 12:00 pm
- México (CDMX): 1:00 pm
- España: 9:00 pm
- Argentina: 4:00 pm
- Brasil (Brasilia): 4:00 pm
- Uruguay: 4:00 pm
- Chile (Santiago): 4:00 pm
- Paraguay: 4:00 pm
- Puerto Rico: 3:00 pm
- República Dominicana: 3:00 pm
- Bolivia: 3:00 pm
- Venezuela: 3:00 pm
- Panamá: 2:00 pm
- Ecuador: 2:00 pm
- Perú: 2:00 pm
- Colombia: 2:00 pm
- Costa Rica: 1:00 pm
- El Salvador: 1:00 pm
- Guatemala: 1:00 pm
- Honduras: 1:00 pm
- Nicaragua: 1:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO Catar vs. Suiza por la Fecha 1 del Grupo B del Mundial 2026?
Este sábado 13 de junio se podrá ver el partido Catar vs. Suiza por la Fecha 1 del Grupo B de la Copa Mundial de Fútbol FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- Estados Unidos: FOX Network, fuboTV, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo, Peacock, Foxsports.com, FOX Sports App, FOX One y Futbol de Primera Radio
- México: ViX Mexico
- España: DAZN Spain
- Alemania: ZDF y MagentaTV
- Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DGO y Paramount+
- Brasil: CazéTV
- Colombia: Win Sports, DIRECTV Sports Colombia, DGO, Win Play, Radio Nacional de Colombia y Paramount+
- Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DGO y Paramount+
- Perú: DIRECTV Sports Peru, DGO y Paramount+
- Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DGO y Paramount+
- Bolivia: Tigo Sports Bolivia y Entel TV
- Venezuela: DIRECTV Sports Venezuela, DGO y inter
- Costa Rica: FOX
- El Salvador: Canal 4 El Salvador, Tigo Sports El Salvador y FOX
- Nicaragua: Tigo Sports Nicaragua y FOX