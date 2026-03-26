Por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026, las selecciones de Brasil y Francia chocarán este jueves 26 de marzo en el Gillette Stadium de Boston. Si no quieres perderte el partido, será mejor que descubras a qué hora sonará el pitazo inicial y qué canales de televisión transmitirán el duelo EN VIVO y EN DIRECTO, según el país en el que te encuentres.
¿A qué hora ver EN VIVO el Brasil vs. Francia en distintos países del mundo?
Para que no te pierdas el juego Brasil vs. Francia por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 este jueves 26 de marzo, a continuación te compartiré una lista en la que se indica a qué hora iniciará el partido en distintos países del mundo. Presta mucha atención.
- Estados Unidos (ET): 4:00 pm
- Estados Unidos (CT): 3:00 pm
- Estados Unidos (MT): 2:00 pm
- Estados Unidos (PT): 1:00 pm
- España: 9:00 pm
- México (CDMX): 2:00 pm
- Puerto Rico: 4:00 pm
- República Dominicana: 4:00 pm
- Panamá: 3:00 pm
- Costa Rica: 2:00 pm
- El Salvador: 2:00 pm
- Guatemala: 2:00 pm
- Honduras: 2:00 pm
- Nicaragua: 2:00 pm
- Argentina: 5:00 pm
- Brasil (Brasilia): 5:00 pm
- Uruguay: 5:00 pm
- Chile (Santiago): 5:00 pm
- Paraguay: 5:00 pm
- Bolivia: 4:00 pm
- Venezuela: 4:00 pm
- Ecuador: 3:00 pm
- Perú: 3:00 pm
- Colombia: 3:00 pm
¿Qué canal transmite EN VIVO el Brasil vs. Francia?
Este jueves 26 de marzo se podrá ver el Brasil vs. Francia por un amistoso previo a la Copa Mundial FIFA 2026 a través de distintos canales de TV y servicios de streaming. A continuación, te comparto una lista para que sepas dónde mirar el gran partido, según el país en el que te encuentres.
- México: ESPN México, Disney+ Premium México
- España: DAZN Spain
- Francia: TF1, TF1+, Molotov, myCANAL
- Alemania: DAZN Deutschland, DAZN1 Germany
- Argentina: ESPN Argentina, Disney+ Premium Argentina
- Brasil: SportTV, Globo, Globoplay, Zapping, Claro TV+, Sky+, Vivo Play
- Colombia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Uruguay: ESPN Colombia, Disney+ Premium Argentina
- Perú: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Chile: ESPN Chile, Disney+ Premium Chile
- Ecuador: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Bolivia: ESPN Colombia, Disney+ Premium Chile
- Venezuela: ESPN Colombia, Disney+ Premium Sur
- Puerto Rico: ESPN Caribbean, Disney+ Premium Caribbean
- Costa Rica: ESPN4 Norte, Disney+ Premium Norte
- El Salvador: ESPN4 Norte, Disney+ Premium Norte
- Nicaragua: ESPN4 Norte, Disney+ Premium Norte
- República Dominicana: ESPN Caribbean, Disney+ Premium Caribbean, ESPN4 Norte, Disney+ Premium Norte