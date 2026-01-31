Conoce a qué es la pelea de UFC 325: Volkanovski vs. Lopes en Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo este sábado 31 de enero del 2026. (Foto: UFC Oficial)
Conoce a qué es la pelea de UFC 325: Volkanovski vs. Lopes en Estados Unidos, España, México y otras partes del mundo este sábado 31 de enero del 2026. (Foto: UFC Oficial)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

Alexander “The Great” Volkanovski pondrá en juego su corona de peso pluma ante Diego Lopes en el UFC 325. Este gran duelo de revancha tendrá lugar en el Qudos Bank Arena de Sídney, Australia, este sábado 31 de enero a partir de las 9pm ET US / 8pm MX/ 11pm AR/ 3am ES. Tras la ajustada victoria por decisión que le devolvió el título a Volkanovski en el UFC 314, ambos guerreros vuelven al octágono para resolver sus cuentas pendientes frente a la afición local del campeón. Conoce todos los horarios por país para seguir el evento en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.

Este sábado 31 de enero el Qudos Bank Arena de Sídney será el escenario del UFC 325, donde Alexander Volkanovski defenderá el campeonato de peso pluma ante el ascendente Diego Lopes. (Foto: UFC oficial)
Este sábado 31 de enero el Qudos Bank Arena de Sídney será el escenario del UFC 325, donde Alexander Volkanovski defenderá el campeonato de peso pluma ante el ascendente Diego Lopes. (Foto: UFC oficial)

A qué hora pelea UFC 325: Alexander Volkanovski vs Diego Lopes EN VIVO

Conoce los horarios por país para ver el evento UFC 325: Alexander Volkanovski vs Diego Lopes este sábado 31 de enero y/o domongo 1 de febrero de acuerdo a la región.

ESTADOS UNIDOS
Este (ET) - Nueva York, Miami17:0019:0021:0023:30
Central (CT) - Chicago, Dallas16:0018:0020:0022:30
Montaña (MT) - Denver15:0017:0019:0021:30
Pacífico (PT) - Los Ángeles14:0016:0018:0020:30
MÉXICO
Ciudad de México16:0018:0020:0022:30
CENTROAMÉRICA
Guatemala16:0018:0020:0022:30
El Salvador16:0018:0020:0022:30
Honduras16:0018:0020:0022:30
Nicaragua16:0018:0020:0022:30
Costa Rica16:0018:0020:0022:30
Panamá17:0019:0021:0023:30
SUDAMÉRICA
Colombia17:0019:0021:0023:30
Ecuador17:0019:0021:0023:30
Perú17:0019:0021:0023:30
Venezuela18:0020:0022:0000:30 (dom)
Bolivia18:0020:0022:0000:30 (dom)
Brasil19:0021:0023:0001:30 (dom)
Argentina19:0021:0023:0001:30 (dom)
Chile19:0021:0023:0001:30 (dom)
Paraguay19:0021:0023:0001:30 (dom)
Uruguay19:0021:0023:0001:30 (dom)
EUROPA
Reino Unido (GMT) - Londres22:0000:00 (dom)02:00 (dom)04:30 (dom)
Irlanda (GMT) - Dublín22:0000:00 (dom)02:00 (dom)04:30 (dom)
España (CET) - Madrid23:0001:00 (dom)03:00 (dom)05:30 (dom)
Francia (CET) - París23:0001:00 (dom)03:00 (dom)05:30 (dom)
Alemania (CET) - Berlín23:0001:00 (dom)03:00 (dom)05:30 (dom)
Italia (CET) - Roma23:0001:00 (dom)03:00 (dom)05:30 (dom)
Grecia (EET) - Atenas00:00 (dom)02:00 (dom)04:00 (dom)06:30 (dom)
OCEANÍA
Australia - Sydney (AEDT)09:00 (dom)11:00 (dom)13:00 (dom)15:30 (dom)
Australia - Brisbane (AEST)08:00 (dom)10:00 (dom)12:00 (dom)14:30 (dom)
Australia - Adelaide (ACST)07:30 (dom)09:30 (dom)11:30 (dom)14:00 (dom)
Australia - Perth (AWST)06:00 (dom)08:00 (dom)10:00 (dom)12:30 (dom)
Nueva Zelanda - Auckland11:00 (dom)13:00 (dom)15:00 (dom)17:30 (dom)
ASIA
Japón (JST) - Tokio07:00 (dom)09:00 (dom)11:00 (dom)13:30 (dom)
Corea del Sur (KST) - Seúl07:00 (dom)09:00 (dom)11:00 (dom)13:30 (dom)
Singapur (SGT)06:00 (dom)08:00 (dom)10:00 (dom)12:30 (dom)
India (IST)03:30 (dom)05:30 (dom)07:30 (dom)10:00 (dom)
ÁFRICA
Sudáfrica (SAST)00:00 (dom)02:00 (dom)04:00 (dom)06:30 (dom)

¿En qué canal TV / Online se puede ver UFC 325: Volkanovski vs Lopes?

UFC 325 se verá casi en todo el mundo por Paramount+, con algunas excepciones importantes (sobre todo España y parte de Europa). Aquí tienes un mapa claro por país/plataforma.

Región / PaísPlataforma principal
Estados UnidosParamount+
MéxicoParamount+
ArgentinaParamount+
PerúParamount+
ChileParamount+
ColombiaParamount+
UruguayParamount+
ParaguayParamount+
BoliviaParamount+
EcuadorParamount+
VenezuelaParamount+
Resto de Latinoamérica (Centroamérica y Caribe)Paramount+
EspañaHBO Max / app Eurosport
Reino UnidoUFC Fight Pass / operador local PPV
IrlandaUFC Fight Pass / PPV local
FranciaEurosport / plataforma asociada
AlemaniaEurosport / plataforma asociada
ItaliaEurosport / plataforma asociada
Países nórdicos (Suecia, Noruega, Dinamarca)Viaplay
HungríaNET4+
SuizaUFC Fight Pass
ChinaMigu
Hong KongUTV
Taiwán (Chinese Taipei)Videoland
MalasiaAstro SuperSport 5 / sooka/astro app
MongoliaPremier Sports
SingapurHub Sports / Mio Sports
FilipinasDisney+ (main card), Blast TV (prelims)
AustraliaServicio local Paramount+ / PPV local
Nueva ZelandaOperador PPV local + UFC Fight Pass

¿Quién peleará en UFC 325?

Tarjeta principal:

  • Evento principal: Alexander Volkanovski vs Diego Lopes
  • Evento co-principal: Dan Hooker contra Benoît Saint Denis
  • Rafael Fiziev vs Mauricio Ruffy
  • Tai Tuivasa contra Tallison Teixeira
  • Quillan Salkilld contra Jamie Mullarkey

Preliminares:

  • Junior Tafa contra Billy Elekana
  • Cam Rowston contra Cody Brundage
  • Jacob Malkoun contra Torrez Finney
  • Jonathan Micallef contra Oban Elliott

Preliminares tempranos:

  • Otros Ofli vs Yizha
  • Sangwook Kim contra Dom Mar Fan
  • Keiichiro Nakamura contra Sebastián Szalay
  • Sulangrangbo contra Lawrence Lui
  • Aaron Tau contra Namsrai Batbayar
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

TAGS