Alexander “The Great” Volkanovski pondrá en juego su corona de peso pluma ante Diego Lopes en el UFC 325. Este gran duelo de revancha tendrá lugar en el Qudos Bank Arena de Sídney, Australia, este sábado 31 de enero a partir de las 9pm ET US / 8pm MX/ 11pm AR/ 3am ES. Tras la ajustada victoria por decisión que le devolvió el título a Volkanovski en el UFC 314, ambos guerreros vuelven al octágono para resolver sus cuentas pendientes frente a la afición local del campeón. Conoce todos los horarios por país para seguir el evento en vivo en directo online desde cualquier dispositivo móvil.
A qué hora pelea UFC 325: Alexander Volkanovski vs Diego Lopes EN VIVO
Conoce los horarios por país para ver el evento UFC 325: Alexander Volkanovski vs Diego Lopes este sábado 31 de enero y/o domongo 1 de febrero de acuerdo a la región.
|ESTADOS UNIDOS
|Este (ET) - Nueva York, Miami
|17:00
|19:00
|21:00
|23:30
|Central (CT) - Chicago, Dallas
|16:00
|18:00
|20:00
|22:30
|Montaña (MT) - Denver
|15:00
|17:00
|19:00
|21:30
|Pacífico (PT) - Los Ángeles
|14:00
|16:00
|18:00
|20:30
|MÉXICO
|Ciudad de México
|16:00
|18:00
|20:00
|22:30
|CENTROAMÉRICA
|Guatemala
|16:00
|18:00
|20:00
|22:30
|El Salvador
|16:00
|18:00
|20:00
|22:30
|Honduras
|16:00
|18:00
|20:00
|22:30
|Nicaragua
|16:00
|18:00
|20:00
|22:30
|Costa Rica
|16:00
|18:00
|20:00
|22:30
|Panamá
|17:00
|19:00
|21:00
|23:30
|SUDAMÉRICA
|Colombia
|17:00
|19:00
|21:00
|23:30
|Ecuador
|17:00
|19:00
|21:00
|23:30
|Perú
|17:00
|19:00
|21:00
|23:30
|Venezuela
|18:00
|20:00
|22:00
|00:30 (dom)
|Bolivia
|18:00
|20:00
|22:00
|00:30 (dom)
|Brasil
|19:00
|21:00
|23:00
|01:30 (dom)
|Argentina
|19:00
|21:00
|23:00
|01:30 (dom)
|Chile
|19:00
|21:00
|23:00
|01:30 (dom)
|Paraguay
|19:00
|21:00
|23:00
|01:30 (dom)
|Uruguay
|19:00
|21:00
|23:00
|01:30 (dom)
|EUROPA
|Reino Unido (GMT) - Londres
|22:00
|00:00 (dom)
|02:00 (dom)
|04:30 (dom)
|Irlanda (GMT) - Dublín
|22:00
|00:00 (dom)
|02:00 (dom)
|04:30 (dom)
|España (CET) - Madrid
|23:00
|01:00 (dom)
|03:00 (dom)
|05:30 (dom)
|Francia (CET) - París
|23:00
|01:00 (dom)
|03:00 (dom)
|05:30 (dom)
|Alemania (CET) - Berlín
|23:00
|01:00 (dom)
|03:00 (dom)
|05:30 (dom)
|Italia (CET) - Roma
|23:00
|01:00 (dom)
|03:00 (dom)
|05:30 (dom)
|Grecia (EET) - Atenas
|00:00 (dom)
|02:00 (dom)
|04:00 (dom)
|06:30 (dom)
|OCEANÍA
|Australia - Sydney (AEDT)
|09:00 (dom)
|11:00 (dom)
|13:00 (dom)
|15:30 (dom)
|Australia - Brisbane (AEST)
|08:00 (dom)
|10:00 (dom)
|12:00 (dom)
|14:30 (dom)
|Australia - Adelaide (ACST)
|07:30 (dom)
|09:30 (dom)
|11:30 (dom)
|14:00 (dom)
|Australia - Perth (AWST)
|06:00 (dom)
|08:00 (dom)
|10:00 (dom)
|12:30 (dom)
|Nueva Zelanda - Auckland
|11:00 (dom)
|13:00 (dom)
|15:00 (dom)
|17:30 (dom)
|ASIA
|Japón (JST) - Tokio
|07:00 (dom)
|09:00 (dom)
|11:00 (dom)
|13:30 (dom)
|Corea del Sur (KST) - Seúl
|07:00 (dom)
|09:00 (dom)
|11:00 (dom)
|13:30 (dom)
|Singapur (SGT)
|06:00 (dom)
|08:00 (dom)
|10:00 (dom)
|12:30 (dom)
|India (IST)
|03:30 (dom)
|05:30 (dom)
|07:30 (dom)
|10:00 (dom)
|ÁFRICA
|Sudáfrica (SAST)
|00:00 (dom)
|02:00 (dom)
|04:00 (dom)
|06:30 (dom)
¿En qué canal TV / Online se puede ver UFC 325: Volkanovski vs Lopes?
UFC 325 se verá casi en todo el mundo por Paramount+, con algunas excepciones importantes (sobre todo España y parte de Europa). Aquí tienes un mapa claro por país/plataforma.
|Región / País
|Plataforma principal
|Estados Unidos
|Paramount+
|México
|Paramount+
|Argentina
|Paramount+
|Perú
|Paramount+
|Chile
|Paramount+
|Colombia
|Paramount+
|Uruguay
|Paramount+
|Paraguay
|Paramount+
|Bolivia
|Paramount+
|Ecuador
|Paramount+
|Venezuela
|Paramount+
|Resto de Latinoamérica (Centroamérica y Caribe)
|Paramount+
|España
|HBO Max / app Eurosport
|Reino Unido
|UFC Fight Pass / operador local PPV
|Irlanda
|UFC Fight Pass / PPV local
|Francia
|Eurosport / plataforma asociada
|Alemania
|Eurosport / plataforma asociada
|Italia
|Eurosport / plataforma asociada
|Países nórdicos (Suecia, Noruega, Dinamarca)
|Viaplay
|Hungría
|NET4+
|Suiza
|UFC Fight Pass
|China
|Migu
|Hong Kong
|UTV
|Taiwán (Chinese Taipei)
|Videoland
|Malasia
|Astro SuperSport 5 / sooka/astro app
|Mongolia
|Premier Sports
|Singapur
|Hub Sports / Mio Sports
|Filipinas
|Disney+ (main card), Blast TV (prelims)
|Australia
|Servicio local Paramount+ / PPV local
|Nueva Zelanda
|Operador PPV local + UFC Fight Pass
¿Quién peleará en UFC 325?
Tarjeta principal:
- Evento principal: Alexander Volkanovski vs Diego Lopes
- Evento co-principal: Dan Hooker contra Benoît Saint Denis
- Rafael Fiziev vs Mauricio Ruffy
- Tai Tuivasa contra Tallison Teixeira
- Quillan Salkilld contra Jamie Mullarkey
Preliminares:
- Junior Tafa contra Billy Elekana
- Cam Rowston contra Cody Brundage
- Jacob Malkoun contra Torrez Finney
- Jonathan Micallef contra Oban Elliott
Preliminares tempranos:
- Otros Ofli vs Yizha
- Sangwook Kim contra Dom Mar Fan
- Keiichiro Nakamura contra Sebastián Szalay
- Sulangrangbo contra Lawrence Lui
- Aaron Tau contra Namsrai Batbayar