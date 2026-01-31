La pelea entre Alexander Volkanovski y Diego Lopes por el UFC 325 es imperdible. Los dos luchadores estarán cara a cara en el Qudos Bank Arena de Sídney, Australia, este sábado 31 de enero. Para que conozcas la cartelera completa, los horarios y dónde ver el enfrentamiento EN VIVO y EN DIRECTO, no te vayas de aquí.

Por si no estabas enterado esta no será la primera vez que ambos luchadores medirán fuerzas. Anteriormente pelearon en el UFC 314 (2025). En ese entonces, el ganador fue Volkanovski, quien recuperó el cinturón. Sin embargo, hay que decir que, en ese entonces, el brasileño dejó en claro que tiene nivel para enfrentarse a cualquiera. ¿Diego Lopes tendrá su revancha en esta ocasión? Pronto lo averiguaremos.

La pelea Volkanovski vs. Lopes por UFC 325 apunta a ser muy emocionante. (Foto: @ufcespanol / Instagram)

¿A qué hora ver Alexander Volkanovski - Diego Lopes por UFC 325 desde USA?

Si te encuentras en Estados Unidos y quieres ver la pelea Alexander Volkanovski - Diego Lopes por UFC 325 EN VIVO y EN DIRECTO, ten en cuenta que el combate empezará a las 9:00 pm ET, 8:00 pm CT, 7:00 pm MT y 6:00 pm PT.

¿A qué hora ver Alexander Volkanovski - Diego Lopes por UFC 325 desde México?

Si estás en México, ten en cuenta que puedes ver la pelea de Alexander Volkanovski - Diego Lopes por UFC 325 EN VIVO y EN DIRECTO a partir de las 8:00 pm en CDMX.

¿A qué hora ver Alexander Volkanovski - Diego Lopes por UFC 325 desde España?

Si ahora mismo te encuentras en España y deseas mirar la pelea Alexander Volkanovski - Diego Lopes por UFC 325, te comento que podrás seguir el enfrentamiento EN VIVO y EN DIRECTO el domingo 1 de febrero a partir de las 3:00 am.

Cartelera del UFC 325: Alexander Volkanovski - Diego Lopes

Cartelera principal

Alexander Volkanovski vs. Diego Lopes - Peso Pluma, Pelea por Título

Dan Hooker vs. Benoît Saint Denis - Peso Ligero

Rafael Fiziev vs. Mauricio Ruffy - Peso Ligero

Tai Tuivasa vs. Tallison Teixeira - Peso Completo

Quillan Salkilld vs. Rongzhu - Peso Ligero

Preliminares

Junior Tafa vs. Billy Elekana - Peso Semi-Pesado

Cam Rowston vs. Cody Brundage - Peso Medio

Jacob Malkoun vs. Torrez Finney - Peso Medio

Jonathan Micallef vs. Oban Elliott - Peso Welter

Kaan Ofli vs. Yizha - Peso Pluma

Sangwook Kim vs. Dom Mar Fan — Peso Ligero

Keiichiro Nakamura vs. Sebastian Szalay — Peso Pluma

Sulangrangbo vs. Lawrence Lui — Peso Gallo

Aaron Tau vs. Namsrai Batbayar — Peso Mosca

¿Dónde ver el UFC 325: Alexander Volkanovski - Diego Lopes EN VIVO?

En toda América (incluidos Estados Unidos y México), el combate entre Alexander Volkanovski y Diego Lopes por UFC 325 se podrá ver EN VIVO a través de la señal de Paramount+, según sportingnews.com. Si te encuentras en España, tienes la posibilidad de seguir el enfrentamiento EN DIRECTO por Eurosport en HBO Max.