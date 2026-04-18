El camino hacia WrestleMania llega a su punto máximo este fin de semana en Las Vegas, donde la WWE celebrará la edición 42 de su mayor espectáculo anual en el Allegiant Stadium. Por segundo año consecutivo, el evento se desarrollará durante dos noches, sábado y domingo, con una cartelera diseñada para concentrar la atención mundial sobre la marca más importante de la lucha libre profesional. Para ver el WrestleMania 42 EN VIVO y EN DIRECTO, te comparto la lista de horarios por país, qué canales de TV pasan y dónde seguir streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

WrestleMania 2026 llega con una carga narrativa excepcional y varios de los combates más esperados del año sobre el escenario principal. CM Punk pondrá en juego el Campeonato Mundial Peso Pesado frente a Roman Reigns, el “Jefe Tribal Original”, en un duelo con alto valor simbólico y deportivo. Además, Randy Orton, ahora convertido en villano, cruzará una línea inesperada al enfrentar a Cody Rhodes, su antiguo aliado, por el Campeonato Indiscutido de la WWE. Dos historias de gran impacto, un mismo escenario y una noche que podría redefinir el panorama de la empresa.

¿A qué hora inicia el WrestleMania 42 el sábado 18 de abril?

WWE WrestleMania 42 se celebrará este sábado 18 de abril de 2026 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, con transmisión en vivo para Latinoamérica a través de Netflix. La Noche 1 comenzará a las 16:00 en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua; a las 17:00 en Colombia, Ecuador y Perú; a las 18:00 en Bolivia, Chile, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico; y a las 19:00 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil .

País / Región Hora de inicio WrestleMania 42 Noche 1 Estados Unidos (Costa Oeste, PT) 15:00 Estados Unidos (Este, ET) 18:00 México (CDMX, tiempo centro) 16:00 Guatemala 16:00 El Salvador 16:00 Honduras 16:00 Costa Rica 16:00 Nicaragua 16:00 Colombia 17:00 Ecuador 17:00 Perú 17:00 Bolivia 18:00 Chile 18:00 Venezuela 18:00 República Dominicana 18:00 Puerto Rico 18:00 Argentina 19:00 Uruguay 19:00 Paraguay 19:00 Brasil (Brasilia) 19:00 Portugal 23:00 (del sábado 18) Inglaterra / Escocia 23:00 (del sábado 18) España 00:00 (madrugada del domingo 19) Francia 00:00 (domingo 19) Italia 00:00 (domingo 19) Alemania 00:00 (domingo 19) Países Bajos 00:00 (domingo 19) Japón 07:00 (domingo 19)

Qué canal transmite WrestleMania 42 EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Online

WWE WrestleMania 42, que se disputará el sábado 18 y domingo 19 de abril de 2026 en el Allegiant Stadium de Las Vegas , se podrá ver en vivo por streaming en Netflix en prácticamente toda Latinoamérica y gran parte del mundo, mientras que en Estados Unidos la transmisión correrá a cargo de ESPN. No se ha anunciado señal de TV abierta para la región, por lo que los fans deberán contar con una suscripción activa a Netflix (o a ESPN en el caso de EE.UU.) para seguir completa la cartelera de la Noche 1.

País / Región Plataforma principal para ver WrestleMania 42 Noche 1 Tipo Estados Unidos ESPN (app y plataforma de streaming) Streaming / TV paga México Netflix Streaming Argentina Netflix Streaming Brasil Netflix Streaming Chile Netflix Streaming Colombia Netflix Streaming Perú Netflix Streaming Ecuador Netflix Streaming Bolivia Netflix Streaming Uruguay Netflix Streaming Paraguay Netflix Streaming Venezuela Netflix Streaming Costa Rica Netflix Streaming Guatemala Netflix Streaming Honduras Netflix Streaming El Salvador Netflix Streaming Nicaragua Netflix Streaming República Dominicana Netflix Streaming Puerto Rico Netflix Streaming España Netflix Streaming Reino Unido Netflix Streaming Francia Netflix Streaming Italia Netflix Streaming Alemania Netflix Streaming Canadá Netflix Streaming Australia Netflix Streaming