Conoce los horarios, canales de TV y dónde ver el evento WrestleMania 42 en vivo este sábado 18 de abril desde Las Vegas. (Foto: WWE)
Conoce los horarios, canales de TV y dónde ver el evento WrestleMania 42 en vivo este sábado 18 de abril desde Las Vegas. (Foto: WWE)
Jairo Rúa
mailJairo Rúa

El camino hacia WrestleMania llega a su punto máximo este fin de semana en Las Vegas, donde la WWE celebrará la edición 42 de su mayor espectáculo anual en el Allegiant Stadium. Por segundo año consecutivo, el evento se desarrollará durante dos noches, sábado y domingo, con una cartelera diseñada para concentrar la atención mundial sobre la marca más importante de la lucha libre profesional. Para ver el WrestleMania 42 EN VIVO y EN DIRECTO, te comparto la lista de horarios por país, qué canales de TV pasan y dónde seguir streaming online desde cualquier dispositivo móvil.

WrestleMania 2026 llega con una carga narrativa excepcional y varios de los combates más esperados del año sobre el escenario principal. CM Punk pondrá en juego el Campeonato Mundial Peso Pesado frente a Roman Reigns, el “Jefe Tribal Original”, en un duelo con alto valor simbólico y deportivo. Además, Randy Orton, ahora convertido en villano, cruzará una línea inesperada al enfrentar a Cody Rhodes, su antiguo aliado, por el Campeonato Indiscutido de la WWE. Dos historias de gran impacto, un mismo escenario y una noche que podría redefinir el panorama de la empresa.

¿A qué hora inicia el WrestleMania 42 el sábado 18 de abril?

WWE WrestleMania 42 se celebrará este sábado 18 de abril de 2026 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, con transmisión en vivo para Latinoamérica a través de Netflix. La Noche 1 comenzará a las 16:00 en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua; a las 17:00 en Colombia, Ecuador y Perú; a las 18:00 en Bolivia, Chile, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico; y a las 19:00 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.

País / RegiónHora de inicio WrestleMania 42 Noche 1
Estados Unidos (Costa Oeste, PT)15:00
Estados Unidos (Este, ET)18:00
México (CDMX, tiempo centro)16:00
Guatemala16:00
El Salvador16:00
Honduras16:00
Costa Rica16:00
Nicaragua16:00
Colombia17:00
Ecuador17:00
Perú17:00
Bolivia18:00
Chile18:00
Venezuela18:00
República Dominicana18:00
Puerto Rico18:00
Argentina19:00
Uruguay19:00
Paraguay19:00
Brasil (Brasilia)19:00
Portugal23:00 (del sábado 18)
Inglaterra / Escocia23:00 (del sábado 18)
España00:00 (madrugada del domingo 19)
Francia00:00 (domingo 19)
Italia00:00 (domingo 19)
Alemania00:00 (domingo 19)
Países Bajos00:00 (domingo 19)
Japón07:00 (domingo 19)

Qué canal transmite WrestleMania 42 EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Online

WWE WrestleMania 42, que se disputará el sábado 18 y domingo 19 de abril de 2026 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, se podrá ver en vivo por streaming en Netflix en prácticamente toda Latinoamérica y gran parte del mundo, mientras que en Estados Unidos la transmisión correrá a cargo de ESPN. No se ha anunciado señal de TV abierta para la región, por lo que los fans deberán contar con una suscripción activa a Netflix (o a ESPN en el caso de EE.UU.) para seguir completa la cartelera de la Noche 1.

País / RegiónPlataforma principal para ver WrestleMania 42 Noche 1Tipo
Estados UnidosESPN (app y plataforma de streaming)Streaming / TV paga
MéxicoNetflixStreaming
ArgentinaNetflixStreaming
BrasilNetflixStreaming
ChileNetflixStreaming
ColombiaNetflixStreaming
PerúNetflixStreaming
EcuadorNetflixStreaming
BoliviaNetflixStreaming
UruguayNetflixStreaming
ParaguayNetflixStreaming
VenezuelaNetflixStreaming
Costa RicaNetflixStreaming
GuatemalaNetflixStreaming
HondurasNetflixStreaming
El SalvadorNetflixStreaming
NicaraguaNetflixStreaming
República DominicanaNetflixStreaming
Puerto RicoNetflixStreaming
EspañaNetflixStreaming
Reino UnidoNetflixStreaming
FranciaNetflixStreaming
ItaliaNetflixStreaming
AlemaniaNetflixStreaming
CanadáNetflixStreaming
AustraliaNetflixStreaming
SOBRE EL AUTOR

Coordinador SEO en Núcleo de Audiencias, con capacidad de posicionamiento web en los primeros resultados de búsqueda de Google y Discover. Amplia experiencia en el desarrollo e implementación de estrategias, con trayectoria en coberturas en vivo online y temas diversos, especializados en Estados Unidos, México, España y toda Latinoamérica.

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