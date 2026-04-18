El camino hacia WrestleMania llega a su punto máximo este fin de semana en Las Vegas, donde la WWE celebrará la edición 42 de su mayor espectáculo anual en el Allegiant Stadium. Por segundo año consecutivo, el evento se desarrollará durante dos noches, sábado y domingo, con una cartelera diseñada para concentrar la atención mundial sobre la marca más importante de la lucha libre profesional. Para ver el WrestleMania 42 EN VIVO y EN DIRECTO, te comparto la lista de horarios por país, qué canales de TV pasan y dónde seguir streaming online desde cualquier dispositivo móvil.
WrestleMania 2026 llega con una carga narrativa excepcional y varios de los combates más esperados del año sobre el escenario principal. CM Punk pondrá en juego el Campeonato Mundial Peso Pesado frente a Roman Reigns, el “Jefe Tribal Original”, en un duelo con alto valor simbólico y deportivo. Además, Randy Orton, ahora convertido en villano, cruzará una línea inesperada al enfrentar a Cody Rhodes, su antiguo aliado, por el Campeonato Indiscutido de la WWE. Dos historias de gran impacto, un mismo escenario y una noche que podría redefinir el panorama de la empresa.
¿A qué hora inicia el WrestleMania 42 el sábado 18 de abril?
WWE WrestleMania 42 se celebrará este sábado 18 de abril de 2026 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, con transmisión en vivo para Latinoamérica a través de Netflix. La Noche 1 comenzará a las 16:00 en México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua; a las 17:00 en Colombia, Ecuador y Perú; a las 18:00 en Bolivia, Chile, Venezuela, República Dominicana y Puerto Rico; y a las 19:00 en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil.
|País / Región
|Hora de inicio WrestleMania 42 Noche 1
|Estados Unidos (Costa Oeste, PT)
|15:00
|Estados Unidos (Este, ET)
|18:00
|México (CDMX, tiempo centro)
|16:00
|Guatemala
|16:00
|El Salvador
|16:00
|Honduras
|16:00
|Costa Rica
|16:00
|Nicaragua
|16:00
|Colombia
|17:00
|Ecuador
|17:00
|Perú
|17:00
|Bolivia
|18:00
|Chile
|18:00
|Venezuela
|18:00
|República Dominicana
|18:00
|Puerto Rico
|18:00
|Argentina
|19:00
|Uruguay
|19:00
|Paraguay
|19:00
|Brasil (Brasilia)
|19:00
|Portugal
|23:00 (del sábado 18)
|Inglaterra / Escocia
|23:00 (del sábado 18)
|España
|00:00 (madrugada del domingo 19)
|Francia
|00:00 (domingo 19)
|Italia
|00:00 (domingo 19)
|Alemania
|00:00 (domingo 19)
|Países Bajos
|00:00 (domingo 19)
|Japón
|07:00 (domingo 19)
Qué canal transmite WrestleMania 42 EN VIVO y EN DIRECTO por TV y Online
WWE WrestleMania 42, que se disputará el sábado 18 y domingo 19 de abril de 2026 en el Allegiant Stadium de Las Vegas, se podrá ver en vivo por streaming en Netflix en prácticamente toda Latinoamérica y gran parte del mundo, mientras que en Estados Unidos la transmisión correrá a cargo de ESPN. No se ha anunciado señal de TV abierta para la región, por lo que los fans deberán contar con una suscripción activa a Netflix (o a ESPN en el caso de EE.UU.) para seguir completa la cartelera de la Noche 1.
|País / Región
|Plataforma principal para ver WrestleMania 42 Noche 1
|Tipo
|Estados Unidos
|ESPN (app y plataforma de streaming)
|Streaming / TV paga
|México
|Netflix
|Streaming
|Argentina
|Netflix
|Streaming
|Brasil
|Netflix
|Streaming
|Chile
|Netflix
|Streaming
|Colombia
|Netflix
|Streaming
|Perú
|Netflix
|Streaming
|Ecuador
|Netflix
|Streaming
|Bolivia
|Netflix
|Streaming
|Uruguay
|Netflix
|Streaming
|Paraguay
|Netflix
|Streaming
|Venezuela
|Netflix
|Streaming
|Costa Rica
|Netflix
|Streaming
|Guatemala
|Netflix
|Streaming
|Honduras
|Netflix
|Streaming
|El Salvador
|Netflix
|Streaming
|Nicaragua
|Netflix
|Streaming
|República Dominicana
|Netflix
|Streaming
|Puerto Rico
|Netflix
|Streaming
|España
|Netflix
|Streaming
|Reino Unido
|Netflix
|Streaming
|Francia
|Netflix
|Streaming
|Italia
|Netflix
|Streaming
|Alemania
|Netflix
|Streaming
|Canadá
|Netflix
|Streaming
|Australia
|Netflix
|Streaming