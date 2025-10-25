MADRID (ESPAÑA), 26/10/2025.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido entre Real Madrid y FC Barcelona este domingo 26 de octubre por la Jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el Estadio Santiago Bernabéu. FOTO DE JOSEP LAGO PARA AFP
MADRID (ESPAÑA), 26/10/2025.- Lista de horarios y canales de televisión en diferentes países del mundo para ver el partido entre Real Madrid y FC Barcelona este domingo 26 de octubre por la Jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26 desde el Estadio Santiago Bernabéu. FOTO DE JOSEP LAGO PARA AFP
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

Cuando el planeta entero detiene su pulso, el Santiago Bernabéu se convierte en el epicentro del universo futbolístico: llega El Clásico. Este domingo 26 de octubre, Real Madrid y FC Barcelona reavivan la rivalidad más vibrante del deporte mundial, en un duelo por la jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26 que promete historia, intensidad y gloria. Los blancos de Xabi Alonso, líderes con 24 puntos, reciben a los azulgranas de Hansi Flick, segundos con 22, en una batalla que enfrenta generaciones y estilos: Mbappé contra Lamine Yamal, el presente absoluto frente al futuro que ya asoma con desparpajo.

En el césped del Bernabéu se juega mucho más que tres puntos: se disputa el pulso emocional de una liga que vibra al ritmo de los gigantes. Y tú, ¿sabes a qué hora y dónde vivir este espectáculo planetario?

¿A qué hora empieza el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona?

Estos son los horarios para ver el partido en todo el mundo:

  • España, Italia, Francia, Alemania y Países Bajos: 16:15 h (CEST)
  • Islas Canarias, Portugal, Reino Unido e Irlanda: 15:15 h
  • Estados Unidos: 11:15 a.m. ET / 10:15 a.m. CT / 9:15 a.m. MT / 8:15 a.m. PT
  • México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Guatemala: 09:15 h
  • Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 10:15 h
  • Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Cuba y Canadá: 11:15 h
  • Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 12:15 h.​

¿Dónde ver Real Madrid vs FC Barcelona EN VIVO por El Clásico?

En España, el partido será transmitido por DAZN LaLiga (Dial 55 Movistar+, 113 Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 Movistar+, 114 Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 Movistar+) y en streaming por Movistar Plus+, DAZN y Amazon Prime Video.​

En Europa, DAZN emitirá el encuentro en Italia, Alemania, Austria, Bélgica y Países Bajos; mientras que en Francia se verá por beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1. En Portugal, la señal será de DAZN, y en el Reino Unido e Irlanda a través de Premier Sports.​

En América, los derechos de transmisión estarán a cargo de ESPN y Disney+ (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Brasil), mientras que SKY Sports y SKY Plus emitirán el juego en México, Centroamérica y República Dominicana. En Estados Unidos, podrás verlo por ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes.​

El Clásico no conoce fronteras ni husos horarios. Desde el minuto uno, el mundo entero volverá a rendirse ante esta eterna sinfonía de rivalidad, talento y pasión llamada Real Madrid vs FC Barcelona.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es un periodista todoterreno y SEO del diario El Comercio desde mayo del 2022. Tiene 12 años de experiencia en investigación, análisis y coberturas en vivo sobre noticias de deportes, espectáculos, política, ciencia y tecnología para audiencias hispanas en EE.UU., México y España. Trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

TAGS