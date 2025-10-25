Cuando el planeta entero detiene su pulso, el Santiago Bernabéu se convierte en el epicentro del universo futbolístico: llega El Clásico. Este domingo 26 de octubre, Real Madrid y FC Barcelona reavivan la rivalidad más vibrante del deporte mundial, en un duelo por la jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26 que promete historia, intensidad y gloria. Los blancos de Xabi Alonso, líderes con 24 puntos, reciben a los azulgranas de Hansi Flick, segundos con 22, en una batalla que enfrenta generaciones y estilos: Mbappé contra Lamine Yamal, el presente absoluto frente al futuro que ya asoma con desparpajo.

En el césped del Bernabéu se juega mucho más que tres puntos: se disputa el pulso emocional de una liga que vibra al ritmo de los gigantes. Y tú, ¿sabes a qué hora y dónde vivir este espectáculo planetario?

¿A qué hora empieza el clásico Real Madrid vs. FC Barcelona?

Estos son los horarios para ver el partido en todo el mundo:

España, Italia, Francia, Alemania y Países Bajos: 16:15 h (CEST)

16:15 h (CEST) Islas Canarias, Portugal, Reino Unido e Irlanda: 15:15 h

15:15 h Estados Unidos: 11:15 a.m. ET / 10:15 a.m. CT / 9:15 a.m. MT / 8:15 a.m. PT

11:15 a.m. ET / 10:15 a.m. CT / 9:15 a.m. MT / 8:15 a.m. PT México, Costa Rica, El Salvador, Nicaragua y Guatemala: 09:15 h

09:15 h Colombia, Ecuador, Panamá y Perú: 10:15 h

10:15 h Venezuela, Puerto Rico, República Dominicana, Bolivia, Cuba y Canadá: 11:15 h

11:15 h Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil: 12:15 h.​

¿Dónde ver Real Madrid vs FC Barcelona EN VIVO por El Clásico?

En España, el partido será transmitido por DAZN LaLiga (Dial 55 Movistar+, 113 Orange TV), DAZN LaLiga 2 (Dial 58 Movistar+, 114 Orange TV), LaLiga TV Bar (Dial 300 Movistar+) y en streaming por Movistar Plus+, DAZN y Amazon Prime Video.​

En Europa, DAZN emitirá el encuentro en Italia, Alemania, Austria, Bélgica y Países Bajos; mientras que en Francia se verá por beIN SPORTS CONNECT, Free, myCANAL y beIN Sports 1. En Portugal, la señal será de DAZN, y en el Reino Unido e Irlanda a través de Premier Sports.​

En América, los derechos de transmisión estarán a cargo de ESPN y Disney+ (Argentina, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Uruguay, Venezuela, Bolivia, Paraguay y Brasil), mientras que SKY Sports y SKY Plus emitirán el juego en México, Centroamérica y República Dominicana. En Estados Unidos, podrás verlo por ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes.​

El Clásico no conoce fronteras ni husos horarios. Desde el minuto uno, el mundo entero volverá a rendirse ante esta eterna sinfonía de rivalidad, talento y pasión llamada Real Madrid vs FC Barcelona.