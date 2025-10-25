El fútbol mundial se paraliza con una nueva edición de El Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, el duelo más esperado de LaLiga 2025. Este enfrentamiento, que tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu, promete emociones, goles y espectáculo con dos plantillas repletas de figuras internacionales. Tanto Real Madrid, líder del torneo, como el Barcelona, su perseguidor más cercano, llegan con la obligación de ganar para adueñarse del primer puesto.

Aquí te contamos a qué hora juega el Real Madrid vs. Barcelona, los canales de TV, cómo verlo online y los detalles del historial.

¿A qué hora juegan Real Madrid vs. FC Barcelona hoy por LaLiga 2025?

El partido se disputará este domingo 26 de octubre de 2025 en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga EA Sports 2025-26. A continuación, revisa el horario del Clásico en distintos países:

País / Región Hora local España 16:15 México (CDMX) 09:15 Estados Unidos (ET) 11:15 Estados Unidos (PT) 08:15 Perú / Colombia / Ecuador 10:15 Argentina / Chile / Uruguay 12:15 Centroamérica (Costa Rica, Guatemala, Honduras) 09:15 Venezuela / Bolivia / Paraguay 11:15 Brasil 12:15

¿Qué canal transmite Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO?

El Clásico español se podrá disfrutar en vivo y en exclusiva por diversas cadenas de televisión y plataformas de streaming en todo el mundo.

Canales de TV y streaming por país:

País / Región Canales de TV Streaming Online España DAZN, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar DAZN Estados Unidos ESPN Deportes ESPN+, FuboTV México Sky Sports Blue To Go Centroamérica (Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá) Sky Sports Blue To Go Sudamérica (Perú, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Venezuela) ESPN Disney+ Brasil ESPN Brasil Star+

¿Cómo llegan Real Madrid y FC Barcelona al Clásico 2025?

Real Madrid: líder de LaLiga con 24 puntos, los dirigidos por Xabi Alonso llegan en gran forma tras vencer al Getafe (1-0) y al Villarreal (3-1). Kylian Mbappé atraviesa un momento espectacular, siendo el máximo goleador del torneo.

líder de LaLiga con 24 puntos, los dirigidos por llegan en gran forma tras vencer al Getafe (1-0) y al Villarreal (3-1). Kylian Mbappé atraviesa un momento espectacular, siendo el máximo goleador del torneo. FC Barcelona: los de Hansi Flick marchan segundos con 22 puntos. Tras la derrota ante Sevilla (4-1), el conjunto culé se recuperó venciendo 2-1 al Girona. Pedri, Lamine Yamal y Lewandowski apuntan a ser titulares en el Bernabéu.

Historial entre Real Madrid y FC Barcelona en todas las competiciones

El Clásico es uno de los duelos más disputados del mundo.Hasta hoy se han enfrentado 261 veces oficialmente, con la siguiente estadística general:

Equipo Victorias Real Madrid 105 FC Barcelona 104 Empates 52

En LaLiga, Real Madrid lidera con 79 triunfos frente a 76 del Barcelona y 35 empates. El último enfrentamiento fue el 11 de mayo de 2025, con victoria culé 4-3 en Montjuic.

El Clásico entre Real Madrid y Barcelona paraliza al mundo: se juega EN VIVO este domingo 26 de octubre. (Foto: Open AI)