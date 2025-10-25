El fútbol mundial se paraliza con una nueva edición de El Clásico entre Real Madrid y FC Barcelona, el duelo más esperado de LaLiga 2025. Este enfrentamiento, que tendrá lugar en el Estadio Santiago Bernabéu, promete emociones, goles y espectáculo con dos plantillas repletas de figuras internacionales. Tanto Real Madrid, líder del torneo, como el Barcelona, su perseguidor más cercano, llegan con la obligación de ganar para adueñarse del primer puesto.
Aquí te contamos a qué hora juega el Real Madrid vs. Barcelona, los canales de TV, cómo verlo online y los detalles del historial.
¿A qué hora juegan Real Madrid vs. FC Barcelona hoy por LaLiga 2025?
El partido se disputará este domingo 26 de octubre de 2025 en el Santiago Bernabéu, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga EA Sports 2025-26. A continuación, revisa el horario del Clásico en distintos países:
|País / Región
|Hora local
|España
|16:15
|México (CDMX)
|09:15
|Estados Unidos (ET)
|11:15
|Estados Unidos (PT)
|08:15
|Perú / Colombia / Ecuador
|10:15
|Argentina / Chile / Uruguay
|12:15
|Centroamérica (Costa Rica, Guatemala, Honduras)
|09:15
|Venezuela / Bolivia / Paraguay
|11:15
|Brasil
|12:15
¿Qué canal transmite Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO?
El Clásico español se podrá disfrutar en vivo y en exclusiva por diversas cadenas de televisión y plataformas de streaming en todo el mundo.
Canales de TV y streaming por país:
|País / Región
|Canales de TV
|Streaming Online
|España
|DAZN, DAZN LaLiga, LaLiga TV Bar
|DAZN
|Estados Unidos
|ESPN Deportes
|ESPN+, FuboTV
|México
|Sky Sports
|Blue To Go
|Centroamérica (Costa Rica, Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá)
|Sky Sports
|Blue To Go
|Sudamérica (Perú, Colombia, Chile, Argentina, Uruguay, Ecuador, Bolivia, Paraguay, Venezuela)
|ESPN
|Disney+
|Brasil
|ESPN Brasil
|Star+
¿Cómo llegan Real Madrid y FC Barcelona al Clásico 2025?
- Real Madrid: líder de LaLiga con 24 puntos, los dirigidos por Xabi Alonso llegan en gran forma tras vencer al Getafe (1-0) y al Villarreal (3-1). Kylian Mbappé atraviesa un momento espectacular, siendo el máximo goleador del torneo.
- FC Barcelona: los de Hansi Flick marchan segundos con 22 puntos. Tras la derrota ante Sevilla (4-1), el conjunto culé se recuperó venciendo 2-1 al Girona. Pedri, Lamine Yamal y Lewandowski apuntan a ser titulares en el Bernabéu.
Historial entre Real Madrid y FC Barcelona en todas las competiciones
El Clásico es uno de los duelos más disputados del mundo.Hasta hoy se han enfrentado 261 veces oficialmente, con la siguiente estadística general:
|Equipo
|Victorias
|Real Madrid
|105
|FC Barcelona
|104
|Empates
|52
En LaLiga, Real Madrid lidera con 79 triunfos frente a 76 del Barcelona y 35 empates. El último enfrentamiento fue el 11 de mayo de 2025, con victoria culé 4-3 en Montjuic.