El Clásico de LaLiga. ¿En qué canal transmiten FC Barcelona vs. Real Madrid EN VIVO hoy? Guía TV para USA, España y México. | Crédito: fcbarcelona.com / Composición Mix
Ronie Bautista
Ronie Bautista

Real Madrid y FC Barcelona protagonizarán una de las ediciones de El Clásico más reñidas de su historia cuando se jueguen el liderato de la tabla de LaLiga EA Sports 2025-26 por la Jornada 10 este domingo 26 de octubre (9:15 hrs. Tiempo del Centro de CDMX; 17:15 hrs. horario peninsular español), desde el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España. Si deseas ver el juego en tu Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular, aquí te compartiré todo lo que necesitas saber sobre los canales de TV y plataformas online con la transmisión oficial en el país en el que te encuentres.

ESPN EN VIVO por Internet. Te explicamos cómo ver Real Madrid vs. FC Barcelona GRATIS por Disney Plus y Fútbol TV Online. | Crédito: realmadrid.com / Composición Mix
En Estados Unidos, el juego entre Real Madrid y FC Barcelona será televisado por la cadena ESPN a través de sus señales en inglés (ESPN Select y ESPN App) como español (ESPN Deportes y ESPN 2); mientras que en México y otros países de Centroamérica se verá vía SKY Sports, SKY Plus e Izzi Go.

Si te encuentras en España podrás seguir el cotejo Real Madrid-FC Barcelona por Movistar+, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD.

En los países de Latinoamérica, ESPN y Disney Plus Premium se encargarán de llevar la señal del Real Madrid Club de Fútbol y Fútbol Club Barcelona en Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú.

Real Madrid vs FC Barcelona por LaLiga 2025 | Diseño: Christian Marlow
¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por LaLiga EA Sports?

PAÍSESCANALES TV / STREAMING
Estados UnidosESPN Select, fuboTV, ESPN App, ESPN2 y ESPN Deportes
MéxicoSky+ y Sky Sports
EspañaMovistar+, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD
CubaTele Rebelde
ColombiaDisney+ Premium Sur y ESPN
ArgentinaDisney+ Premium Sur y ESPN
ChileDisney+ Premium Sur y ESPN
PerúDisney+ Premium Sur y ESPN
UruguayDisney+ Premium Sur y ESPN
ParaguayDisney+ Premium Sur y ESPN
VenezuelaDisney+ Premium Sur, inter y ESPN
BoliviaDisney+ Premium Sur y ESPN
EcuadorDisney+ Premium Sur y ESPN
Costa RicaSky Sports Norte
NicaraguaSky Sports Norte
El SalvadorSky Sports Norte
GuatemalaSky Sports Norte
HondurasSky Sports Norte
PanamáBluu, Rush Sports 2 y Sky Sports Norte
República DominicanaSky Sports Norte
Puerto RicoESPN2, NAICOM y ESPN Deportes
Real Madrid vs. FC Barcelona por la Jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26
Real Madrid recibe a FC Barcelona en una nueva edición de El Clásico este domingo 26 de octubre en el estadio Santiago Bernabéu por la Jornada 10 de LaLiga EA Sports 2025-26 | Crédito: GEC
SOBRE EL AUTOR

Soy periodista generalista, generador de contenido y analista SEO del Núcleo de Audiencias del Grupo El Comercio. Tengo más de 14 años de experiencia escribiendo artículos de interés y de deportes (Béisbol, Boxeo, Fútbol, Fútbol Americano, MMA, F1, Wrestling) en inglés y español para Estados Unidos, México y España.

