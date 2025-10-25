Real Madrid y FC Barcelona protagonizarán una de las ediciones de El Clásico más reñidas de su historia cuando se jueguen el liderato de la tabla de LaLiga EA Sports 2025-26 por la Jornada 10 este domingo 26 de octubre (9:15 hrs. Tiempo del Centro de CDMX; 17:15 hrs. horario peninsular español), desde el Estadio Santiago Bernabéu de Madrid, España. Si deseas ver el juego en tu Smart TV, PC, Tablet o teléfono celular, aquí te compartiré todo lo que necesitas saber sobre los canales de TV y plataformas online con la transmisión oficial en el país en el que te encuentres.

En Estados Unidos, el juego entre Real Madrid y FC Barcelona será televisado por la cadena ESPN a través de sus señales en inglés (ESPN Select y ESPN App) como español (ESPN Deportes y ESPN 2); mientras que en México y otros países de Centroamérica se verá vía SKY Sports, SKY Plus e Izzi Go.

Si te encuentras en España podrás seguir el cotejo Real Madrid-FC Barcelona por Movistar+, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD.

En los países de Latinoamérica, ESPN y Disney Plus Premium se encargarán de llevar la señal del Real Madrid Club de Fútbol y Fútbol Club Barcelona en Argentina, Uruguay, Chile, Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú.

¿Qué canal transmite FC Barcelona vs. Atlético de Madrid por LaLiga EA Sports?

PAÍSES CANALES TV / STREAMING Estados Unidos ESPN Select, fuboTV, ESPN App, ESPN2 y ESPN Deportes México Sky+ y Sky Sports España Movistar+, DAZN LaLiga, DAZN LaLiga 2 y LaLiga TV Bar HD Cuba Tele Rebelde Colombia Disney+ Premium Sur y ESPN Argentina Disney+ Premium Sur y ESPN Chile Disney+ Premium Sur y ESPN Perú Disney+ Premium Sur y ESPN Uruguay Disney+ Premium Sur y ESPN Paraguay Disney+ Premium Sur y ESPN Venezuela Disney+ Premium Sur, inter y ESPN Bolivia Disney+ Premium Sur y ESPN Ecuador Disney+ Premium Sur y ESPN Costa Rica Sky Sports Norte Nicaragua Sky Sports Norte El Salvador Sky Sports Norte Guatemala Sky Sports Norte Honduras Sky Sports Norte Panamá Bluu, Rush Sports 2 y Sky Sports Norte República Dominicana Sky Sports Norte Puerto Rico ESPN2, NAICOM y ESPN Deportes

