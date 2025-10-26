En Madrid, la ciudad donde el fútbol se convierte en religión, el destino vuelve a citar a los eternos rivales. Este domingo 26 de octubre, el Santiago Bernabéu abrirá sus puertas para un nuevo capítulo del clásico entre Real Madrid y FC Barcelona. Más que tres puntos, en juego está el orgullo, la historia y el pulso del campeonato. Los blancos de Xabi Alonso dominan con 24 unidades, pero los azulgranas de Hansi Flick, apenas dos por detrás, llegan decididos a arrebatar el mando. Frente a frente, Kylian Mbappé y Lamine Yamal encarnan el relevo generacional que promete incendiar LaLiga EA Sports 2025-26.

¿Quieres ver el partido en tu móvil, PC, tablet o Smart TV? La señal oficial para México y Centroamérica va por Sky Sports (canales 516 SD y 1516 HD), con opción en 4K, y por streaming en Sky Plus (antes Blue To Go Video Everywhere).

¿Dónde ver SKY Sports HD En vivo, Real Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga EA Sports?

Además de México, Sky Sports transmitirá el Real Madrid vs. FC Barcelona en Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Panamá y Guatemala. A continuación, te compartimos los números de sus respectivos canales de televisión.

Recuerda seguir los partidos de la LaLiga 2024-25 con las aplicaciones en Google Play Store y App Store con una previa suscripción.

¿Cómo mirar SKY Plus EN VIVO, Real Madrid vs. FC Barcelona por streaming online?

Anteriormente conocido como Blue to Go Video Everywhere, SKY+ es la plataforma streaming del canal SKY Sports HD en México que te permitirá ver todos los partidos de la Liga MX, LaLiga EA Sports, la Bundesliga, la Serie A, la Ligue 1 y la Eredivisie, según los planes Sky+ Básico ($ 299 mensuales) y Sky+ Premium ($ 499 mensuales). Una vez suscrito también tendrás acceso a Star+ y ViX Premium.

Sky+ Básico: Incluye un decodificador Android con el que podrás mirar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 80 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 1 dispositivo móvil

Precio: $ 299.00 pesos al mes

Sky+ Premium: Incluye un decodificador Android con el que podrás observar el streaming de las plataformas mencionadas y los partidos que Sky ofrece.

Más de 100 canales en HD

ViX Premium, Star+ y Max

Contenido en 4K

1 equipo SKY

Acceso a 2 dispositivos móviles

Precio: $ 499.00 pesos al mes

Horario, TV y dónde ver Real Madrid vs. FC Barcelona por LaLiga EA Sports 2025-26

Día: Domingo 26 de octubre de 2025

Partido: Real Madrid vs. FC Barcelona, por la fecha 10 de la Liga EA Sports 2025-26

Canal en México: SKY Sports HD

Streaming: SKY Plus

Hora: 09:15 (Ciudad de México)

Estadio Santiago Bernabéu (España)

