Este domingo 26 de octubre, se llevará a cabo una nueva edición de El Clásico, el partido más importante a nivel mundial. Real Madrid vs. FC Barcelona se enfrentarán por la jornada 10 del campeonato, encuentro que será transmitido por la señal de DAZN LaLiga TV en directo, a partir de las 17:15 horas de Madrid. El conjunto merengue es el líder del campeonato con 24 puntos, pero muy de cerca le siguen los blaugranas con 22 unidades, por lo que puede ser un partido clave para que haya un nuevo líder o el actual se dispare.
¿Dónde ver Real Madrid - FC Barcelona EN DIRECTO?
- España: DAZN LaLiga TV y Movistar Plus+ (TV y streaming).
- Streaming oficial: mediante la app de DAZN y la plataforma de Movistar Plus.
¿Cómo ver el partido online por DAZN LaLiga TV?
- Suscripción activa a DAZN (plan que incluye LaLiga EA Sports).
- Acceso desde app DAZN (móvil, Smart TV, PC, tablets o consolas).
- También disponible dentro de los paquetes de Movistar Plus+ que incluyen DAZN LaLiga.
¿Cuánto cuesta DAZN LaLiga TV en España?
- Plan DAZN LaLiga: 18,99 € al mes (solo partidos de LaLiga).
- Plan DAZN Total: 29,99 € al mes (incluye más competiciones como Champions, Premier, Fórmula 1 y más).
- Opción a través de Movistar Plus+, según el paquete contratado.
Real Madrid vs. FC Barcelona: posibles alineaciones
- Real Madrid: Thibaut Courtois; Dani Carvajal o Fede Valverde, Dean Huijsen, Eder Militao, Álvaro Carreras; Aurelien Tchouameni, Arda Güler, Jude Bellingham; Franco Mastantuono, Vinicius Júnior y Kylian Mbappé.
- FC Barcelona: Szczęsny; Jules Koundé, Ronald Araujo, Pau Cubarsí y Alejandro Baldé; Frenkie De Jong, Pedri, Fermín López; Lamine Yamal, Marcus Rashford y Raphinha.
Real Madrid vs. FC Barcelona EN VIVO: hora, TV y dónde ver
- Fecha: domingo 26 de octubre de 2025
- Lugar: Estadio Santiago Bernabéu
- Horario: 12:15 Argentina y Chile / 10:15 Colombia y Perú
- Canal TV: DAZN LaLiga TV
- Streaming: DAZN