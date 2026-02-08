El Super Bowl LX se juega hoy, domingo 8 de febrero de 2026, en el Levi’s Stadium, ubicado en Santa Clara, California , casa de los San Francisco 49ers. El kickoff del partido está programado oficialmente para las 6:30 p. m. hora del Este (ET), que corresponde a las 3:30 p. m. hora del Pacífico (PT), horario local de California. El halftime show con Bad Bunny y Green Day comenzará aproximadamente entre las 8:00 p. m. y las 8:30 p. m. hora del Este (ET). Si quieres verlo por TV y streamin online, te comparto los horarios en otras regiones de los Estados Unidos para no perderte ningún detalle.

¿A qué hora empieza el halftime show con Bad Bunny y Green Day?

Con el kickoff fijado a las 6:30 p. m. ET, la ventana más realista para el inicio del halftime show se sitúa entre las 8:00 p. m. y las 8:30 p. m. hora del Este, dependiendo del ritmo del partido (penalidades, tiempos muertos, revisiones, etc.). Medios especializados y guías de TV coinciden en que Bad Bunny subirá al escenario aproximadamente a las 8:00 p. m. ET, pudiendo retrasarse algunos minutos si la primera mitad se extiende.

Durante este show, Bad Bunny será el headliner del Apple Music Super Bowl LX Halftime Show, acompañado por Green Day como invitados especiales, en lo que ya se cataloga como uno de los espectáculos más esperados y comentados de los últimos años. Esta franja concentra habitualmente el pico absoluto de audiencia televisiva y de búsquedas en tiempo real, lo que convierte el minuto exacto de inicio en un dato crítico para cualquier estrategia de contenidos y live coverage.

Horario del halftime show en California, Florida y Texas

A partir del horario estimado de inicio (8:00–8:30 p. m. ET), la conversión por estados queda así:

País / región Hora recomendada para conectarse Dónde verlo Estados Unidos (hora del Este, ET) Desde las 7:30 p. m. NBC o Telemundo en TV; Peacock en streaming; señales locales autorizadas. Puerto Rico Desde las 7:30 p. m. NBC o Telemundo en TV; Peacock en streaming; canales locales autorizados. México (tiempo del centro) Desde las 6:30 p. m. Cadenas con derechos en México en TV; plataformas oficiales de streaming.

El Super Bowl LX se transmite en vivo por NBC en inglés y Telemundo en español, además del streaming oficial vía Peacock, lo que asegura cobertura simultánea en todo Estados Unidos, incluidos California, Florida y Texas. La señal oficial es la misma para todo el país; lo que cambia es la adaptación horaria según la zona.