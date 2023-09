WhatsApp suele actualizarse cada cierto tiempo y traer diversas novedades para mejorar la experiencia de sus millones de usuarios. Es así que desde hace algunas semanas ya son oficiales los Canales o Channels que están causando sensación en todo el mundo, pues no solo empresas o medios de comunicación están creando el suyo, sino también las propias personas. Si estás en este grupo pero notas que tus amigos no se han unido todavía, aquí te explico qué hacer para invitarlos.

Un detalle a considerar por el que aún no han notado tu presencia en esta sección es que si no tienes el identificador verde de la app, no podrás aparecer en la búsqueda. ¿Cómo hacer para que tus amigos se sumen a tu Channel? Pues es bastante fácil.

Recuerda que los Canales, a diferencia de los grupos, solo permiten compartir enlaces importantes, pero nadie podrá interaccionar mas que reaccionando a lo que publicas.

Cómo invitar a tus amigos a que se unan a tu canal de WhatsApp

Para poder crear un canal en WhatsApp simplemente anda a la sección de Novedades.

Allí pulsa el ícono de “+”

Ahora simplemente deberás ir a “Crear canal”.

Elige el nombre, la descripción, la foto de perfil y listo.

En ese momento ya podrás publicar todo lo que desees. Recuerda que solo tú puedes administrar el Canal.

Ahora debes pulsar el ícono de tu canal y verás una opción de “Enlace” o “Compartir enlace”.

WHATSAPP | De esta manera podrás compartir el enlace de tus Canales para que tus amigos se unan. (Foto: GEC - Rommel Yupanqui)

Ahora simplemente crea un listado de difusión.

Allí pega el enlace y poco a poco tus amigos se irán sumando a tu Canal de WhatsApp.

Eso sí, solo recibirán tu mensaje aquellos que te tienen agregago a WhatsApp.

Además no hay límites sobre las personas que pueden unirse a tu Canal.

También puedes compartir el enlace en Instagram, Facebook o en cualquier otra plataforma.

VIDEO RECOMENDADO

Si no quieres ver los Canales de WhatsApp, te mostramos los pasos para que puedas eliminarlos.