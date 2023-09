WhatsApp no deja de actualizarse y entre sus recientes cambios figuran los ‘Canales’ que llegaron a la app en agosto. Ante esto, muchos están aún confundidos y no saben exactamente en qué se diferencia con los ‘Grupos’, razón por la que no le están sacando el máximo provecho. Aquí te explico las principales diferencias entre ambos.

La primera opción se encuentra en la sección de “Chats”, y la segunda al interior de la pestaña “Novedades”. Eso no es todo, los grupos de WhatsApp son conversaciones con la capacidad de tener hasta 1.024 personas (incluyéndote), en donde podrás enviarle a todos mensajes o archivos multimedia al mismo tiempo.

Los nuevos canales son una especie de chat unidireccional, significa que solo el administrador puede compartir mensajes o contenido multimedia. Aquí recibes información sobre un determinado tema de tu interés, como por ejemplo: animes, videojuegos, cocina, maquillaje, etc.

Las diferencias entre los ‘Canales’ y ‘Grupos’ de WhatsApp

WhatsApp Canales Grupos Están encriptados. No Sí Cantidad de integrantes o seguidores. Millones 1.024 Administrador. Solo uno Varios Todos pueden enviar mensajes o archivos

multimedia. No (solo administrador) Sí Permite llamadas o videollamadas. No Sí Reacciones. Sí Sí Tu número es visible para todos. No Sí Tu foto, nombre e Info. es visible para

todos. No Si (depende

de los ajustes

de privacidad) Todos lo pueden crear. Sí Sí





