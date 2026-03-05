¿Se adelanta o se atrasa el reloj en Illinois 2026? En 2026, The Prairie State adelanta el reloj una hora para entrar al horario de verano, conocido como Daylight Saving Time (DST, por sus siglas en inglés) . El cambio se realiza la madrugada del domingo 8 de marzo, cuando la hora salta de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m. en todo el estado. Es decir, esa noche se “pierde” una hora de sueño, pero a partir de entonces las tardes serán más largas y con más luz natural.

El horario de verano sigue un calendario federal: desde 2007, por ley, comienza el segundo domingo de marzo y termina el primer domingo de noviembre en la mayor parte de Estados Unidos. Illinois se ajusta plenamente a este esquema, por lo que en 2026 el horario de verano estará vigente del 8 de marzo al 1 de noviembre.

Fechas clave del cambio de hora en Illinois 2026

Para que tengas las fechas claras y no haya confusiones, ten en cuenta estos dos momentos clave:

Inicio del horario de verano (se adelanta el reloj):

Domingo 8 de marzo de 2026.

A las 2:00 a. m., los relojes se adelantan a las 3:00 a. m. (de CST a CDT).

Fin del horario de verano (se atrasa el reloj):

Domingo 1 de noviembre de 2026.

A las 2:00 a. m., los relojes se atrasan a la 1:00 a. m. y se vuelve al horario estándar.

Durante el horario estándar, Illinois usa Central Standard Time (CST, UTC-6) y, en horario de verano, Central Daylight Time (CDT, UTC-5). Todo el estado se encuentra en la zona horaria Central, lo que facilita que el cambio sea uniforme desde Chicago hasta Springfield, Peoria o Rockford.

¿En qué ciudades de Illinois sí se aplica el cambio de hora?

La respuesta corta para cualquier residente es sencilla: si estás en Illinois, cambias la hora. Todo el estado opera bajo la zona horaria Central y observa el horario de verano sin divisiones internas por husos. Esto incluye grandes áreas urbanas como:

En todas estas ciudades y sus alrededores, el adelanto del reloj se produce la misma fecha y a la misma hora: domingo 8 de marzo de 2026 a las 2:00 a. m., pasando automáticamente a las 3:00 a. m. No hay excepciones locales relevantes dentro de Illinois, a diferencia de lo que ocurre en otros estados con más de una zona horaria o con zonas que no aplican el DST.

Cómo te afecta el cambio horario en tu vida diaria

El efecto más inmediato es el sueño: al adelantar el reloj, pierdes una hora esa noche y puedes sentir cansancio los primeros días si mantienes la misma rutina. Para minimizar el impacto, es recomendable adelantar tu hora de dormir una o dos noches antes y evitar pantallas justo antes de acostarte.

También notarás un ligero cambio en la luz natural: amanecerá un poco más tarde, pero atardecerá más tarde, lo que se traduce en tardes más luminosas para trabajar, hacer deporte, llevar a los niños al parque o hacer compras después de la jornada laboral. Si trabajas en comercio, transporte, salud, logística o atiendes clientes en otros estados, es clave revisar agendas, vuelos, citas médicas y reuniones para asegurarte de que todo esté en el nuevo horario.

En cuanto a los dispositivos, la mayoría de celulares, computadoras, relojes inteligentes y sistemas de autos modernos se actualizan solos si tienen activada la opción de hora automática y zona horaria correcta. En cambio, deberás ajustar manualmente relojes de cocina, microondas, hornos, relojes de pared y vehículos más antiguos. Un buen hábito es hacer un pequeño “chequeo de casa” el sábado por la noche, antes de dormir, para dejar todo ajustado al nuevo horario y evitar llegar tarde el domingo.

Por qué Illinois sigue cambiando la hora

El uso del horario de verano en Estados Unidos está definido por la ley federal, especialmente tras la modificación introducida por el Energy Policy Act of 2005, que extendió el periodo del DST al segundo domingo de marzo y al primer domingo de noviembre. Illinois se mantiene alineado con este calendario para estar sincronizado con otros estados de la zona Central y con los principales mercados económicos y sistemas de transporte del país.

Aunque en distintos estados se han debatido propuestas para hacer permanente el horario de verano o eliminar los cambios, hoy en día Illinois continúa aplicando los ajustes de marzo y noviembre como la mayoría del país. Mientras no haya un cambio legal, la regla práctica para 2026 en Illinois es clara: en marzo el reloj se adelanta una hora y en noviembre se atrasa.