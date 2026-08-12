Valencia se prepara para una cita astronómica excepcional: el eclipse solar total del miércoles 12 de agosto de 2026. Pero, más allá de tener las gafas homologadas y conocer los horarios, hay una variable que puede decidir la experiencia en cuestión de minutos: el estado del cielo. La previsión apunta a una jornada mayormente estable, aunque la nubosidad de evolución en el este peninsular será el principal elemento a vigilar antes de que el Sol caiga sobre el horizonte.

El margen es estrecho y espectacular. En Valencia, la fase parcial comenzará alrededor de las 19:38 horas, la totalidad se producirá entre las 20:32 y las 20:33 , y el fenómeno terminará prácticamente al mismo tiempo que la puesta de Sol. Por ello, no bastará con mirar hacia arriba: será fundamental contar con un horizonte oeste-noroeste completamente despejado.

El eclipse solar total del 12 de agosto se verá en España: horarios por ciudad, zonas de totalidad, consejos para verlo con seguridad y cómo seguir la transmisión online. (Foto: iStock)

¿Qué tiempo se espera en Valencia durante el eclipse?

La previsión meteorológica para el 12 de agosto anticipa estabilidad atmosférica en gran parte de España, con predominio de cielos poco nubosos o despejados. Sin embargo, la situación presenta un matiz importante para Valencia y el conjunto del tercio este: durante la tarde pueden desarrollarse intervalos de nubosidad de evolución, especialmente cerca de las sierras y zonas interiores.

Este tipo de nubes suele formarse cuando el calentamiento diurno impulsa masas de aire cálido y húmedo hacia niveles superiores de la atmósfera. Su aparición puede ser irregular y localizada: un sector de la ciudad puede conservar un cielo limpio, mientras otro queda temporalmente cubierto. Esa variabilidad convierte la actualización meteorológica de última hora en una herramienta tan relevante como una carta celeste.

El eclipse solar de este miércoles 12 de agosto es un hecho histórico en España. ¿Se podrá ver este fenómeno astronómico en su totalidad en Valencia? | FOTO: Imagen creada por Gemini.

Nubosidad: el factor que definirá la visibilidad

No todas las nubes afectan igual a la observación de un eclipse solar. Las nubes altas, como los cirros y cirrostratos, pueden velar el disco solar y reducir el contraste, pero a veces permiten distinguir su silueta con la protección ocular adecuada. En cambio, una capa compacta de estratos o estratocúmulos bloquea por completo la visión directa del fenómeno.

El riesgo más relevante para Valencia será la nubosidad media o de evolución vespertina. Una nube aislada puede ocultar el Sol justo durante la totalidad, un intervalo que apenas durará cerca de un minuto. Por esa razón, la estrategia no debe consistir únicamente en buscar un cielo azul a primera hora de la tarde, sino en seguir la evolución de imágenes de satélite, radar y previsiones por franjas horarias.

Aemet advierte de que los intervalos nubosos de tarde en el tercio oriental peninsular podrían interferir localmente en la observación. Aun así, fuera de esas áreas de evolución, el patrón previsto para España favorece cielos despejados.

Horarios y condiciones clave en Valencia

El Ayuntamiento de València remarca que el eclipse tendrá lugar al atardecer y con el Sol muy bajo sobre el horizonte. Esa condición añade una dificultad óptica: incluso con escasa nubosidad general, una bruma marítima, una nube baja distante o un obstáculo urbano pueden arruinar la línea visual.

Momento del eclipse Hora aproximada en València Qué revisar Inicio de la fase parcial 19:38 h Cielo abierto y gafas con certificación ISO 12312-2 Inicio de la totalidad 20:32 h Ausencia de nubes hacia el oeste-noroeste Máximo del eclipse 20:32-20:33 h Horizonte libre de edificios, montañas y bruma Fin de la totalidad 20:33 h Volver a colocarse las gafas antes de que reaparezca el Sol Fin de la observación Cerca de 20:58 h Puesta de Sol y visibilidad muy baja

¿Dónde buscar el mejor cielo para ver el eclipse solar?

La elección del punto de observación debe priorizar la apertura del horizonte antes que la altura. Playas, paseos marítimos, descampados autorizados y zonas elevadas sin relieves hacia el oeste-noroeste pueden ofrecer mejores condiciones que un parque rodeado de edificios o árboles .

El litoral urbano presenta una ventaja logística: permite observar hacia la trayectoria descendente del Sol sin tener delante las montañas del interior. No obstante, conviene llegar con antelación, valorar la posible presencia de bruma y evitar depender de un único lugar. Si una banda de nubes aparece en el horizonte, desplazarse unos kilómetros puede marcar la diferencia.

El municipio ha activado un dispositivo especial para este evento, que prevé una gran afluencia de público. Planificar el acceso, el estacionamiento, el agua y una vía de salida es parte de una observación segura y sin contratiempos.

Recomendaciones para no perder el momento decisivo

La última actualización de Aemet y las imágenes satelitales deben consultarse el mismo 12 de agosto. La agencia meteorológica ha preparado boletines específicos porque la nubosidad es el parámetro decisivo para seguir el eclipse, y señala que la predicción gana fiabilidad en los días inmediatamente previos al evento.

Lleva gafas de eclipse certificadas ISO 12312-2 y utilízalas durante todas las fases parciales. Solo durante la totalidad, cuando el disco solar esté totalmente cubierto, será seguro mirar sin ellas; en cuanto aparezca el primer destello solar, deberán volver a colocarse. Con un cielo despejado y un horizonte limpio, Valencia podrá vivir uno de los grandes espectáculos astronómicos del siglo.

NASA transmitirá en vivo el eclipse solar del 12 de agosto de 2026 desde las 1:15 p. m. EDT. La señal podrá seguirse a través de NASA+, NASA Live, YouTube, Netflix, X y Amazon Prime. En España, la emisión comenzará a las 7:15 p. m., mientras que la totalidad llegará a León a las 8:28 p. m., Zaragoza a las 8:29 p. m. y Valencia a las 8:32 p. m. En Estados Unidos el eclipse será parcial, pero la transmisión permitirá seguir la fase total desde otros lugares de la trayectoria. (VIDEO: NASA / YouTube)